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Совбез ООН показал, какие страны настроены на конструктив, заявила Захарова - РИА Новости, 24.04.2023
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22:30 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/zakharova-1867462459.html
Совбез ООН показал, какие страны настроены на конструктив, заявила Захарова
Совбез ООН показал, какие страны настроены на конструктив, заявила Захарова - РИА Новости, 24.04.2023
Совбез ООН показал, какие страны настроены на конструктив, заявила Захарова
Заседание Совета Безопасности ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова в понедельник показывает, какие страны настроены на конструктивное... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T22:30
2023-04-24T22:30
в мире
мария захарова
россия
сергей лавров
совет безопасности оон
оон
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ООН, 24 апр - РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова в понедельник показывает, какие страны настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем, а кто может устроить балаган, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Захарова отметила, что это "можно отслеживать по качеству выступлений". "Кто за что выступает - за обсуждение насущного, реального, то, что требует коллективных подходов, или за использование дешевого трехкопеечного пиара с какими-то странными совершенно заходами, не соответствующим истинным потребностям международного сообщества. Я бы сказала - хрестоматийный совбез", - резюмировала она.
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в мире, мария захарова, россия, сергей лавров, совет безопасности оон, оон
В мире, Мария Захарова, Россия, Сергей Лавров, Совет Безопасности ООН, ООН
Совбез ООН показал, какие страны настроены на конструктив, заявила Захарова

Захарова: Совбез ООН показал, кто настроен на конструктив, а кто может устроить балаган

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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ООН, 24 апр - РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова в понедельник показывает, какие страны настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем, а кто может устроить балаган, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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"Всем стало все понятно, что есть страны, которые настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем, а есть те, кто из чего угодно могут устроить, уже даже не шоу, а балаган", - сообщила она журналистам, комментируя заседание Совбеза ООН, посвященного эффективной многосторонности и защите принципов устава ООН.
Захарова отметила, что это "можно отслеживать по качеству выступлений".
"Кто за что выступает - за обсуждение насущного, реального, то, что требует коллективных подходов, или за использование дешевого трехкопеечного пиара с какими-то странными совершенно заходами, не соответствующим истинным потребностям международного сообщества. Я бы сказала - хрестоматийный совбез", - резюмировала она.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Мир вновь подошел к опасной черте: главные заявления Лаврова в Совбезе ООН
Вчера, 17:45
 
В миреМария ЗахароваРоссияСергей ЛавровСовет Безопасности ООНООН
 
 
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