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Во Внуково сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме - РИА Новости, 24.04.2023
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20:18 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/vnukovo-1867448168.html
Во Внуково сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме
Во Внуково сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме - РИА Новости, 24.04.2023
Во Внуково сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме
Московский аэропорт "Внуково" работает штатно, воздушное пространство открыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 24.04.2023
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внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" работает штатно, воздушное пространство открыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Ранее в понедельник источник РИА Новости в авиакругах говорил, что воздушное пространство над аэропортом временно закрыли из-за информации о беспилотнике. "Международный аэропорт "Внуково" на данный момент работает в штатном режиме. Воздушное пространство открыто", - сказали в пресс-службе.
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внуково (аэропорт), россия, москва
Внуково (аэропорт), Россия, Москва
Во Внуково сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме

Во Внуково сообщили, что аэропорт работает штатно, воздушное пространство открыто

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамолеты на стоянке в аэропорту Внуково
Самолеты на стоянке в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самолеты на стоянке в аэропорту Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" работает штатно, воздушное пространство открыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее в понедельник источник РИА Новости в авиакругах говорил, что воздушное пространство над аэропортом временно закрыли из-за информации о беспилотнике.
"Международный аэропорт "Внуково" на данный момент работает в штатном режиме. Воздушное пространство открыто", - сказали в пресс-службе.
Терминал А аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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Внуково (аэропорт)РоссияМосква
 
 
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