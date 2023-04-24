https://ria.ru/20230424/yaponiya-1867251058.html

Премьер Японии прокомментировал итоги довыборов в парламент

Премьер Японии прокомментировал итоги довыборов в парламент - РИА Новости, 24.04.2023

Премьер Японии прокомментировал итоги довыборов в парламент

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не планирует распускать парламент, такое заявление он сделал по итогам довыборов, которые с убедительной победой выиграла... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T06:21

2023-04-24T06:21

2023-04-24T06:26

в мире

япония

фумио кисида

синдзо абэ

вакаяма (город)

ямагути (префектура)

нобуо киси

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ТОКИО, 24 апр - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида не планирует распускать парламент, такое заявление он сделал по итогам довыборов, которые с убедительной победой выиграла возглавляемая им Либерально-демократическая партия."Слушая голос народа, мы намерены продвигать каждую из политических мер. Все силы направим на это. Сейчас я не думаю о роспуске парламента", - сказал премьер.В воскресенье в Японии прошли довыборы на пяти избирательных округах. На четырех из них ЛДП сумела провести своих кандидатов, до выборов у нее было три депутата от этих округов. Еще в одном округе в префектуре Вакаяма мандат получила депутат от набирающей силу относительно новой политической силы - Партии обновления Японии. В префектуре Ямагути выборы происходили сразу в двух округах. От четвертого округа в парламент выдвигался экс-премьер Японии Синдзо Абэ, место оказалось вакантным после его убийства в июле прошлого года. Кандидата от ЛДП Синдзи Ёсиду поддержала вдова Акиэ Абэ, назвав эти выборы "последними выборами покойного супруга". Во втором округе место освободилось после того, как родной брат Синдзо Абэ экс-министр обороны Японии Нобуо Киси снял с себя депутатские полномочия по состоянию здоровья. Победил Киси Нобутиё – его сын и племянник Синдзо Абэ.

https://ria.ru/20230421/khram-1866949044.html

япония

вакаяма (город)

ямагути (префектура)

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в мире, япония, фумио кисида, синдзо абэ, вакаяма (город), ямагути (префектура), нобуо киси