https://ria.ru/20230424/vrachi-1867278966.html

Лучшим главным врачом России стал медик из Липецкой области

Лучшим главным врачом России стал медик из Липецкой области - РИА Новости, 24.04.2023

Лучшим главным врачом России стал медик из Липецкой области

Лучшим главным врачом России 2023 года признана Наталья Полянская – главный врач Липецкого областного клинического центра; этого звания она удостоена по итогам... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:39

2023-04-24T10:39

2023-04-24T10:39

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867278481_0:60:942:590_1920x0_80_0_0_4c2d49c7b7f4528f08fe7a6e2de2127e.jpg

ЛИПЕЦК, 24 апр – РИА Новости. Лучшим главным врачом России 2023 года признана Наталья Полянская – главный врач Липецкого областного клинического центра; этого звания она удостоена по итогам Всероссийского ежегодного медицинского конкурса, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Доктор медицинских наук Наталья Полянская – выпускница Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко, автор четырех патентов на изобретения и более 70 печатных работ. Имеет стаж работы более 25 лет, на протяжении которых прошла путь от врача-офтальмолога Воронежской областной клинической офтальмологической больницы до главного врача Липецкого областного клинического центра. Артамонов отметил, что в декабре 2019 года Полянская стала участницей региональной программы привлечения кадров "Губернаторский миллион"."Губернаторский миллион" – это инвестиции в здоровье наших людей. Нам важно, чтобы хорошие специалисты приезжали в Липецкую область и оставались здесь. Думаю, каждый житель региона будет рад попасть на прием к такому доктору", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230419/sotsuchrezhdeniya-1866399634.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов