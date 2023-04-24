Рейтинг@Mail.ru
Захарова обвинила представителя Белого дома во лжи из-за виз журналистам - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/zakharova-1867439996.html
Захарова обвинила представителя Белого дома во лжи из-за виз журналистам
Захарова обвинила представителя Белого дома во лжи из-за виз журналистам - РИА Новости, 24.04.2023
Захарова обвинила представителя Белого дома во лжи из-за виз журналистам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила представителя Белого дома Джона Кирби во лжи по поводу невыдачи американских виз российским... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T19:28
2023-04-24T19:28
в мире
россия
сша
джон кирби
мария захарова
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
визы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_ab4384637c05e571fb65eb21aba1a233.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила представителя Белого дома Джона Кирби во лжи по поводу невыдачи американских виз российским журналистам, летевшим вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на заседание Совбеза ООН. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби попытался оправдаться после невыдачи виз, заявил, что "российские государственные СМИ - это органы пропаганды" и что США считают важным "отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу". "Это уже даже несмешно. Во-первых, среди журналистов, которые ожидали американскую визу, например, корреспондент "Интерфакса". Это тоже государственное издание? Во-вторых, визы посольством США были выданы "государственным СМИ", но только когда самолёт уже улетел. Каким образом подобными пакостями американские власти "отстаивают свободу прессы"? Джон, вы запутались, заврались, зашли в идеологический тупик", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230424/vizy-1867430938.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_83:0:2727:1983_1920x0_80_0_0_bbf6efba217bd3b7e504db5a0d519412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, джон кирби, мария захарова, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), визы
В мире, Россия, США, Джон Кирби, Мария Захарова, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Визы
Захарова обвинила представителя Белого дома во лжи из-за виз журналистам

Захарова обвинила представителя Белого дома Кирби во лжи по поводу виз журналистам

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила представителя Белого дома Джона Кирби во лжи по поводу невыдачи американских виз российским журналистам, летевшим вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на заседание Совбеза ООН.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби попытался оправдаться после невыдачи виз, заявил, что "российские государственные СМИ - это органы пропаганды" и что США считают важным "отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу".
"Это уже даже несмешно. Во-первых, среди журналистов, которые ожидали американскую визу, например, корреспондент "Интерфакса". Это тоже государственное издание? Во-вторых, визы посольством США были выданы "государственным СМИ", но только когда самолёт уже улетел. Каким образом подобными пакостями американские власти "отстаивают свободу прессы"? Джон, вы запутались, заврались, зашли в идеологический тупик", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Песков прокомментировал отказ США в выдаче виз российским журналистам
Вчера, 18:49
 
В миреРоссияСШАДжон КирбиМария ЗахароваООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Визы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала