https://ria.ru/20230424/vstrechi-1867385607.html
Встреч американских чиновников с Лавровым не планируется, заявили в США
Встреч американских чиновников с Лавровым не планируется, заявили в США - РИА Новости, 24.04.2023
Встреч американских чиновников с Лавровым не планируется, заявили в США
Сообщить о возможности встреч американских чиновников с прибывшим в Нью-Йорк главой МИД РФ Сергеем Лавровым пока нечего, заявил координатор стратегических... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:55
2023-04-24T15:55
2023-04-24T15:55
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Сообщить о возможности встреч американских чиновников с прибывшим в Нью-Йорк главой МИД РФ Сергеем Лавровым пока нечего, заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби. "У меня нет информации о каких-то беседах с Лавровым, чтобы объявить сегодня", - сказал Кирби в интервью CNN. Он добавил, что американские чиновники не упускают возможности пообщаться с российскими коллегами на тему задержанных в РФ американцев - осужденного за шпионаж Пола Уилана и арестованного по аналогичному обвинению корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича. "Кроме того, на повестке остается наше предложение", - заявил Кирби. США в прошлом году предложили России некий вариант обмена Уилана и еще одной заключенной американки Бриттни Грайнер. Сделка была реализована в ограниченном формате и привела только к освобождению Грайнер, которую обменяли на россиянина Виктора Бута.
https://ria.ru/20230424/lavrov-1867250638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, джон кирби, сергей лавров
В мире, Россия, США, Джон Кирби, Сергей Лавров
Встреч американских чиновников с Лавровым не планируется, заявили в США
Белый дом: встреч американских чиновников с Лавровым пока не планируется