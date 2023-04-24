СМИ: госбюджет получил 20 миллиардов безвозмездных взносов от бизнеса
РБК: с декабря безвозмездные взносы в федеральный бюджет составили 20 миллиардов рублей
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. С декабря 2022 года по статье федерального бюджета "Безвозмездные поступления от негосударственных организаций" Россия получила 20 миллиардов рублей, сообщил РБК, ссылаясь на данные системы "Электронный бюджет".
Система взносов в госбюджет со сделок по продаже российских бизнесов компаниями из недружественных стран появилась в декабре 2022 года. Каждая подобная сделка должна быть одобрена особой подкомиссией правительственной комиссии по иностранным инвестициям при соответствии всем условиям. Одно из них — направление в бюджет взноса в размере не менее десяти, а позже — не менее пяти процентов от "суммы осуществляемой сделки".
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"В декабре 2022 года статья федерального бюджета "Безвозмездные поступления от негосударственных организаций" впервые за много лет пополнилась миллиардными сборами: за декабрь они составили почти три миллиарда рублей, а с начала 2023 года по 19 апреля — еще 17 миллиардов", — пояснили в РБК.
Журналисты подчеркнули, что обратились с запросом в Минфин, так как спрогнозировать по нынешним поступлениям уровень безвозмездных поступлений на весь 2023 год нельзя, так как прогноз по различным сборам формировался во время подготовки федерального бюджета, осенью 2022 года.