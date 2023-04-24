https://ria.ru/20230424/vzryvy-1867422682.html
СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 24.04.2023
СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Взрывы прозвучали в понедельник в Купянском районе Харьковской области на Украине, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:16
2023-04-24T18:16
2023-04-24T18:16
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Взрывы прозвучали в понедельник в Купянском районе Харьковской области на Украине, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Купянском районе Харьковской области", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Никакие подробности больше не приводятся. Воздушная тревога в регионе объявлена в понедельник не была.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html
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харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина
СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Украинское издание "Страна" сообщило о взрывах в Харьковской области