Бойца ВСУ задержали по делу о провальной вербовке российских пилотов
На Украине задержали бывшего разведчика Червинского из-за удара по аэродрому Канатово
© AP Photo / Felipe DanaСотрудники СБУ
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудники СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На Украине задержали бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Романа Червинского, который пытался организовать угон самолета ВКС России, что привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области, сообщила "Украинская правда".
«
"По делу о ракетном обстреле Россией аэродрома "Канатово" Служба безопасности Украины задержала бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей сил спецоперации Романа Червинского", — написало издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Силовики задержали Червинского в понедельник утром в Тернопольской области. Ожидается, что суд, который должен избрать ему меру пресечения, состоится 25 апреля.
Служба безопасности Украины 20 апреля заявила, что причиной ракетного удара Вооруженных сил по аэродрому Канатово летом прошлого года стала провальная попытка угона российского самолета, вину за которую несут некие действовавшие самовольно военнослужащие. В СБУ заявили о предъявлении военнослужащим обвинений в госизмене и превышении служебных полномочий.
Ранее в СБУ заявили, что вместо самолета с пилотом-перебежчиком в указанное время на указанный аэродром прилетели ракеты: по Канатово был нанесен массированный ракетный удар, в ходе которого был ликвидирован командир воинской части, 17 военных получили ранения и были уничтожены два истребителя. Кроме того, сообщалось о серьезных повреждениях взлетно-посадочной полосы, аэродромной техники и построек.
Летом прошлого года ФСБ России распространила материалы, из которых следовало, что главное управление разведки минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО планировало операцию по угону российских боевых самолетов. Однако российская контрразведка в ходе оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.