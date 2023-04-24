https://ria.ru/20230424/voyna-1867416804.html

Песков: гибридная война и ложь против России требуют от жителей силы воли

Песков: гибридная война и ложь против России требуют от жителей силы воли - РИА Новости, 24.04.2023

Песков: гибридная война и ложь против России требуют от жителей силы воли

Гибридная война, которая ведется против РФ, и ложь о стране требуют от России силы воли, веры в свою правоту, креатива и понимания происходящего, заявил... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:54

2023-04-24T17:54

2023-04-24T18:12

россия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Гибридная война, которая ведется против РФ, и ложь о стране требуют от России силы воли, веры в свою правоту, креатива и понимания происходящего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня мы будем говорить о лжи, о чудовищной лжи, о лжи о нас с вами, о нашей стране, о нашей родине. Мои коллеги, я сегодня смотрел по телевизору, мои коллеги утром и в течение дня рассказывали вам о той беспрецедентной войне, в полном смысле этого слова гибридной войне, которая ведется во всех ипостасях против нас, против нашей страны. Это требует от нас силы воли, это требует от нас веры в свою правоту, уверенности в своих силах, креатива, настойчивости, активности и понимания того, что происходит", - сказал Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые".

https://ria.ru/20230420/ssha-1866737994.html

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