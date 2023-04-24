На Украине будут судить 11 уклонистов за попытку незаконно пересечь границу
На Украине будут судить 11 уклонистов за попытку незаконно пересечь границу в Закарпатье
Пункт пропуска на украинской границе. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали на границе 11 уклонистов от армии, которые пытались покинуть страну через Закарпатскую область, сообщает в понедельник министерство внутренних дел страны.
На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
"Одиннадцать мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно пересечь госграницу, задержали на протяжении суток пограничники мукачевского отряда на Закарпатье. В отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях, дела направили в суд", - говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.
Как сообщал ранее представитель государственной пограничной службы страны Андрей Демченко, украинские пограничники задержали более 11 тысяч нарушителей с начала российской специальной военной операции, свыше четырех тысяч человек были задержаны при попытке выехать из страны по поддельным документам.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.