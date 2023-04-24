https://ria.ru/20230424/zakharova-1867439996.html

Захарова обвинила представителя Белого дома во лжи из-за виз журналистам

Захарова обвинила представителя Белого дома во лжи из-за виз журналистам - РИА Новости, 24.04.2023

Захарова обвинила представителя Белого дома во лжи из-за виз журналистам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила представителя Белого дома Джона Кирби во лжи по поводу невыдачи американских виз российским... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T19:28

2023-04-24T19:28

2023-04-24T19:28

в мире

россия

сша

джон кирби

мария захарова

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

визы

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила представителя Белого дома Джона Кирби во лжи по поводу невыдачи американских виз российским журналистам, летевшим вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на заседание Совбеза ООН. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби попытался оправдаться после невыдачи виз, заявил, что "российские государственные СМИ - это органы пропаганды" и что США считают важным "отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу". "Это уже даже несмешно. Во-первых, среди журналистов, которые ожидали американскую визу, например, корреспондент "Интерфакса". Это тоже государственное издание? Во-вторых, визы посольством США были выданы "государственным СМИ", но только когда самолёт уже улетел. Каким образом подобными пакостями американские власти "отстаивают свободу прессы"? Джон, вы запутались, заврались, зашли в идеологический тупик", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230424/vizy-1867430938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, сша, джон кирби, мария захарова, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), визы