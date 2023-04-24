https://ria.ru/20230424/ubiystvo-1867269707.html

В туалете поезда на МЦК нашли тело младенца

В туалете поезда на МЦК нашли тело младенца - РИА Новости, 24.04.2023

В туалете поезда на МЦК нашли тело младенца

Уголовное дело об убийстве возбуждено после того, как в туалете поезда на юго-востоке Москвы нашли тело младенца, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T09:57

2023-04-24T09:57

2023-04-24T09:57

происшествия

москва

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено после того, как в туалете поезда на юго-востоке Москвы нашли тело младенца, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Ранее в телеграм-каналах главка и московской прокуратуры сообщалось, что тело новорожденного мальчика с множественными ножевыми ранениями нашли в туалете вагона электропоезда на шоссе Фрезер на юго-востоке Москвы. Личность матери устанавливается. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", - сказала она. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах , тело нашли в вагоне поезда, следовавшего по Московскому центральному кольцу. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.

https://ria.ru/20230418/telo-1866065569.html

https://ria.ru/20230228/mladenets-1854987846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)