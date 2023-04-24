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"Россия сегодня" провела круглый стол со странами Ближнего Востока

"Россия сегодня" провела круглый стол со странами Ближнего Востока - РИА Новости, 24.04.2023

"Россия сегодня" провела круглый стол со странами Ближнего Востока

В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол на тему "Россия – страны Залива: перспективные направления... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T20:35

2023-04-24T20:35

2023-04-24T20:35

ближний восток

россия

российский государственный гуманитарный университет

миа "россия сегодня"

фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова

африка

брикс

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол на тему "Россия – страны Залива: перспективные направления взаимодействия". Дискуссия стала продолжением цикла образовательно-экспертных мероприятий "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки", организованного при поддержке Фонда Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".В обсуждении приняли участие декан Колледжа массовых коммуникаций Университета Шарджи Хайро Луго Окандо (ОАЭ), руководитель центра арабской культуры "Аль-Хадара" Казанского Федерального университета Мохаммед Аль-Аммари (Россия), доцент Кафедры международной безопасности РГГУ Сергей Медведко (Россия), доцент Кафедры массовых коммуникаций Катарского университета Камаль Хамидоу (Катар), доцент Кафедры международной безопасности РГГУ Мария Махмутова (Россия) и профессор Туристического факультета университета Кербелы Аднан Хабиб Лафта (Ирак).В ходе круглого стола эксперты обсудили текущее состояние и перспективы отношений Российской Федерации с государствами ближневосточного региона, а также оценили потенциальные вызовы и угрозы сотрудничества России и арабского мира.Доцент Кафедры массовых коммуникаций Катарского университета Камаль Хамидоу в своем выступлении подчеркнул, что "международному сотрудничеству нужна многополярность и полицентричность для того, чтобы избегать перегибов однополюсной системы. Эта система стала причиной ряда конфликтов и негативно сказалась на странах Северной Африки, Азии, Ближнего Востока и даже Восточной Европы". Для создания сбалансированной системы международных отношений эксперт предложил рассмотреть расширение БРИКС через включение в это объединение регионов Ближнего Востока и Африки, развитие альтернатив системе SWIFT, а также укрепление сотрудничества между Россией и арабским миром в рамках ОПЕК+.Доцент Кафедры международной безопасности РГГУ Мария Махмутова, анализируя перспективы экономического партнёрства, отметила: "На текущий момент Россия и страны Персидского залива имеют потенциал к будущему сотрудничеству в торгово-экономической сфере, однако он еще пока остаётся небольшим, потому что у нас схожие экономики по экспорту нефти и газа, то есть природных ресурсов – углеводородов. Главным инициатором всё же должна оставаться Россия, так как у неё есть потенциал в научно-техническом прогрессе и производстве товаров для экспорта".Декан Колледжа массовых коммуникаций Университета Шарджи Хайро Луго Окандо призвал не сводить отношения между странами к обмену товарами и услугами, а рассмотреть перспективы развития научных, образовательных и гуманитарных контактов: "Нам нужно думать не только о взаимодополняемости наших экономик, мы можем создавать новые области взаимодействия, компании, совместные предприятия в областях науки и технологий".Доцент Кафедры международной безопасности РГГУ Сергей Медведко рассказал о необходимости возобновлять российский туризм в странах Ближнего Востока: "В наше непростое время заметно сократился поток российских туристов за рубеж, особенно в страны Запада… Но на этом фоне российским туркомпаниям стоило бы поискать новые или несколько забытые направления на Ближнем Востоке", – заявил эксперт, отметив Сирию как одно из наиболее перспективных и интересных для российского туриста направлений.Руководитель центра арабской культуры "Аль-Хадара" Казанского Федерального университета Мохаммед Аль-Аммари в своем выступлении подчеркнул, что Йемен готов сотрудничать с Россией в самых разных областях и, прежде всего, в сфере добычи полезных ископаемых: "С точки зрения добычи нефти, золота, газа, к большому сожалению, в Йемене до сих пор не добывается даже 15 процентов имеющихся запасов сырья. У России есть перспективы к этому и, более того, Россия должна быть первой в этом плане".Профессор Туристического факультета университета Кербелы Аднан Хабиб Лафта отметил большие перспективы развития российско-иракского сотрудничества, подтверждением чему служат контакты на высшем уровне между двумя странами, активно развивающиеся в последнее время: "Ирак придает большое значение развитию стратегического сотрудничества с Российской Федерацией, особенно в том, что касается энергетики, а также и в других секторах, таких как образование, туризм, культура, наука и другие. Поэтому мы видим, что между Россией и Ираком имеется многообещающее будущее и перспективы".Ранее в рамках цикла "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки" уже состоялись образовательные и экспертные мероприятия с экспертами и слушателями из стран Африки и Ирана. В продолжение проекта ожидается проведение круглых столов по вопросам российско-африканского сотрудничества.

https://ria.ru/20220622/videomost-1797394063.html

https://ria.ru/20230201/proekt-1849022999.html

https://ria.ru/20230215/sotrudnichestvo-1852238841.html

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африка

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ближний восток, россия, российский государственный гуманитарный университет, миа "россия сегодня", фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова, африка, брикс