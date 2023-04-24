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Лучшим главным врачом России стал медик из Липецкой области
Лучшим главным врачом России стал медик из Липецкой области - РИА Новости, 24.04.2023
Лучшим главным врачом России стал медик из Липецкой области
Лучшим главным врачом России 2023 года признана Наталья Полянская – главный врач Липецкого областного клинического центра; этого звания она удостоена по итогам... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:39
2023-04-24T10:39
2023-04-24T10:39
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 апр – РИА Новости. Лучшим главным врачом России 2023 года признана Наталья Полянская – главный врач Липецкого областного клинического центра; этого звания она удостоена по итогам Всероссийского ежегодного медицинского конкурса, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Доктор медицинских наук Наталья Полянская – выпускница Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко, автор четырех патентов на изобретения и более 70 печатных работ. Имеет стаж работы более 25 лет, на протяжении которых прошла путь от врача-офтальмолога Воронежской областной клинической офтальмологической больницы до главного врача Липецкого областного клинического центра. Артамонов отметил, что в декабре 2019 года Полянская стала участницей региональной программы привлечения кадров "Губернаторский миллион"."Губернаторский миллион" – это инвестиции в здоровье наших людей. Нам важно, чтобы хорошие специалисты приезжали в Липецкую область и оставались здесь. Думаю, каждый житель региона будет рад попасть на прием к такому доктору", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230419/sotsuchrezhdeniya-1866399634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 24 апр – РИА Новости. Лучшим главным врачом России 2023 года признана Наталья Полянская – главный врач Липецкого областного клинического центра; этого звания она удостоена по итогам Всероссийского ежегодного медицинского конкурса, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Доктор медицинских наук Наталья Полянская – выпускница Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко, автор четырех патентов на изобретения и более 70 печатных работ. Имеет стаж работы более 25 лет, на протяжении которых прошла путь от врача-офтальмолога Воронежской областной клинической офтальмологической больницы до главного врача Липецкого областного клинического центра.
В Липецкой области до конца года отремонтируют около 40 соцучреждений Артамонов
отметил, что в декабре 2019 года Полянская стала участницей региональной программы привлечения кадров "Губернаторский миллион".
"Губернаторский миллион" – это инвестиции в здоровье наших людей. Нам важно, чтобы хорошие специалисты приезжали в Липецкую область и оставались здесь. Думаю, каждый житель региона будет рад попасть на прием к такому доктору", – сказал Артамонов.