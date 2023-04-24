https://ria.ru/20230424/vizy-1867451994.html

Белый дом не стал комментировать невыдачу виз российским журналистам

Белый дом не стал комментировать невыдачу виз российским журналистам - РИА Новости, 24.04.2023

Белый дом не стал комментировать невыдачу виз российским журналистам

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался комментировать ситуацию с визами для российских журналистов, которые должны были... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T20:43

2023-04-24T20:43

2023-04-24T20:48

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нью-йорк (город)

джейк салливан

сергей лавров

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался комментировать ситуацию с визами для российских журналистов, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в ходе его визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке."Когда речь заходит о визовых вопросах, то это тема госдепартамента... Мне было бы неправильно комментировать это", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.Россия в апреле является председателем Совбеза. Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, так как США не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20230424/vizy-1867430938.html

сша

россия

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оон, в мире, сша, россия, нью-йорк (город), джейк салливан, сергей лавров, санкции в отношении россии