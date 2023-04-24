Рейтинг@Mail.ru
Киев отправляет мобилизованных сразу в зону боевых действий, заявил Марочко - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:44 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/vsu-1867267641.html
Киев отправляет мобилизованных сразу в зону боевых действий, заявил Марочко
Киев отправляет мобилизованных сразу в зону боевых действий, заявил Марочко - РИА Новости, 24.04.2023
Киев отправляет мобилизованных сразу в зону боевых действий, заявил Марочко
Киев отправляет только мобилизованных граждан сразу в зону в зону боевых действий, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T09:44
2023-04-24T09:44
специальная военная операция на украине
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854690686_0:306:3071:2033_1920x0_80_0_0_c1fc89fdda6f4aedd42ddbb527428d7c.jpg
ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Киев отправляет только мобилизованных граждан сразу в зону в зону боевых действий, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В связи с объявлением на Украине всеобщей мобилизации основная часть рекрутов отправляется сразу в зону боевых действий. Как утверждают командование на местах, обучение будет проходить непосредственно в зоне боевых действий", - рассказал Марочко. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законодательством. И это вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭКа и другие лица.
https://ria.ru/20230424/vsu-1867251424.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854690686_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_8826a67f882ee7cf6171d033c965060f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Киев отправляет мобилизованных сразу в зону боевых действий, заявил Марочко

Военный эксперт Марочко: Киев отправляет мобилизованных сразу в зону боевых действий

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Киев отправляет только мобилизованных граждан сразу в зону в зону боевых действий, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В связи с объявлением на Украине всеобщей мобилизации основная часть рекрутов отправляется сразу в зону боевых действий. Как утверждают командование на местах, обучение будет проходить непосредственно в зоне боевых действий", - рассказал Марочко.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законодательством. И это вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭКа и другие лица.
Репортаж Reuters с полигона ВСУ в Харьковской области. Стоп-кадр
Интервью с солдатом ВСУ разъярило пользователей Сети из-за одной детали
06:27
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала