https://ria.ru/20230424/vstrecha-1867413433.html

Пензенский губернатор провел встречу с послом России в Узбекистане

Пензенский губернатор провел встречу с послом России в Узбекистане - РИА Новости, 24.04.2023

Пензенский губернатор провел встречу с послом России в Узбекистане

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обсудил с послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым перспективы развития сотрудничества региона с... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:37

2023-04-24T17:37

2023-04-24T17:37

пензенская область

узбекистан

пензенская область

россия

олег мельниченко

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ПЕНЗА, 24 апр - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обсудил с послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым перспективы развития сотрудничества региона с республикой, сообщила пресс-служба областного правительства. "Губернатор начал визит в Ташкент со встречи с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Узбекистане. Олег Мельниченко и Олег Мальгинов обсудили перспективы укрепления взаимодействия Пензенской области с регионами Республики Узбекистан. Губернатор поблагодарил посла за содействие в организации визита пензенской делегации", - говорится в сообщении. Глава региона отметил, что в течение последних пяти лет взаимодействие Пензенской области с Узбекистаном значительно активизировалось по многим направлениям, регион посещали делегации Андижанской и Ташкентской областей, генконсульства Узбекистана в Казани, узбекистанская сторона направляла в область бизнес-миссии деловых кругов, а пензенские представители посещали с визитами Узбекистан. "Я уверен, что наработанные контакты положительно повлияют на развитие наших взаимоотношений. Мы заинтересованы в увеличении внешнеторгового оборота с Республикой Узбекистан. У наших промышленных предприятий есть интерес работать с Узбекистаном, выстраивать отношения между хозяйствующими субъектами", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба. По его словам, Пензенская область также предлагает провести торгово-закупочную сессию с представителями Узбекистана и сетевыми магазинами, работающими на территории области. "Производители Узбекистана смогут войти в наши сети, предлагать пензенцам свою продукцию. В советские годы в Пензе работал фирменный магазин "Узбекистан", он пользовался большой популярностью у жителей и гостей нашего города. Уверен, что возобновление его работы вызовет интерес у жителей Пензенской области", - сказал губернатор. Посол отметил, что Пензенская область специализируется на производстве высокотехнологичной продукции. "Это оборудование может быть востребовано в Узбекистане", - цитирует слова Мальгинова пресс-служба.

https://ria.ru/20230418/ekonomika-1866183451.html

https://ria.ru/20230412/meditsina-1864904034.html

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узбекистан, пензенская область, россия, олег мельниченко