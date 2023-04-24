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СМИ: в Киеве признали, что часть военных операций Украины контролируют США - РИА Новости, 24.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867328729.html
СМИ: в Киеве признали, что часть военных операций Украины контролируют США
СМИ: в Киеве признали, что часть военных операций Украины контролируют США - РИА Новости, 24.04.2023
СМИ: в Киеве признали, что часть военных операций Украины контролируют США
Украинские должностные лица в частном порядке признают, что ряд военных операций проходят под контролем США, сообщает газета Washington Post. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:22
2023-04-24T13:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинские должностные лица в частном порядке признают, что ряд военных операций проходят под контролем США, сообщает газета Washington Post. "Украинские чиновники уже давно в частном порядке заявляют, что США де-факто контролируют некоторые военные операции", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что Киев, как правило, не использует переданные Вашингтоном ракетные системы без подтверждения или предоставления координат американскими военными, которые находятся на базе в Европе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230424/ukraina-1866595034.html
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в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в Киеве признали, что часть военных операций Украины контролируют США

WP: киевские чиновники признают, что часть военных операций Украины контролируют США

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинские должностные лица в частном порядке признают, что ряд военных операций проходят под контролем США, сообщает газета Washington Post.
"Украинские чиновники уже давно в частном порядке заявляют, что США де-факто контролируют некоторые военные операции", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что Киев, как правило, не использует переданные Вашингтоном ракетные системы без подтверждения или предоставления координат американскими военными, которые находятся на базе в Европе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Шутки кончились. США предупредили Зеленского
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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