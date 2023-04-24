https://ria.ru/20230424/uzbekistan-1867383669.html

Из Самарканда запустят рейсы в Европу

Из Самарканда запустят рейсы в Европу - РИА Новости, 24.04.2023

Из Самарканда запустят рейсы в Европу

Аэропорт Самарканда (Узбекистан) ведет переговоры с крупными европейскими авиакомпаниями для открытия рейсов в город, сообщила журналистам заместитель... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T16:25

2023-04-24T16:25

2023-04-24T16:25

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САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Аэропорт Самарканда (Узбекистан) ведет переговоры с крупными европейскими авиакомпаниями для открытия рейсов в город, сообщила журналистам заместитель генерального директора по коммуникациям компании Air Marakanda, управляющей аэропортом Самарканда, Мария Шаравина. Сейчас из Самарканда нет рейсов в Европу. "Мы ведем переговоры с крупными европейскими авиакомпаниями для открытия рейсов в Самарканд из стран Европы, — сказала она. — Помимо этого, в ближайшее время начнет свою работу наш новый базовый авиаперевозчик Air Samarkand, в маршрутной сети которого запланированы как европейские направления, так и маршруты в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии". Шаравина отметила, что с начала года аэропорт также существенно нарастил полетную программу в города РФ, в частности, были открыты прямые рейсы в Казань, Уфу, Сочи, Самару, Минеральные воды, увеличена частота полетов в Санкт-Петербург, Новосибирск, Москву. Также 21 апреля выполнил первый рейс из Москвы российский лоукостер "Победа", который планирует выполнять полеты в Самарканд два раза в неделю.

https://ria.ru/20230423/pobeda-1867169413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, самарканд, европа, узбекистан, авиакомпании, авиарейсы