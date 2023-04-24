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Турчак доложит Путину о работе группы по делам СВО - РИА Новости, 24.04.2023
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12:32 24.04.2023 (обновлено: 12:38 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/turchak-1867309555.html
Турчак доложит Путину о работе группы по делам СВО
Турчак доложит Путину о работе группы по делам СВО - РИА Новости, 24.04.2023
Турчак доложит Путину о работе группы по делам СВО
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с первым зампредседателя Совета Федерации Андреем Турчаком, тот доложит о результатах рабочей группы по... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:32
2023-04-24T12:38
политика
андрей турчак
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с первым зампредседателя Совета Федерации Андреем Турчаком, тот доложит о результатах рабочей группы по вопросам специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Будет несколько рабочих встреч. Одна из них будет с Андреем Турчаком – первым зампредом Совета Федерации, который пойдет в своей ипостаси руководителя рабочей группы по делам специальной военной операции. В свое время она была создана по инициативе министерства обороны. И вот как раз презентация доклада, объяснение тех наработок, которые есть у группы", - сказал Песков журналистам.Ранее Турчак заявил, что в доклад рабочей группы по вопросам спецоперации президенту РФ были включены предложения о том, что денежное довольствие участников спецоперации должно быть сопоставимо вне зависимости от их статуса, и что необходимо выровнять меры поддержки в регионах.
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политика, андрей турчак, владимир путин, россия
Политика, Андрей Турчак, Владимир Путин, Россия
Турчак доложит Путину о работе группы по делам СВО

Песков: Турчак в понедельник доложит Путину о работе группы по делам СВО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с первым зампредседателя Совета Федерации Андреем Турчаком, тот доложит о результатах рабочей группы по вопросам специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет несколько рабочих встреч. Одна из них будет с Андреем Турчаком – первым зампредом Совета Федерации, который пойдет в своей ипостаси руководителя рабочей группы по делам специальной военной операции. В свое время она была создана по инициативе министерства обороны. И вот как раз презентация доклада, объяснение тех наработок, которые есть у группы", - сказал Песков журналистам.
Ранее Турчак заявил, что в доклад рабочей группы по вопросам спецоперации президенту РФ были включены предложения о том, что денежное довольствие участников спецоперации должно быть сопоставимо вне зависимости от их статуса, и что необходимо выровнять меры поддержки в регионах.
Президент РФ Владимир Путин посещает штаб группировок Днепр на Херсонском направлении специальной военной операции. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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