https://ria.ru/20230424/yakhta-1867282332.html

Следователи проверят информацию о пропавшей в Красном море яхте

Следователи проверят информацию о пропавшей в Красном море яхте - РИА Новости, 24.04.2023

Следователи проверят информацию о пропавшей в Красном море яхте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Доследственная проверка организована после сообщений СМИ о пропавшем в Красном море прогулочном судне 30 minutes, сообщило... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:56

2023-04-24T10:56

2023-04-24T10:56

саудовская аравия

красное море

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/67/1551476739_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_824328c113ce014277d328e55731dda1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Доследственная проверка организована после сообщений СМИ о пропавшем в Красном море прогулочном судне 30 minutes, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что капитан из Санкт-Петербурга с командой моряков, управляя прогулочным судном 30 minutes, перестали выходить на связь, находясь в водах Красного моря… По изложенной информации… организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. Ранее супруга капитана пропавшего судна Надежда Расина рассказала РИА Новости, что яхта пропала в Красном море. По ее данным, судно вышло из Саудовской Аравии почти неделю назад и к 19 апреля должно было прибыть в Джибути, но там не появилось, затерявшись в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. Расина отметила, что уже обратилась в МИД РФ с просьбой содействовать в поисках россиян. По ее словам, владелец яхты объявил сигнал SOS, а само судно захвачено пиратами. Третий секретарь посольства России в Саудовской Аравии Андрей Бреховских заявлял, что все свободные суда координационного центра спасения города Джидда в Саудовской Аравии задействованы в поиске пропавшего в Красном море прогулочного судна 30 minutes, экипаж которого состоит из трех россиян.

https://ria.ru/20230423/sudno-1867225707.html

https://ria.ru/20220902/bespilotniki-1814099419.html

саудовская аравия

красное море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саудовская аравия, красное море, россия, в мире