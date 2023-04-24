https://ria.ru/20230424/turtsiya-1867344371.html
Российские туроператоры попросят турецких отельеров снизить цены
Российские туроператоры попросят турецких отельеров снизить цены - РИА Новости, 24.04.2023
Российские туроператоры попросят турецких отельеров снизить цены
Российские туроператоры планируют выйти к турецким отельерам с предложением об уменьшении цен в рамках ранее заключенных контрактов, сообщает RATA-News. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:50
2023-04-24T15:50
2023-04-24T15:50
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские туроператоры планируют выйти к турецким отельерам с предложением об уменьшении цен в рамках ранее заключенных контрактов, сообщает RATA-News.Как рассказала генеральный директор компании "Пегас Туристик" Анна Подгорная, спрос на майские праздники по сравнению с прошлым годом не снизился, но и взрывного роста не произошло. "Места еще есть, но так как некоторые рейсы пришлось оптимизировать, туристам лучше поторопиться", – пояснила она.По словам Подгорной, в этом году, в отличие от прошлого, россиянам в целом доступно гораздо больше направлений: "Даже если не брать довольно высокий стабильный спрос на Россию, появились Таиланд, Египет, Мальдивы. В конце концов, у нас есть летняя полетная программа на Кубу, Венесуэлу, эти направления стали круглогодичными и активно востребованы у туристов", – уточнила эксперт.При этом размещение и перевозка в Турцию в сезоне-2023 подорожали. Перелет – по вполне объективным причинам, так как рейсы сейчас удлинились."Подорожание турецких отелей имеет и объективные, и субъективные причины, в частности, переоценку потенциального спроса на российском рынке, — уточнила Подгорная. – И, если в плане перевозки вряд ли можно что-то изменить, то по размещению мы готовы выйти к турецким отельерам с предложениями сделать цены более лояльными в рамках наших контрактов".По ее словам, турецкие отельеры очень гибко реагируют на любые изменения спроса. Она отметила, что уже сейчас наблюдается тенденция к возможному снижению стоимости. Основной спрос на российском рынке приходится на гостиницы категории "четыре и пять звезд". "Среди них несколько десятков отелей пользуются наибольшей популярностью. Мы обращаем внимание на их ценовую политику и видим, что они занимают конструктивную позицию, — подчеркнула Подгорная. — Это позволяет надеяться на успешные переговоры".
https://ria.ru/20230424/turtsiya-1867327969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, анна подгорная, пегас туристик, турция, отели
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Анна Подгорная, Пегас Туристик, Турция, Отели
Российские туроператоры попросят турецких отельеров снизить цены
СМИ: российские туроператоры планируют попросить турецких отельеров о лояльных ценах
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.
Российские туроператоры планируют выйти к турецким отельерам с предложением об уменьшении цен в рамках ранее заключенных контрактов, сообщает
RATA-News.
Как рассказала генеральный директор компании "Пегас Туристик" Анна Подгорная, спрос на майские праздники по сравнению с прошлым годом не снизился, но и взрывного роста не произошло. "Места еще есть, но так как некоторые рейсы пришлось оптимизировать, туристам лучше поторопиться", – пояснила она.
По словам Подгорной, в этом году, в отличие от прошлого, россиянам в целом доступно гораздо больше направлений: "Даже если не брать довольно высокий стабильный спрос на Россию, появились Таиланд, Египет, Мальдивы. В конце концов, у нас есть летняя полетная программа на Кубу, Венесуэлу, эти направления стали круглогодичными и активно востребованы у туристов", – уточнила эксперт.
При этом размещение и перевозка в Турцию в сезоне-2023 подорожали. Перелет – по вполне объективным причинам, так как рейсы сейчас удлинились.
"Подорожание турецких отелей имеет и объективные, и субъективные причины, в частности, переоценку потенциального спроса на российском рынке, — уточнила Подгорная. – И, если в плане перевозки вряд ли можно что-то изменить, то по размещению мы готовы выйти к турецким отельерам с предложениями сделать цены более лояльными в рамках наших контрактов".
По ее словам, турецкие отельеры очень гибко реагируют на любые изменения спроса. Она отметила, что уже сейчас наблюдается тенденция к возможному снижению стоимости. Основной спрос на российском рынке приходится на гостиницы категории "четыре и пять звезд". "Среди них несколько десятков отелей пользуются наибольшей популярностью. Мы обращаем внимание на их ценовую политику и видим, что они занимают конструктивную позицию, — подчеркнула Подгорная. — Это позволяет надеяться на успешные переговоры".
Турция может потерять российских туристов, если отельеры не снизят цены