https://ria.ru/20230424/vsu-1867267641.html

Киев отправляет мобилизованных сразу в зону боевых действий, заявил Марочко

Киев отправляет мобилизованных сразу в зону боевых действий, заявил Марочко - РИА Новости, 24.04.2023

Киев отправляет мобилизованных сразу в зону боевых действий, заявил Марочко

Киев отправляет только мобилизованных граждан сразу в зону в зону боевых действий, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T09:44

2023-04-24T09:44

2023-04-24T09:44

специальная военная операция на украине

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Киев отправляет только мобилизованных граждан сразу в зону в зону боевых действий, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В связи с объявлением на Украине всеобщей мобилизации основная часть рекрутов отправляется сразу в зону боевых действий. Как утверждают командование на местах, обучение будет проходить непосредственно в зоне боевых действий", - рассказал Марочко. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законодательством. И это вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭКа и другие лица.

https://ria.ru/20230424/vsu-1867251424.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, андрей марочко, вооруженные силы украины