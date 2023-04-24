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Лучшим главным врачом России стал медик из Липецкой области - РИА Новости, 24.04.2023
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Липецкая область
 
10:39 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/vrachi-1867278966.html
Лучшим главным врачом России стал медик из Липецкой области
Лучшим главным врачом России стал медик из Липецкой области - РИА Новости, 24.04.2023
Лучшим главным врачом России стал медик из Липецкой области
Лучшим главным врачом России 2023 года признана Наталья Полянская – главный врач Липецкого областного клинического центра; этого звания она удостоена по итогам... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:39
2023-04-24T10:39
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 апр – РИА Новости. Лучшим главным врачом России 2023 года признана Наталья Полянская – главный врач Липецкого областного клинического центра; этого звания она удостоена по итогам Всероссийского ежегодного медицинского конкурса, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Доктор медицинских наук Наталья Полянская – выпускница Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко, автор четырех патентов на изобретения и более 70 печатных работ. Имеет стаж работы более 25 лет, на протяжении которых прошла путь от врача-офтальмолога Воронежской областной клинической офтальмологической больницы до главного врача Липецкого областного клинического центра. Артамонов отметил, что в декабре 2019 года Полянская стала участницей региональной программы привлечения кадров "Губернаторский миллион"."Губернаторский миллион" – это инвестиции в здоровье наших людей. Нам важно, чтобы хорошие специалисты приезжали в Липецкую область и оставались здесь. Думаю, каждый житель региона будет рад попасть на прием к такому доктору", – сказал Артамонов.
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Артем Смирнов
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353
60
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Лучшим главным врачом России стал медик из Липецкой области

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Главный врач Липецкого областного клинического центра Наталья Полянская
Главный врач Липецкого областного клинического центра Наталья Полянская - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Главный врач Липецкого областного клинического центра Наталья Полянская
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 24 апр – РИА Новости. Лучшим главным врачом России 2023 года признана Наталья Полянская – главный врач Липецкого областного клинического центра; этого звания она удостоена по итогам Всероссийского ежегодного медицинского конкурса, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Доктор медицинских наук Наталья Полянская – выпускница Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко, автор четырех патентов на изобретения и более 70 печатных работ. Имеет стаж работы более 25 лет, на протяжении которых прошла путь от врача-офтальмолога Воронежской областной клинической офтальмологической больницы до главного врача Липецкого областного клинического центра.
В Липецкой области до конца года отремонтируют около 40 соцучреждений - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
В Липецкой области до конца года отремонтируют около 40 соцучреждений
19 апреля, 17:07
Артамонов отметил, что в декабре 2019 года Полянская стала участницей региональной программы привлечения кадров "Губернаторский миллион".
"Губернаторский миллион" – это инвестиции в здоровье наших людей. Нам важно, чтобы хорошие специалисты приезжали в Липецкую область и оставались здесь. Думаю, каждый житель региона будет рад попасть на прием к такому доктору", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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