https://ria.ru/20230424/zakharova-1867462459.html

Совбез ООН показал, какие страны настроены на конструктив, заявила Захарова

Совбез ООН показал, какие страны настроены на конструктив, заявила Захарова - РИА Новости, 24.04.2023

Совбез ООН показал, какие страны настроены на конструктив, заявила Захарова

Заседание Совета Безопасности ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова в понедельник показывает, какие страны настроены на конструктивное... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T22:30

2023-04-24T22:30

2023-04-24T22:30

в мире

мария захарова

россия

сергей лавров

совет безопасности оон

оон

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ООН, 24 апр - РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова в понедельник показывает, какие страны настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем, а кто может устроить балаган, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Захарова отметила, что это "можно отслеживать по качеству выступлений". "Кто за что выступает - за обсуждение насущного, реального, то, что требует коллективных подходов, или за использование дешевого трехкопеечного пиара с какими-то странными совершенно заходами, не соответствующим истинным потребностям международного сообщества. Я бы сказала - хрестоматийный совбез", - резюмировала она.

https://ria.ru/20230424/kiev-1867415205.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мария захарова, россия, сергей лавров, совет безопасности оон, оон