Совбез ООН показал, какие страны настроены на конструктив, заявила Захарова
Захарова: Совбез ООН показал, кто настроен на конструктив, а кто может устроить балаган
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
ООН, 24 апр - РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова в понедельник показывает, какие страны настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем, а кто может устроить балаган, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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"Всем стало все понятно, что есть страны, которые настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем, а есть те, кто из чего угодно могут устроить, уже даже не шоу, а балаган", - сообщила она журналистам, комментируя заседание Совбеза ООН, посвященного эффективной многосторонности и защите принципов устава ООН.
Захарова отметила, что это "можно отслеживать по качеству выступлений".
"Кто за что выступает - за обсуждение насущного, реального, то, что требует коллективных подходов, или за использование дешевого трехкопеечного пиара с какими-то странными совершенно заходами, не соответствующим истинным потребностям международного сообщества. Я бы сказала - хрестоматийный совбез", - резюмировала она.