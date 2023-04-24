https://ria.ru/20230424/uklonisty-1867299277.html

На Украине будут судить 11 уклонистов за попытку незаконно пересечь границу

На Украине будут судить 11 уклонистов за попытку незаконно пересечь границу - РИА Новости, 24.04.2023

На Украине будут судить 11 уклонистов за попытку незаконно пересечь границу

Украинские правоохранители задержали на границе 11 уклонистов от армии, которые пытались покинуть страну через Закарпатскую область, сообщает в понедельник... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:01

2023-04-24T12:01

2023-04-24T12:01

в мире

украина

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали на границе 11 уклонистов от армии, которые пытались покинуть страну через Закарпатскую область, сообщает в понедельник министерство внутренних дел страны. На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. "Одиннадцать мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно пересечь госграницу, задержали на протяжении суток пограничники мукачевского отряда на Закарпатье. В отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях, дела направили в суд", - говорится в сообщении МВД в Telegram-канале. Как сообщал ранее представитель государственной пограничной службы страны Андрей Демченко, украинские пограничники задержали более 11 тысяч нарушителей с начала российской специальной военной операции, свыше четырех тысяч человек были задержаны при попытке выехать из страны по поддельным документам. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230423/kiev-1867213997.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина