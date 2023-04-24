https://ria.ru/20230424/vstrechi-1867385607.html

Встреч американских чиновников с Лавровым не планируется, заявили в США

Встреч американских чиновников с Лавровым не планируется, заявили в США - РИА Новости, 24.04.2023

Встреч американских чиновников с Лавровым не планируется, заявили в США

Сообщить о возможности встреч американских чиновников с прибывшим в Нью-Йорк главой МИД РФ Сергеем Лавровым пока нечего, заявил координатор стратегических... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T15:55

2023-04-24T15:55

2023-04-24T15:55

в мире

россия

сша

джон кирби

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Сообщить о возможности встреч американских чиновников с прибывшим в Нью-Йорк главой МИД РФ Сергеем Лавровым пока нечего, заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби. "У меня нет информации о каких-то беседах с Лавровым, чтобы объявить сегодня", - сказал Кирби в интервью CNN. Он добавил, что американские чиновники не упускают возможности пообщаться с российскими коллегами на тему задержанных в РФ американцев - осужденного за шпионаж Пола Уилана и арестованного по аналогичному обвинению корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича. "Кроме того, на повестке остается наше предложение", - заявил Кирби. США в прошлом году предложили России некий вариант обмена Уилана и еще одной заключенной американки Бриттни Грайнер. Сделка была реализована в ограниченном формате и привела только к освобождению Грайнер, которую обменяли на россиянина Виктора Бута.

https://ria.ru/20230424/lavrov-1867250638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, сша, джон кирби, сергей лавров