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Из Самарканда запустят рейсы в Европу - РИА Новости, 24.04.2023
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Туризм
 
16:25 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/uzbekistan-1867383669.html
Из Самарканда запустят рейсы в Европу
Из Самарканда запустят рейсы в Европу - РИА Новости, 24.04.2023
Из Самарканда запустят рейсы в Европу
Аэропорт Самарканда (Узбекистан) ведет переговоры с крупными европейскими авиакомпаниями для открытия рейсов в город, сообщила журналистам заместитель... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:25
2023-04-24T16:25
туризм
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узбекистан
авиакомпании
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САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Аэропорт Самарканда (Узбекистан) ведет переговоры с крупными европейскими авиакомпаниями для открытия рейсов в город, сообщила журналистам заместитель генерального директора по коммуникациям компании Air Marakanda, управляющей аэропортом Самарканда, Мария Шаравина. Сейчас из Самарканда нет рейсов в Европу. "Мы ведем переговоры с крупными европейскими авиакомпаниями для открытия рейсов в Самарканд из стран Европы, — сказала она. — Помимо этого, в ближайшее время начнет свою работу наш новый базовый авиаперевозчик Air Samarkand, в маршрутной сети которого запланированы как европейские направления, так и маршруты в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии". Шаравина отметила, что с начала года аэропорт также существенно нарастил полетную программу в города РФ, в частности, были открыты прямые рейсы в Казань, Уфу, Сочи, Самару, Минеральные воды, увеличена частота полетов в Санкт-Петербург, Новосибирск, Москву. Также 21 апреля выполнил первый рейс из Москвы российский лоукостер "Победа", который планирует выполнять полеты в Самарканд два раза в неделю.
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Из Самарканда запустят рейсы в Европу

Аэропорт Самарканда планирует запуск рейсов в Европу

© РИА Новости / Игорь ВиноградовВид на город Самарканд. Архивное фото
Вид на город Самарканд. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Игорь Виноградов
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Аэропорт Самарканда (Узбекистан) ведет переговоры с крупными европейскими авиакомпаниями для открытия рейсов в город, сообщила журналистам заместитель генерального директора по коммуникациям компании Air Marakanda, управляющей аэропортом Самарканда, Мария Шаравина.
Сейчас из Самарканда нет рейсов в Европу.
"Мы ведем переговоры с крупными европейскими авиакомпаниями для открытия рейсов в Самарканд из стран Европы, — сказала она. — Помимо этого, в ближайшее время начнет свою работу наш новый базовый авиаперевозчик Air Samarkand, в маршрутной сети которого запланированы как европейские направления, так и маршруты в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии".
Шаравина отметила, что с начала года аэропорт также существенно нарастил полетную программу в города РФ, в частности, были открыты прямые рейсы в Казань, Уфу, Сочи, Самару, Минеральные воды, увеличена частота полетов в Санкт-Петербург, Новосибирск, Москву. Также 21 апреля выполнил первый рейс из Москвы российский лоукостер "Победа", который планирует выполнять полеты в Самарканд два раза в неделю.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
"Победа" хочет расширить маршрутную сеть в Среднюю Азию
23 апреля, 11:45
 
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