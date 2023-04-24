Рейтинг@Mail.ru
Пензенский губернатор провел встречу с послом России в Узбекистане - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пензенская область
Пензенская область
 
17:37 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/vstrecha-1867413433.html
Пензенский губернатор провел встречу с послом России в Узбекистане
Пензенский губернатор провел встречу с послом России в Узбекистане - РИА Новости, 24.04.2023
Пензенский губернатор провел встречу с послом России в Узбекистане
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обсудил с послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым перспективы развития сотрудничества региона с... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:37
2023-04-24T17:37
пензенская область
узбекистан
пензенская область
россия
олег мельниченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603050089_0:167:3071:1894_1920x0_80_0_0_21a7eafc147eb1b1845b005225c7c519.jpg
ПЕНЗА, 24 апр - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обсудил с послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым перспективы развития сотрудничества региона с республикой, сообщила пресс-служба областного правительства. "Губернатор начал визит в Ташкент со встречи с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Узбекистане. Олег Мельниченко и Олег Мальгинов обсудили перспективы укрепления взаимодействия Пензенской области с регионами Республики Узбекистан. Губернатор поблагодарил посла за содействие в организации визита пензенской делегации", - говорится в сообщении. Глава региона отметил, что в течение последних пяти лет взаимодействие Пензенской области с Узбекистаном значительно активизировалось по многим направлениям, регион посещали делегации Андижанской и Ташкентской областей, генконсульства Узбекистана в Казани, узбекистанская сторона направляла в область бизнес-миссии деловых кругов, а пензенские представители посещали с визитами Узбекистан. "Я уверен, что наработанные контакты положительно повлияют на развитие наших взаимоотношений. Мы заинтересованы в увеличении внешнеторгового оборота с Республикой Узбекистан. У наших промышленных предприятий есть интерес работать с Узбекистаном, выстраивать отношения между хозяйствующими субъектами", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба. По его словам, Пензенская область также предлагает провести торгово-закупочную сессию с представителями Узбекистана и сетевыми магазинами, работающими на территории области. "Производители Узбекистана смогут войти в наши сети, предлагать пензенцам свою продукцию. В советские годы в Пензе работал фирменный магазин "Узбекистан", он пользовался большой популярностью у жителей и гостей нашего города. Уверен, что возобновление его работы вызовет интерес у жителей Пензенской области", - сказал губернатор. Посол отметил, что Пензенская область специализируется на производстве высокотехнологичной продукции. "Это оборудование может быть востребовано в Узбекистане", - цитирует слова Мальгинова пресс-служба.
https://ria.ru/20230418/ekonomika-1866183451.html
https://ria.ru/20230412/meditsina-1864904034.html
узбекистан
пензенская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603050089_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_430f3c714914337d949de3a1311a2d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, пензенская область, россия, олег мельниченко
Пензенская область, Узбекистан, Пензенская область, Россия, Олег Мельниченко
Пензенский губернатор провел встречу с послом России в Узбекистане

Пензенский губернатор Мельниченко провел встречу с послом России в Узбекистане

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОлег Мельниченко
Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Олег Мельниченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕНЗА, 24 апр - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обсудил с послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым перспективы развития сотрудничества региона с республикой, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Губернатор начал визит в Ташкент со встречи с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Узбекистане. Олег Мельниченко и Олег Мальгинов обсудили перспективы укрепления взаимодействия Пензенской области с регионами Республики Узбекистан. Губернатор поблагодарил посла за содействие в организации визита пензенской делегации", - говорится в сообщении.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Пензенский губернатор рассказал сенаторам о развитии экономики региона
18 апреля, 20:19
Глава региона отметил, что в течение последних пяти лет взаимодействие Пензенской области с Узбекистаном значительно активизировалось по многим направлениям, регион посещали делегации Андижанской и Ташкентской областей, генконсульства Узбекистана в Казани, узбекистанская сторона направляла в область бизнес-миссии деловых кругов, а пензенские представители посещали с визитами Узбекистан.
"Я уверен, что наработанные контакты положительно повлияют на развитие наших взаимоотношений. Мы заинтересованы в увеличении внешнеторгового оборота с Республикой Узбекистан. У наших промышленных предприятий есть интерес работать с Узбекистаном, выстраивать отношения между хозяйствующими субъектами", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
По его словам, Пензенская область также предлагает провести торгово-закупочную сессию с представителями Узбекистана и сетевыми магазинами, работающими на территории области. "Производители Узбекистана смогут войти в наши сети, предлагать пензенцам свою продукцию. В советские годы в Пензе работал фирменный магазин "Узбекистан", он пользовался большой популярностью у жителей и гостей нашего города. Уверен, что возобновление его работы вызовет интерес у жителей Пензенской области", - сказал губернатор.
Посол отметил, что Пензенская область специализируется на производстве высокотехнологичной продукции. "Это оборудование может быть востребовано в Узбекистане", - цитирует слова Мальгинова пресс-служба.
Вечерняя Пенза - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Центр ядерной медицины за 700 миллионов рублей может появиться в Пензе
12 апреля, 20:11
 
Пензенская областьУзбекистанПензенская областьРоссияОлег Мельниченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала