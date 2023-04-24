https://ria.ru/20230424/turchak-1867309555.html

Турчак доложит Путину о работе группы по делам СВО

Турчак доложит Путину о работе группы по делам СВО - РИА Новости, 24.04.2023

Турчак доложит Путину о работе группы по делам СВО

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с первым зампредседателя Совета Федерации Андреем Турчаком, тот доложит о результатах рабочей группы по... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:32

2023-04-24T12:32

2023-04-24T12:38

политика

андрей турчак

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с первым зампредседателя Совета Федерации Андреем Турчаком, тот доложит о результатах рабочей группы по вопросам специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Будет несколько рабочих встреч. Одна из них будет с Андреем Турчаком – первым зампредом Совета Федерации, который пойдет в своей ипостаси руководителя рабочей группы по делам специальной военной операции. В свое время она была создана по инициативе министерства обороны. И вот как раз презентация доклада, объяснение тех наработок, которые есть у группы", - сказал Песков журналистам.Ранее Турчак заявил, что в доклад рабочей группы по вопросам спецоперации президенту РФ были включены предложения о том, что денежное довольствие участников спецоперации должно быть сопоставимо вне зависимости от их статуса, и что необходимо выровнять меры поддержки в регионах.

https://ria.ru/20230420/putin-1866575471.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, андрей турчак, владимир путин, россия