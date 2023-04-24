https://ria.ru/20230424/zakharova-1867439996.html
Захарова обвинила представителя Белого дома во лжи из-за виз журналистам
Захарова обвинила представителя Белого дома во лжи из-за виз журналистам - РИА Новости, 24.04.2023
Захарова обвинила представителя Белого дома во лжи из-за виз журналистам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила представителя Белого дома Джона Кирби во лжи по поводу невыдачи американских виз российским... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T19:28
2023-04-24T19:28
2023-04-24T19:28
в мире
россия
сша
джон кирби
мария захарова
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
визы
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила представителя Белого дома Джона Кирби во лжи по поводу невыдачи американских виз российским журналистам, летевшим вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на заседание Совбеза ООН. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби попытался оправдаться после невыдачи виз, заявил, что "российские государственные СМИ - это органы пропаганды" и что США считают важным "отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу". "Это уже даже несмешно. Во-первых, среди журналистов, которые ожидали американскую визу, например, корреспондент "Интерфакса". Это тоже государственное издание? Во-вторых, визы посольством США были выданы "государственным СМИ", но только когда самолёт уже улетел. Каким образом подобными пакостями американские власти "отстаивают свободу прессы"? Джон, вы запутались, заврались, зашли в идеологический тупик", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230424/vizy-1867430938.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Захарова обвинила представителя Белого дома во лжи из-за виз журналистам
Захарова обвинила представителя Белого дома Кирби во лжи по поводу виз журналистам