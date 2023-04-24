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В туалете поезда на МЦК нашли тело младенца - РИА Новости, 24.04.2023
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09:57 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/ubiystvo-1867269707.html
В туалете поезда на МЦК нашли тело младенца
В туалете поезда на МЦК нашли тело младенца - РИА Новости, 24.04.2023
В туалете поезда на МЦК нашли тело младенца
Уголовное дело об убийстве возбуждено после того, как в туалете поезда на юго-востоке Москвы нашли тело младенца, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T09:57
2023-04-24T09:57
происшествия
москва
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено после того, как в туалете поезда на юго-востоке Москвы нашли тело младенца, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Ранее в телеграм-каналах главка и московской прокуратуры сообщалось, что тело новорожденного мальчика с множественными ножевыми ранениями нашли в туалете вагона электропоезда на шоссе Фрезер на юго-востоке Москвы. Личность матери устанавливается. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", - сказала она. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах , тело нашли в вагоне поезда, следовавшего по Московскому центральному кольцу. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.
https://ria.ru/20230418/telo-1866065569.html
https://ria.ru/20230228/mladenets-1854987846.html
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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В туалете поезда на МЦК нашли тело младенца

Дело об убийстве завели после обнаружения тела младенца в туалете поезда на МЦК

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено после того, как в туалете поезда на юго-востоке Москвы нашли тело младенца, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее в телеграм-каналах главка и московской прокуратуры сообщалось, что тело новорожденного мальчика с множественными ножевыми ранениями нашли в туалете вагона электропоезда на шоссе Фрезер на юго-востоке Москвы. Личность матери устанавливается.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", - сказала она.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах , тело нашли в вагоне поезда, следовавшего по Московскому центральному кольцу.
Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.
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ПроисшествияМоскваРоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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