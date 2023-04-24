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Пользователи ВКонтакте рассказали, есть ли у них аллергия на цветение - РИА Новости, 24.04.2023
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16:00 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/vkontakte-1867387202.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, есть ли у них аллергия на цветение
Пользователи ВКонтакте рассказали, есть ли у них аллергия на цветение - РИА Новости, 24.04.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, есть ли у них аллергия на цветение
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:00
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, есть ли у них аллергия на цветениеВарианты ответа были: да, переношу тяжело; да, переношу легко; проявляется время от времени; нет.В итоге большинство подписчиков ответило, что у них нет подобной аллергии. Так проголосовали почти 65% пользователей. При этом у 14% подписчиков аллергия на цветение проявляется время от времени. Около 13% пользователей признались, что тяжело переносят аллергию. Лишь 7% ответили, что они переносят ее легко. В комментариях пользователи отметили, что весной у них часто бывает аллергия на перья, пыль и шерсть.Сезон поллиноза, то есть аллергии на пыльцу растений, в средней полосе России обычно начинается в апреле, когда зацветает орешник. По словам иммунологов-аллергологов, этим заболеванием страдают до 20% россиян.
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353
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Пользователи ВКонтакте рассказали, есть ли у них аллергия на цветение

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЦветение магнолии в Никитском ботаническом саду в Крыму
Цветение магнолии в Никитском ботаническом саду в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, есть ли у них аллергия на цветение
Варианты ответа были: да, переношу тяжело; да, переношу легко; проявляется время от времени; нет.
В итоге большинство подписчиков ответило, что у них нет подобной аллергии. Так проголосовали почти 65% пользователей. При этом у 14% подписчиков аллергия на цветение проявляется время от времени. Около 13% пользователей признались, что тяжело переносят аллергию. Лишь 7% ответили, что они переносят ее легко. В комментариях пользователи отметили, что весной у них часто бывает аллергия на перья, пыль и шерсть.
Сезон поллиноза, то есть аллергии на пыльцу растений, в средней полосе России обычно начинается в апреле, когда зацветает орешник. По словам иммунологов-аллергологов, этим заболеванием страдают до 20% россиян.
 
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