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СМИ: госбюджет получил 20 миллиардов безвозмездных взносов от бизнеса - РИА Новости, 24.04.2023
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10:20 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/vznosy-1867275422.html
СМИ: госбюджет получил 20 миллиардов безвозмездных взносов от бизнеса
СМИ: госбюджет получил 20 миллиардов безвозмездных взносов от бизнеса - РИА Новости, 24.04.2023
СМИ: госбюджет получил 20 миллиардов безвозмездных взносов от бизнеса
С декабря 2022 года по статье федерального бюджета "Безвозмездные поступления от негосударственных организаций" Россия получила 20 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:20
2023-04-24T10:20
экономика
рбк (медиагруппа)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. С декабря 2022 года по статье федерального бюджета "Безвозмездные поступления от негосударственных организаций" Россия получила 20 миллиардов рублей, сообщил РБК, ссылаясь на данные системы "Электронный бюджет".Система взносов в госбюджет со сделок по продаже российских бизнесов компаниями из недружественных стран появилась в декабре 2022 года. Каждая подобная сделка должна быть одобрена особой подкомиссией правительственной комиссии по иностранным инвестициям при соответствии всем условиям. Одно из них — направление в бюджет взноса в размере не менее десяти, а позже — не менее пяти процентов от "суммы осуществляемой сделки".Журналисты подчеркнули, что обратились с запросом в Минфин, так как спрогнозировать по нынешним поступлениям уровень безвозмездных поступлений на весь 2023 год нельзя, так как прогноз по различным сборам формировался во время подготовки федерального бюджета, осенью 2022 года.
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экономика, рбк (медиагруппа), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, РБК (медиагруппа), Министерство финансов РФ (Минфин России)
СМИ: госбюджет получил 20 миллиардов безвозмездных взносов от бизнеса

РБК: с декабря безвозмездные взносы в федеральный бюджет составили 20 миллиардов рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. С декабря 2022 года по статье федерального бюджета "Безвозмездные поступления от негосударственных организаций" Россия получила 20 миллиардов рублей, сообщил РБК, ссылаясь на данные системы "Электронный бюджет".
Система взносов в госбюджет со сделок по продаже российских бизнесов компаниями из недружественных стран появилась в декабре 2022 года. Каждая подобная сделка должна быть одобрена особой подкомиссией правительственной комиссии по иностранным инвестициям при соответствии всем условиям. Одно из них — направление в бюджет взноса в размере не менее десяти, а позже — не менее пяти процентов от "суммы осуществляемой сделки".
«
"В декабре 2022 года статья федерального бюджета "Безвозмездные поступления от негосударственных организаций" впервые за много лет пополнилась миллиардными сборами: за декабрь они составили почти три миллиарда рублей, а с начала 2023 года по 19 апреля — еще 17 миллиардов", — пояснили в РБК.
Журналисты подчеркнули, что обратились с запросом в Минфин, так как спрогнозировать по нынешним поступлениям уровень безвозмездных поступлений на весь 2023 год нельзя, так как прогноз по различным сборам формировался во время подготовки федерального бюджета, осенью 2022 года.
Здание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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ЭкономикаРБК (медиагруппа)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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