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Встреч американских чиновников с Лавровым не планируется, заявили в США - РИА Новости, 24.04.2023
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15:55 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/vstrechi-1867385607.html
Встреч американских чиновников с Лавровым не планируется, заявили в США
Встреч американских чиновников с Лавровым не планируется, заявили в США - РИА Новости, 24.04.2023
Встреч американских чиновников с Лавровым не планируется, заявили в США
Сообщить о возможности встреч американских чиновников с прибывшим в Нью-Йорк главой МИД РФ Сергеем Лавровым пока нечего, заявил координатор стратегических... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:55
2023-04-24T15:55
в мире
россия
сша
джон кирби
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Сообщить о возможности встреч американских чиновников с прибывшим в Нью-Йорк главой МИД РФ Сергеем Лавровым пока нечего, заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби. "У меня нет информации о каких-то беседах с Лавровым, чтобы объявить сегодня", - сказал Кирби в интервью CNN. Он добавил, что американские чиновники не упускают возможности пообщаться с российскими коллегами на тему задержанных в РФ американцев - осужденного за шпионаж Пола Уилана и арестованного по аналогичному обвинению корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича. "Кроме того, на повестке остается наше предложение", - заявил Кирби. США в прошлом году предложили России некий вариант обмена Уилана и еще одной заключенной американки Бриттни Грайнер. Сделка была реализована в ограниченном формате и привела только к освобождению Грайнер, которую обменяли на россиянина Виктора Бута.
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в мире, россия, сша, джон кирби, сергей лавров
В мире, Россия, США, Джон Кирби, Сергей Лавров
Встреч американских чиновников с Лавровым не планируется, заявили в США

Белый дом: встреч американских чиновников с Лавровым пока не планируется

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Сообщить о возможности встреч американских чиновников с прибывшим в Нью-Йорк главой МИД РФ Сергеем Лавровым пока нечего, заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.
"У меня нет информации о каких-то беседах с Лавровым, чтобы объявить сегодня", - сказал Кирби в интервью CNN.
Он добавил, что американские чиновники не упускают возможности пообщаться с российскими коллегами на тему задержанных в РФ американцев - осужденного за шпионаж Пола Уилана и арестованного по аналогичному обвинению корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
"Кроме того, на повестке остается наше предложение", - заявил Кирби.
США в прошлом году предложили России некий вариант обмена Уилана и еще одной заключенной американки Бриттни Грайнер. Сделка была реализована в ограниченном формате и привела только к освобождению Грайнер, которую обменяли на россиянина Виктора Бута.
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