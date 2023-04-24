https://ria.ru/20230424/vizy-1867451994.html
Белый дом не стал комментировать невыдачу виз российским журналистам
Белый дом не стал комментировать невыдачу виз российским журналистам - РИА Новости, 24.04.2023
Белый дом не стал комментировать невыдачу виз российским журналистам
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался комментировать ситуацию с визами для российских журналистов, которые должны были... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T20:43
2023-04-24T20:43
2023-04-24T20:48
оон
в мире
сша
россия
нью-йорк (город)
джейк салливан
сергей лавров
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_146:867:5293:3762_1920x0_80_0_0_8f9dda15b7ea1c53be6f6e023d6c3c62.jpg
ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался комментировать ситуацию с визами для российских журналистов, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в ходе его визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке."Когда речь заходит о визовых вопросах, то это тема госдепартамента... Мне было бы неправильно комментировать это", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.Россия в апреле является председателем Совбеза. Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, так как США не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20230424/vizy-1867430938.html
сша
россия
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_372:0:5388:3762_1920x0_80_0_0_88f1e4dafe4e36f1d732bfc11c29ee80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, в мире, сша, россия, нью-йорк (город), джейк салливан, сергей лавров, санкции в отношении россии
ООН, В мире, США, Россия, Нью-Йорк (город), Джейк Салливан, Сергей Лавров, Санкции в отношении России
Белый дом не стал комментировать невыдачу виз российским журналистам
Белый дом отказался комментировать ситуацию с визами для российских журналистов