Рейтинг@Mail.ru
На Украине будут судить 11 уклонистов за попытку незаконно пересечь границу - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/uklonisty-1867299277.html
На Украине будут судить 11 уклонистов за попытку незаконно пересечь границу
На Украине будут судить 11 уклонистов за попытку незаконно пересечь границу - РИА Новости, 24.04.2023
На Украине будут судить 11 уклонистов за попытку незаконно пересечь границу
Украинские правоохранители задержали на границе 11 уклонистов от армии, которые пытались покинуть страну через Закарпатскую область, сообщает в понедельник... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:01
2023-04-24T12:01
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156274/66/1562746697_0:212:2885:1835_1920x0_80_0_0_134c03eabc5b865023a1430e5d56849b.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали на границе 11 уклонистов от армии, которые пытались покинуть страну через Закарпатскую область, сообщает в понедельник министерство внутренних дел страны. На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. "Одиннадцать мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно пересечь госграницу, задержали на протяжении суток пограничники мукачевского отряда на Закарпатье. В отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях, дела направили в суд", - говорится в сообщении МВД в Telegram-канале. Как сообщал ранее представитель государственной пограничной службы страны Андрей Демченко, украинские пограничники задержали более 11 тысяч нарушителей с начала российской специальной военной операции, свыше четырех тысяч человек были задержаны при попытке выехать из страны по поддельным документам. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230423/kiev-1867213997.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156274/66/1562746697_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_05c69f0b6072a2674f75695c9c7a676b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
В мире, Украина
На Украине будут судить 11 уклонистов за попытку незаконно пересечь границу

На Украине будут судить 11 уклонистов за попытку незаконно пересечь границу в Закарпатье

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПункт пропуска на украинской границе
Пункт пропуска на украинской границе - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Пункт пропуска на украинской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали на границе 11 уклонистов от армии, которые пытались покинуть страну через Закарпатскую область, сообщает в понедельник министерство внутренних дел страны.
На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
"Одиннадцать мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно пересечь госграницу, задержали на протяжении суток пограничники мукачевского отряда на Закарпатье. В отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях, дела направили в суд", - говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.
Как сообщал ранее представитель государственной пограничной службы страны Андрей Демченко, украинские пограничники задержали более 11 тысяч нарушителей с начала российской специальной военной операции, свыше четырех тысяч человек были задержаны при попытке выехать из страны по поддельным документам.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
"Любителям форсажа" в центре Киева вручили повестки
23 апреля, 19:04
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала