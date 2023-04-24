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Минобороны показало кадры работы ВАИ на дорогах в зоне СВО - РИА Новости, 24.04.2023
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07:05 24.04.2023 (обновлено: 07:07 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/vai-1867252646.html
Минобороны показало кадры работы ВАИ на дорогах в зоне СВО
Минобороны показало кадры работы ВАИ на дорогах в зоне СВО - РИА Новости, 24.04.2023
Минобороны показало кадры работы ВАИ на дорогах в зоне СВО
Военная автоинспекция (ВАИ) Минобороны России проверяет техническую исправность военного транспорта на дорогах в зоне проведения специальной военной операции,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T07:05
2023-04-24T07:07
украина
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Военная автоинспекция (ВАИ) Минобороны России проверяет техническую исправность военного транспорта на дорогах в зоне проведения специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости. "На данном участке местности развернут подвижный пункт технического контроля транспортных средств. Он используется для проведения технического осмотра колесных транспортных средств, которые эксплуатируются в зоне проведения СВО, чтобы в кратчайшее время выявить и устранить недостатки, которые могут препятствовать выполнению боевой задачи", - рассказал представитель ВАИ Минобороны.Сотрудники ВАИ проверяют дымность транспортных средств, люфт рулевого управления, световое оборудования и прочие параметры, что позволяет своевременно устранять соответствующие неполадки при их наличии. Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
https://ria.ru/20230424/leonov-1867240725.html
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украина, луганская народная республика, в мире
Украина, Луганская Народная Республика, В мире
Минобороны показало кадры работы ВАИ на дорогах в зоне СВО

Военная автоинспекция проверяет исправность транспорта на дорогах в зоне проведения СВО

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкАвтомобиль ВАИ в Харьковской области
Автомобиль ВАИ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Автомобиль ВАИ в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Военная автоинспекция (ВАИ) Минобороны России проверяет техническую исправность военного транспорта на дорогах в зоне проведения специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости.
"На данном участке местности развернут подвижный пункт технического контроля транспортных средств. Он используется для проведения технического осмотра колесных транспортных средств, которые эксплуатируются в зоне проведения СВО, чтобы в кратчайшее время выявить и устранить недостатки, которые могут препятствовать выполнению боевой задачи", - рассказал представитель ВАИ Минобороны.
Сотрудники ВАИ проверяют дымность транспортных средств, люфт рулевого управления, световое оборудования и прочие параметры, что позволяет своевременно устранять соответствующие неполадки при их наличии.
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
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