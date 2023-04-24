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Следователи проверят информацию о пропавшей в Красном море яхте - РИА Новости, 24.04.2023
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10:56 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/yakhta-1867282332.html
Следователи проверят информацию о пропавшей в Красном море яхте
Следователи проверят информацию о пропавшей в Красном море яхте - РИА Новости, 24.04.2023
Следователи проверят информацию о пропавшей в Красном море яхте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Доследственная проверка организована после сообщений СМИ о пропавшем в Красном море прогулочном судне 30 minutes, сообщило... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:56
2023-04-24T10:56
саудовская аравия
красное море
россия
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Доследственная проверка организована после сообщений СМИ о пропавшем в Красном море прогулочном судне 30 minutes, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что капитан из Санкт-Петербурга с командой моряков, управляя прогулочным судном 30 minutes, перестали выходить на связь, находясь в водах Красного моря… По изложенной информации… организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. Ранее супруга капитана пропавшего судна Надежда Расина рассказала РИА Новости, что яхта пропала в Красном море. По ее данным, судно вышло из Саудовской Аравии почти неделю назад и к 19 апреля должно было прибыть в Джибути, но там не появилось, затерявшись в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. Расина отметила, что уже обратилась в МИД РФ с просьбой содействовать в поисках россиян. По ее словам, владелец яхты объявил сигнал SOS, а само судно захвачено пиратами. Третий секретарь посольства России в Саудовской Аравии Андрей Бреховских заявлял, что все свободные суда координационного центра спасения города Джидда в Саудовской Аравии задействованы в поиске пропавшего в Красном море прогулочного судна 30 minutes, экипаж которого состоит из трех россиян.
https://ria.ru/20230423/sudno-1867225707.html
https://ria.ru/20220902/bespilotniki-1814099419.html
саудовская аравия
красное море
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саудовская аравия, красное море, россия, в мире
Саудовская Аравия, Красное море, Россия, В мире
Следователи проверят информацию о пропавшей в Красном море яхте

Следователи проверят информацию о пропавшей в Красном море яхте 30 minutes с россиянами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрогулочная яхта в Красном море
Прогулочная яхта в Красном море - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Прогулочная яхта в Красном море. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Доследственная проверка организована после сообщений СМИ о пропавшем в Красном море прогулочном судне 30 minutes, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что капитан из Санкт-Петербурга с командой моряков, управляя прогулочным судном 30 minutes, перестали выходить на связь, находясь в водах Красного моря… По изложенной информации… организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Россия и Саудовская Аравия находятся в контакте по поводу пропавшего судна
Вчера, 20:56
Ранее супруга капитана пропавшего судна Надежда Расина рассказала РИА Новости, что яхта пропала в Красном море. По ее данным, судно вышло из Саудовской Аравии почти неделю назад и к 19 апреля должно было прибыть в Джибути, но там не появилось, затерявшись в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. Расина отметила, что уже обратилась в МИД РФ с просьбой содействовать в поисках россиян. По ее словам, владелец яхты объявил сигнал SOS, а само судно захвачено пиратами.
Третий секретарь посольства России в Саудовской Аравии Андрей Бреховских заявлял, что все свободные суда координационного центра спасения города Джидда в Саудовской Аравии задействованы в поиске пропавшего в Красном море прогулочного судна 30 minutes, экипаж которого состоит из трех россиян.
Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney во время перехода из Черного в Средиземное море - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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2 сентября 2022, 17:41
 
Саудовская АравияКрасное мореРоссияВ мире
 
 
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