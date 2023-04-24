https://ria.ru/20230424/ukraina-1867349688.html

Бойца ВСУ задержали по делу о провальной вербовке российских пилотов

Бойца ВСУ задержали по делу о провальной вербовке российских пилотов - РИА Новости, 24.04.2023

Бойца ВСУ задержали по делу о провальной вербовке российских пилотов

На Украине задержали бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Романа Червинского, который пытался организовать угон самолета ВКС России, что... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:24

2023-04-24T14:24

2023-04-24T16:52

украина

россия

кировоградская область

служба безопасности украины

воздушно-космические силы россии

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На Украине задержали бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Романа Червинского, который пытался организовать угон самолета ВКС России, что привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области, сообщила "Украинская правда".Силовики задержали Червинского в понедельник утром в Тернопольской области. Ожидается, что суд, который должен избрать ему меру пресечения, состоится 25 апреля. Служба безопасности Украины 20 апреля заявила, что причиной ракетного удара Вооруженных сил по аэродрому Канатово летом прошлого года стала провальная попытка угона российского самолета, вину за которую несут некие действовавшие самовольно военнослужащие. В СБУ заявили о предъявлении военнослужащим обвинений в госизмене и превышении служебных полномочий.Ранее в СБУ заявили, что вместо самолета с пилотом-перебежчиком в указанное время на указанный аэродром прилетели ракеты: по Канатово был нанесен массированный ракетный удар, в ходе которого был ликвидирован командир воинской части, 17 военных получили ранения и были уничтожены два истребителя. Кроме того, сообщалось о серьезных повреждениях взлетно-посадочной полосы, аэродромной техники и построек. Летом прошлого года ФСБ России распространила материалы, из которых следовало, что главное управление разведки минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО планировало операцию по угону российских боевых самолетов. Однако российская контрразведка в ходе оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867328729.html

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867343959.html

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кировоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, кировоградская область, служба безопасности украины, воздушно-космические силы россии, фсб, в мире