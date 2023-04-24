https://ria.ru/20230424/vnukovo-1867448168.html
Во Внуково сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме
Во Внуково сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме - РИА Новости, 24.04.2023
Во Внуково сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме
Московский аэропорт "Внуково" работает штатно, воздушное пространство открыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T20:18
2023-04-24T20:18
2023-04-24T20:18
внуково (аэропорт)
россия
москва
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" работает штатно, воздушное пространство открыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Ранее в понедельник источник РИА Новости в авиакругах говорил, что воздушное пространство над аэропортом временно закрыли из-за информации о беспилотнике. "Международный аэропорт "Внуково" на данный момент работает в штатном режиме. Воздушное пространство открыто", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20230424/granata-1867355929.html
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внуково (аэропорт), россия, москва
Внуково (аэропорт), Россия, Москва
Во Внуково сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме
Во Внуково сообщили, что аэропорт работает штатно, воздушное пространство открыто
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" работает штатно, воздушное пространство открыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее в понедельник источник РИА Новости в авиакругах говорил, что воздушное пространство над аэропортом временно закрыли из-за информации о беспилотнике.
"Международный аэропорт "Внуково" на данный момент работает в штатном режиме. Воздушное пространство открыто", - сказали в пресс-службе.
Во Внуково пассажир попытался провезти муляжи гранат