Белый дом попытался оправдаться после невыдачи виз российским журналистам
Белый дом объяснил невыдачу виз журналистам из пула Лаврова на Совбез ООН пропагандой
© AP Photo / Susan WalshКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
© AP Photo / Susan Walsh
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби попытался оправдаться после невыдачи виз для визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке журналистскому пулу главы МИД Сергея Лаврова.
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"Российские государственные СМИ — это органы пропаганды. Мы считаем важным отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу", — сказал он в интервью CNN.
На вопрос, опасаются ли США последствий для арестованного в России по обвинению в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича после невыдачи виз журналистскому пулу Лаврова, Кирби заявил, что американец "не шпион, а репортер".
"Мы продолжим транслировать это сообщение", — сказал представитель Белого дома.
Американские чиновники в дискуссии о свободе СМИ игнорируют, что правительство США через структуру Агентства по глобальным медиа финансирует признанные в России иноагентами "Голос Америки"*, "Радио Свобода"* и другие организации. На текущий финансовый год организации доступен миллиард долларов при общей сумме трат в 341,75 миллиона долларов.
Бюджетное финансирование получает корпорация общественного вещания (Corporation for Public Broadcasting) — 525 миллионов долларов на следующий фискальный год, под эгидой корпорации работают радиостанция NPR и телеканал PBS. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на указание на связь NPR с государством не так давно заявила, что не сомневается в независимости журналистов радиостанции.
Сегодня Лавров прибыл в Нью-Йорк, чтобы открыть сессию Совета Безопасности ООН, но планировавшим освещать работу министра сотрудникам СМИ не выдали визы в США.
Накануне российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт из-за этой ситуации. Он также назвал мнимой заботу США о Гершковиче, поскольку иначе российских журналистов бы не третировали.
Корреспондента московского бюро американской газеты WSJ Эвана Гершковича задержали в марте в Екатеринбурге. ФСБ подозревает его в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не связанной с работой СМИ.
* СМИ, выполняющие функции иностранных агентов.