https://ria.ru/20230424/vznosy-1867275422.html

СМИ: госбюджет получил 20 миллиардов безвозмездных взносов от бизнеса

СМИ: госбюджет получил 20 миллиардов безвозмездных взносов от бизнеса - РИА Новости, 24.04.2023

СМИ: госбюджет получил 20 миллиардов безвозмездных взносов от бизнеса

С декабря 2022 года по статье федерального бюджета "Безвозмездные поступления от негосударственных организаций" Россия получила 20 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:20

2023-04-24T10:20

2023-04-24T10:20

экономика

рбк (медиагруппа)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. С декабря 2022 года по статье федерального бюджета "Безвозмездные поступления от негосударственных организаций" Россия получила 20 миллиардов рублей, сообщил РБК, ссылаясь на данные системы "Электронный бюджет".Система взносов в госбюджет со сделок по продаже российских бизнесов компаниями из недружественных стран появилась в декабре 2022 года. Каждая подобная сделка должна быть одобрена особой подкомиссией правительственной комиссии по иностранным инвестициям при соответствии всем условиям. Одно из них — направление в бюджет взноса в размере не менее десяти, а позже — не менее пяти процентов от "суммы осуществляемой сделки".Журналисты подчеркнули, что обратились с запросом в Минфин, так как спрогнозировать по нынешним поступлениям уровень безвозмездных поступлений на весь 2023 год нельзя, так как прогноз по различным сборам формировался во время подготовки федерального бюджета, осенью 2022 года.

https://ria.ru/20230407/byudzhet-1863743238.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, рбк (медиагруппа), министерство финансов рф (минфин россии)