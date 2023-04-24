https://ria.ru/20230424/yaponiya-1867252979.html

Токио выразил протест Москве из-за признания нежелательной японской НПО

Токио выразил протест Москве из-за признания нежелательной японской НПО - РИА Новости, 24.04.2023

Токио выразил протест Москве из-за признания нежелательной японской НПО

Токио заявил протест Москве после того, как Генпрокуратура России признала нежелательной организацию НПО "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи", заявил... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T07:13

2023-04-24T07:13

2023-04-24T09:44

хирокадзу мацуно

россия

япония

кунашир (остров)

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ТОКИО, 24 апр — РИА Новости. Токио заявил протест Москве после того, как Генпрокуратура России признала нежелательной организацию НПО "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи", заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.На пресс-конференции в Токио он назвал НПО "организацией бывших жителей северных островов (так в Японии называют Южные Курилы. — Прим. ред.) и их потомков", которая выступала за подписание мирного договора между двумя странами.Бывшие жители островов, по его словам, "мечтают, чтобы хотя бы на один день раньше была решена территориальная проблема, а также чтобы возобновились посещения могил".В пятницу Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность японской НПО "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи", так как сочла, что ее деятельность направлена на нарушение территориальной целостности страны, представляя угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Прокуратура назвала целью организации отторжение от страны части ее территории — островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.Союз на протяжении длительного времени формирует негативное мнение о Москве, а это в условиях роста антироссийских настроений в Японии повышает риски дестабилизации обстановки вокруг Курильских островов, добавили в надзорном ведомстве.В островном государстве существует несколько организаций, объединяющих бывших жителей Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Как правило, именно через них и при их участии осуществлялись безвизовые обмены между Россией и Японией, которые заморозили из-за пандемии, а затем на фоне ухудшения двусторонних отношений и вовсе отменили.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году Москва и Токио подписали совместную декларацию, в которой СССР соглашался рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Советский Союз рассчитывал, что совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Токио согласится на передачу только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20230419/kurily-1866227203.html

https://ria.ru/20230411/kurily-1864465327.html

https://ria.ru/20230208/yaponiya-1850451959.html

россия

япония

кунашир (остров)

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хирокадзу мацуно, россия, япония, кунашир (остров)