https://ria.ru/20230424/ubiystvo-1867269707.html
В туалете поезда на МЦК нашли тело младенца
В туалете поезда на МЦК нашли тело младенца - РИА Новости, 24.04.2023
В туалете поезда на МЦК нашли тело младенца
Уголовное дело об убийстве возбуждено после того, как в туалете поезда на юго-востоке Москвы нашли тело младенца, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T09:57
2023-04-24T09:57
2023-04-24T09:57
происшествия
москва
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено после того, как в туалете поезда на юго-востоке Москвы нашли тело младенца, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Ранее в телеграм-каналах главка и московской прокуратуры сообщалось, что тело новорожденного мальчика с множественными ножевыми ранениями нашли в туалете вагона электропоезда на шоссе Фрезер на юго-востоке Москвы. Личность матери устанавливается. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", - сказала она. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах , тело нашли в вагоне поезда, следовавшего по Московскому центральному кольцу. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.
https://ria.ru/20230418/telo-1866065569.html
https://ria.ru/20230228/mladenets-1854987846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В туалете поезда на МЦК нашли тело младенца
Дело об убийстве завели после обнаружения тела младенца в туалете поезда на МЦК
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено после того, как в туалете поезда на юго-востоке Москвы нашли тело младенца, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее в телеграм-каналах главка и московской прокуратуры сообщалось
, что тело новорожденного мальчика с множественными ножевыми ранениями нашли в туалете вагона электропоезда на шоссе Фрезер на юго-востоке Москвы. Личность матери устанавливается.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", - сказала она.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах , тело нашли в вагоне поезда, следовавшего по Московскому центральному кольцу.
Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.
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