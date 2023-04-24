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"Россия сегодня" провела круглый стол со странами Ближнего Востока - РИА Новости, 24.04.2023
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20:35 24.04.2023
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"Россия сегодня" провела круглый стол со странами Ближнего Востока
"Россия сегодня" провела круглый стол со странами Ближнего Востока - РИА Новости, 24.04.2023
"Россия сегодня" провела круглый стол со странами Ближнего Востока
В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол на тему "Россия – страны Залива: перспективные направления... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T20:35
2023-04-24T20:35
ближний восток
россия
российский государственный гуманитарный университет
миа "россия сегодня"
фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова
африка
брикс
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол на тему "Россия – страны Залива: перспективные направления взаимодействия". Дискуссия стала продолжением цикла образовательно-экспертных мероприятий "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки", организованного при поддержке Фонда Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".В обсуждении приняли участие декан Колледжа массовых коммуникаций Университета Шарджи Хайро Луго Окандо (ОАЭ), руководитель центра арабской культуры "Аль-Хадара" Казанского Федерального университета Мохаммед Аль-Аммари (Россия), доцент Кафедры международной безопасности РГГУ Сергей Медведко (Россия), доцент Кафедры массовых коммуникаций Катарского университета Камаль Хамидоу (Катар), доцент Кафедры международной безопасности РГГУ Мария Махмутова (Россия) и профессор Туристического факультета университета Кербелы Аднан Хабиб Лафта (Ирак).В ходе круглого стола эксперты обсудили текущее состояние и перспективы отношений Российской Федерации с государствами ближневосточного региона, а также оценили потенциальные вызовы и угрозы сотрудничества России и арабского мира.Доцент Кафедры массовых коммуникаций Катарского университета Камаль Хамидоу в своем выступлении подчеркнул, что "международному сотрудничеству нужна многополярность и полицентричность для того, чтобы избегать перегибов однополюсной системы. Эта система стала причиной ряда конфликтов и негативно сказалась на странах Северной Африки, Азии, Ближнего Востока и даже Восточной Европы". Для создания сбалансированной системы международных отношений эксперт предложил рассмотреть расширение БРИКС через включение в это объединение регионов Ближнего Востока и Африки, развитие альтернатив системе SWIFT, а также укрепление сотрудничества между Россией и арабским миром в рамках ОПЕК+.Доцент Кафедры международной безопасности РГГУ Мария Махмутова, анализируя перспективы экономического партнёрства, отметила: "На текущий момент Россия и страны Персидского залива имеют потенциал к будущему сотрудничеству в торгово-экономической сфере, однако он еще пока остаётся небольшим, потому что у нас схожие экономики по экспорту нефти и газа, то есть природных ресурсов – углеводородов. Главным инициатором всё же должна оставаться Россия, так как у неё есть потенциал в научно-техническом прогрессе и производстве товаров для экспорта".Декан Колледжа массовых коммуникаций Университета Шарджи Хайро Луго Окандо призвал не сводить отношения между странами к обмену товарами и услугами, а рассмотреть перспективы развития научных, образовательных и гуманитарных контактов: "Нам нужно думать не только о взаимодополняемости наших экономик, мы можем создавать новые области взаимодействия, компании, совместные предприятия в областях науки и технологий".Доцент Кафедры международной безопасности РГГУ Сергей Медведко рассказал о необходимости возобновлять российский туризм в странах Ближнего Востока: "В наше непростое время заметно сократился поток российских туристов за рубеж, особенно в страны Запада… Но на этом фоне российским туркомпаниям стоило бы поискать новые или несколько забытые направления на Ближнем Востоке", – заявил эксперт, отметив Сирию как одно из наиболее перспективных и интересных для российского туриста направлений.Руководитель центра арабской культуры "Аль-Хадара" Казанского Федерального университета Мохаммед Аль-Аммари в своем выступлении подчеркнул, что Йемен готов сотрудничать с Россией в самых разных областях и, прежде всего, в сфере добычи полезных ископаемых: "С точки зрения добычи нефти, золота, газа, к большому сожалению, в Йемене до сих пор не добывается даже 15 процентов имеющихся запасов сырья. У России есть перспективы к этому и, более того, Россия должна быть первой в этом плане".Профессор Туристического факультета университета Кербелы Аднан Хабиб Лафта отметил большие перспективы развития российско-иракского сотрудничества, подтверждением чему служат контакты на высшем уровне между двумя странами, активно развивающиеся в последнее время: "Ирак придает большое значение развитию стратегического сотрудничества с Российской Федерацией, особенно в том, что касается энергетики, а также и в других секторах, таких как образование, туризм, культура, наука и другие. Поэтому мы видим, что между Россией и Ираком имеется многообещающее будущее и перспективы".Ранее в рамках цикла "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки" уже состоялись образовательные и экспертные мероприятия с экспертами и слушателями из стран Африки и Ирана. В продолжение проекта ожидается проведение круглых столов по вопросам российско-африканского сотрудничества.
https://ria.ru/20220622/videomost-1797394063.html
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ближний восток, россия, российский государственный гуманитарный университет, миа "россия сегодня", фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова, африка, брикс
Ближний Восток, Россия, Российский государственный гуманитарный университет, МИА "Россия сегодня", Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, Африка, БРИКС

"Россия сегодня" провела круглый стол со странами Ближнего Востока

© РИА Новости / Нина Зотина"Россия сегодня" провела круглый стол со странами Ближнего Востока
Россия сегодня провела круглый стол со странами Ближнего Востока - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол на тему "Россия – страны Залива: перспективные направления взаимодействия". Дискуссия стала продолжением цикла образовательно-экспертных мероприятий "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки", организованного при поддержке Фонда Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
В обсуждении приняли участие декан Колледжа массовых коммуникаций Университета Шарджи Хайро Луго Окандо (ОАЭ), руководитель центра арабской культуры "Аль-Хадара" Казанского Федерального университета Мохаммед Аль-Аммари (Россия), доцент Кафедры международной безопасности РГГУ Сергей Медведко (Россия), доцент Кафедры массовых коммуникаций Катарского университета Камаль Хамидоу (Катар), доцент Кафедры международной безопасности РГГУ Мария Махмутова (Россия) и профессор Туристического факультета университета Кербелы Аднан Хабиб Лафта (Ирак).
В ходе круглого стола эксперты обсудили текущее состояние и перспективы отношений Российской Федерации с государствами ближневосточного региона, а также оценили потенциальные вызовы и угрозы сотрудничества России и арабского мира.
Доцент Кафедры массовых коммуникаций Катарского университета Камаль Хамидоу в своем выступлении подчеркнул, что "международному сотрудничеству нужна многополярность и полицентричность для того, чтобы избегать перегибов однополюсной системы. Эта система стала причиной ряда конфликтов и негативно сказалась на странах Северной Африки, Азии, Ближнего Востока и даже Восточной Европы". Для создания сбалансированной системы международных отношений эксперт предложил рассмотреть расширение БРИКС через включение в это объединение регионов Ближнего Востока и Африки, развитие альтернатив системе SWIFT, а также укрепление сотрудничества между Россией и арабским миром в рамках ОПЕК+.
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Доцент Кафедры международной безопасности РГГУ Мария Махмутова, анализируя перспективы экономического партнёрства, отметила: "На текущий момент Россия и страны Персидского залива имеют потенциал к будущему сотрудничеству в торгово-экономической сфере, однако он еще пока остаётся небольшим, потому что у нас схожие экономики по экспорту нефти и газа, то есть природных ресурсов – углеводородов. Главным инициатором всё же должна оставаться Россия, так как у неё есть потенциал в научно-техническом прогрессе и производстве товаров для экспорта".
Декан Колледжа массовых коммуникаций Университета Шарджи Хайро Луго Окандо призвал не сводить отношения между странами к обмену товарами и услугами, а рассмотреть перспективы развития научных, образовательных и гуманитарных контактов: "Нам нужно думать не только о взаимодополняемости наших экономик, мы можем создавать новые области взаимодействия, компании, совместные предприятия в областях науки и технологий".
Доцент Кафедры международной безопасности РГГУ Сергей Медведко рассказал о необходимости возобновлять российский туризм в странах Ближнего Востока: "В наше непростое время заметно сократился поток российских туристов за рубеж, особенно в страны Запада… Но на этом фоне российским туркомпаниям стоило бы поискать новые или несколько забытые направления на Ближнем Востоке", – заявил эксперт, отметив Сирию как одно из наиболее перспективных и интересных для российского туриста направлений.
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Руководитель центра арабской культуры "Аль-Хадара" Казанского Федерального университета Мохаммед Аль-Аммари в своем выступлении подчеркнул, что Йемен готов сотрудничать с Россией в самых разных областях и, прежде всего, в сфере добычи полезных ископаемых: "С точки зрения добычи нефти, золота, газа, к большому сожалению, в Йемене до сих пор не добывается даже 15 процентов имеющихся запасов сырья. У России есть перспективы к этому и, более того, Россия должна быть первой в этом плане".
Профессор Туристического факультета университета Кербелы Аднан Хабиб Лафта отметил большие перспективы развития российско-иракского сотрудничества, подтверждением чему служат контакты на высшем уровне между двумя странами, активно развивающиеся в последнее время: "Ирак придает большое значение развитию стратегического сотрудничества с Российской Федерацией, особенно в том, что касается энергетики, а также и в других секторах, таких как образование, туризм, культура, наука и другие. Поэтому мы видим, что между Россией и Ираком имеется многообещающее будущее и перспективы".
Ранее в рамках цикла "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки" уже состоялись образовательные и экспертные мероприятия с экспертами и слушателями из стран Африки и Ирана. В продолжение проекта ожидается проведение круглых столов по вопросам российско-африканского сотрудничества.
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Ближний ВостокРоссияРоссийский государственный гуманитарный университетМИА "Россия сегодня"Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. ГорчаковаАфрикаБРИКС
 
 
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