Следователи проверят информацию о пропавшей в Красном море яхте
Следователи проверят информацию о пропавшей в Красном море яхте 30 minutes с россиянами
Прогулочная яхта в Красном море. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Доследственная проверка организована после сообщений СМИ о пропавшем в Красном море прогулочном судне 30 minutes, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что капитан из Санкт-Петербурга с командой моряков, управляя прогулочным судном 30 minutes, перестали выходить на связь, находясь в водах Красного моря… По изложенной информации… организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Ранее супруга капитана пропавшего судна Надежда Расина рассказала РИА Новости, что яхта пропала в Красном море. По ее данным, судно вышло из Саудовской Аравии почти неделю назад и к 19 апреля должно было прибыть в Джибути, но там не появилось, затерявшись в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. Расина отметила, что уже обратилась в МИД РФ с просьбой содействовать в поисках россиян. По ее словам, владелец яхты объявил сигнал SOS, а само судно захвачено пиратами.
Третий секретарь посольства России в Саудовской Аравии Андрей Бреховских заявлял, что все свободные суда координационного центра спасения города Джидда в Саудовской Аравии задействованы в поиске пропавшего в Красном море прогулочного судна 30 minutes, экипаж которого состоит из трех россиян.