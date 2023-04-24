https://ria.ru/20230424/vystavka-1867406854.html
Центр "Зотов" представил выставку "Логос: голос конструктивизма"
Центр "Зотов" представил выставку "Логос: голос конструктивизма" - РИА Новости, 24.04.2023
Центр "Зотов" представил выставку "Логос: голос конструктивизма"
Центр "Зотов" при поддержке ВТБ открывает новый выставочный проект "Логос: голос конструктивизма", посвященный влиянию конструктивизма 1920-х годов на... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:24
2023-04-24T17:24
2023-04-24T17:24
втб
россия
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Центр "Зотов" при поддержке ВТБ открывает новый выставочный проект "Логос: голос конструктивизма", посвященный влиянию конструктивизма 1920-х годов на формирование языка СССР, сообщает пресс-служба банка.Выставка будет работать с 25 апреля по 6 августа. В центре экспозиции - фактически все формы конструктивистского искусства, в которых отразилась всесторонняя работа со словом. Выставка отхватывает ранние футуристические эксперименты и продолжившиеся в 1920-х – начале 1930-х новаторские разработки оформления журналов и книг и дизайна выставок. Повествование выстраивается в цельную историю с артикулированными "главами" и визуальными связями между разделами."Наша новая выставка — исследование о том, как визуальные эксперименты конструктивистов со словом и языком влияли на формирование городской среды. Новые полиграфия, архитектура, дизайн наполняли улицы городов и определили развитие нового общества", - сказала директор центра "Зотов" Дарья Филиппова.В экспозицию войдут свыше 350 экспонатов, хранящихся в более чем 30 музеях, фондах и личных собраниях. Среди героев новой выставки Александр Родченко, Владимир Маяковский, Эль Лисицкий, Густав Клуцис, братья Стенберги."Конструктивизм стоит рассматривать не только как художественное направление, но и как образ мышления целого поколения людей. Это в том числе и язык, на котором "говорили" все сферы общественной жизни на этапе зарождения нового государства. Речь идет об отражении сознания народа на рубеже 1910-х – 1920-х годов. Выставочный проект "Логос: голос конструктивизма" - хорошая возможность передать знания о нем молодому поколению", - сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта "Культура".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, россия
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Центр "Зотов" при поддержке ВТБ открывает новый выставочный проект "Логос: голос конструктивизма", посвященный влиянию конструктивизма 1920-х годов на формирование языка СССР, сообщает пресс-служба банка.
Выставка будет работать с 25 апреля по 6 августа. В центре экспозиции - фактически все формы конструктивистского искусства, в которых отразилась всесторонняя работа со словом. Выставка отхватывает ранние футуристические эксперименты и продолжившиеся в 1920-х – начале 1930-х новаторские разработки оформления журналов и книг и дизайна выставок. Повествование выстраивается в цельную историю с артикулированными "главами" и визуальными связями между разделами.
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"Наша новая выставка — исследование о том, как визуальные эксперименты конструктивистов со словом и языком влияли на формирование городской среды. Новые полиграфия, архитектура, дизайн наполняли улицы городов и определили развитие нового общества", - сказала директор центра "Зотов" Дарья Филиппова
.
В экспозицию войдут свыше 350 экспонатов, хранящихся в более чем 30 музеях, фондах и личных собраниях. Среди героев новой выставки Александр Родченко
, Владимир Маяковский
, Эль Лисицкий, Густав Клуцис, братья Стенберги.
"Конструктивизм стоит рассматривать не только как художественное направление, но и как образ мышления целого поколения людей. Это в том числе и язык, на котором "говорили" все сферы общественной жизни на этапе зарождения нового государства. Речь идет об отражении сознания народа на рубеже 1910-х – 1920-х годов. Выставочный проект "Логос: голос конструктивизма" - хорошая возможность передать знания о нем молодому поколению", - сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.
ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта "Культура".