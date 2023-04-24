https://ria.ru/20230424/vsu-1867267641.html
Киев отправляет мобилизованных сразу в зону боевых действий, заявил Марочко
Киев отправляет мобилизованных сразу в зону боевых действий, заявил Марочко - РИА Новости, 24.04.2023
Киев отправляет мобилизованных сразу в зону боевых действий, заявил Марочко
Киев отправляет только мобилизованных граждан сразу в зону в зону боевых действий, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T09:44
2023-04-24T09:44
2023-04-24T09:44
специальная военная операция на украине
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854690686_0:306:3071:2033_1920x0_80_0_0_c1fc89fdda6f4aedd42ddbb527428d7c.jpg
ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Киев отправляет только мобилизованных граждан сразу в зону в зону боевых действий, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В связи с объявлением на Украине всеобщей мобилизации основная часть рекрутов отправляется сразу в зону боевых действий. Как утверждают командование на местах, обучение будет проходить непосредственно в зоне боевых действий", - рассказал Марочко. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законодательством. И это вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭКа и другие лица.
https://ria.ru/20230424/vsu-1867251424.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854690686_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_8826a67f882ee7cf6171d033c965060f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Киев отправляет мобилизованных сразу в зону боевых действий, заявил Марочко
Военный эксперт Марочко: Киев отправляет мобилизованных сразу в зону боевых действий