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Белый дом не стал комментировать невыдачу виз российским журналистам - РИА Новости, 24.04.2023
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20:43 24.04.2023 (обновлено: 20:48 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/vizy-1867451994.html
Белый дом не стал комментировать невыдачу виз российским журналистам
Белый дом не стал комментировать невыдачу виз российским журналистам - РИА Новости, 24.04.2023
Белый дом не стал комментировать невыдачу виз российским журналистам
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался комментировать ситуацию с визами для российских журналистов, которые должны были... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T20:43
2023-04-24T20:48
оон
в мире
сша
россия
нью-йорк (город)
джейк салливан
сергей лавров
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался комментировать ситуацию с визами для российских журналистов, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в ходе его визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке."Когда речь заходит о визовых вопросах, то это тема госдепартамента... Мне было бы неправильно комментировать это", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.Россия в апреле является председателем Совбеза. Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, так как США не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.
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сша
россия
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оон, в мире, сша, россия, нью-йорк (город), джейк салливан, сергей лавров, санкции в отношении россии
ООН, В мире, США, Россия, Нью-Йорк (город), Джейк Салливан, Сергей Лавров, Санкции в отношении России
Белый дом не стал комментировать невыдачу виз российским журналистам

Белый дом отказался комментировать ситуацию с визами для российских журналистов

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался комментировать ситуацию с визами для российских журналистов, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в ходе его визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.
"Когда речь заходит о визовых вопросах, то это тема госдепартамента... Мне было бы неправильно комментировать это", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.
Россия в апреле является председателем Совбеза. Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, так как США не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Песков прокомментировал отказ США в выдаче виз российским журналистам
Вчера, 18:49
 
ООНВ миреСШАРоссияНью-Йорк (город)Джейк СалливанСергей ЛавровСанкции в отношении России
 
 
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