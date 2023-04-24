https://ria.ru/20230424/vizy-1867396394.html

Белый дом попытался оправдаться после невыдачи виз российским журналистам

Белый дом попытался оправдаться после невыдачи виз российским журналистам - РИА Новости, 24.04.2023

Белый дом попытался оправдаться после невыдачи виз российским журналистам

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби попытался оправдаться после невыдачи виз для визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T16:43

2023-04-24T16:43

2023-04-24T18:21

россия

сша

сергей лавров

в мире

оон

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби попытался оправдаться после невыдачи виз для визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке журналистскому пулу главы МИД Сергея Лаврова. На вопрос, опасаются ли США последствий для арестованного в России по обвинению в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича после невыдачи виз журналистскому пулу Лаврова, Кирби заявил, что американец "не шпион, а репортер"."Мы продолжим транслировать это сообщение", — сказал представитель Белого дома. Американские чиновники в дискуссии о свободе СМИ игнорируют, что правительство США через структуру Агентства по глобальным медиа финансирует признанные в России иноагентами "Голос Америки"*, "Радио Свобода"* и другие организации. На текущий финансовый год организации доступен миллиард долларов при общей сумме трат в 341,75 миллиона долларов. Бюджетное финансирование получает корпорация общественного вещания (Corporation for Public Broadcasting) — 525 миллионов долларов на следующий фискальный год, под эгидой корпорации работают радиостанция NPR и телеканал PBS. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на указание на связь NPR с государством не так давно заявила, что не сомневается в независимости журналистов радиостанции.Сегодня Лавров прибыл в Нью-Йорк, чтобы открыть сессию Совета Безопасности ООН, но планировавшим освещать работу министра сотрудникам СМИ не выдали визы в США.Накануне российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт из-за этой ситуации. Он также назвал мнимой заботу США о Гершковиче, поскольку иначе российских журналистов бы не третировали.Корреспондента московского бюро американской газеты WSJ Эвана Гершковича задержали в марте в Екатеринбурге. ФСБ подозревает его в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не связанной с работой СМИ.* СМИ, выполняющие функции иностранных агентов.

https://ria.ru/20230423/ssha-1867196944.html

https://ria.ru/20230423/vizy-1867194653.html

https://ria.ru/20230422/politika-1866885759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, сергей лавров, в мире, оон, санкции в отношении россии