https://ria.ru/20230424/vnukovo-1867448168.html

Во Внуково сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме

Во Внуково сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме - РИА Новости, 24.04.2023

Во Внуково сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме

Московский аэропорт "Внуково" работает штатно, воздушное пространство открыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T20:18

2023-04-24T20:18

2023-04-24T20:18

внуково (аэропорт)

россия

москва

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" работает штатно, воздушное пространство открыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Ранее в понедельник источник РИА Новости в авиакругах говорил, что воздушное пространство над аэропортом временно закрыли из-за информации о беспилотнике. "Международный аэропорт "Внуково" на данный момент работает в штатном режиме. Воздушное пространство открыто", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20230424/granata-1867355929.html

россия

москва

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внуково (аэропорт), россия, москва