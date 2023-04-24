https://ria.ru/20230424/tribunal-1867417868.html
РВИО: преступления военных США в РСФСР должен расследовать трибунал
РВИО: преступления военных США в РСФСР должен расследовать трибунал - РИА Новости, 24.04.2023
РВИО: преступления военных США в РСФСР должен расследовать трибунал
Международный трибунал надо создать для расследования преступлений, совершенных американскими военными на протяжении многих десятилетий в разных странах,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:57
2023-04-24T17:57
2023-04-24T17:57
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Международный трибунал надо создать для расследования преступлений, совершенных американскими военными на протяжении многих десятилетий в разных странах, начиная с северных территорий Советской России в годы Гражданской войны, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. В понедельник исполнилось 105 лет со дня высадки в Мурманске американских войск в составе сил стран Антанты. Американцы, осев на севере Советской России, приступили к созданию концлагерей, отметил Мягков. В августе 1918 года был создан самый известный на Севере России Мудьюгский концентрационный лагерь, ставший настоящим кладбищем жертв англо-франко-американской интервенции. По опубликованной ранее статистике, в тюрьмах и лагерях, созданных американцами, англичанами и французами, находились 52 тысячи человек. По решению военно-полевых судов было расстреляно 4 тысячи человек. Условия содержания в лагерях были ужасающими, кормление очень плохим, а пытки и издевательства были повсеместно распространены. Работать узников лагерей заставляли по 18-20 часов, поэтому каждый день умирали десятки граждан России. По его словам, США всегда силой убирали любые препятствия на пути к их мировому господству. "По сути дела, это кровавое американское "наследство" идет от Мурманска через войну в Корее, через вьетнамскую войну, через Сирию, Ирак, Афганистан, а теперь уже и Украину, где американцы помогают киевскому режиму", - добавил научный директор РВИО. Но на Западе о преступлениях американцев в Советской России практически неизвестно, отметил Мягков. "Я думаю, здесь нужен отдельный международный трибунал именно по преступлениям американской военщины в XX - начале XXI века", - подчеркнул историк. По его мнению, в этом трибунале могли бы принять участие заинтересованные страны Азии, Африки, Латинской Америки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, российское военно-историческое общество (рвио), советская россия
В мире, США, Россия, Российское военно-историческое общество (РВИО), Советская Россия
РВИО: преступления военных США в РСФСР должен расследовать трибунал
РВИО: преступления военных США в Советской России должен расследовать трибунал
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Международный трибунал надо создать для расследования преступлений, совершенных американскими военными на протяжении многих десятилетий в разных странах, начиная с северных территорий Советской России в годы Гражданской войны, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
В понедельник исполнилось 105 лет со дня высадки в Мурманске
американских войск в составе сил стран Антанты.
«
"Это, по сути, было участие США в попытке раздела бывшей Российской империи с выгодой для себя. Имела место попытка установить власть, которая была выгодна американцам", - сказал Мягков.
Американцы, осев на севере Советской России, приступили к созданию концлагерей, отметил Мягков. В августе 1918 года был создан самый известный на Севере России
Мудьюгский концентрационный лагерь, ставший настоящим кладбищем жертв англо-франко-американской интервенции.
По опубликованной ранее статистике, в тюрьмах и лагерях, созданных американцами, англичанами и французами, находились 52 тысячи человек. По решению военно-полевых судов было расстреляно 4 тысячи человек. Условия содержания в лагерях были ужасающими, кормление очень плохим, а пытки и издевательства были повсеместно распространены. Работать узников лагерей заставляли по 18-20 часов, поэтому каждый день умирали десятки граждан России.
«
"Это была только малая толика тех преступлений, которые англосаксы совершали тогда на нашей земле – в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке", - отметил Мягков.
По его словам, США всегда силой убирали любые препятствия на пути к их мировому господству.
"По сути дела, это кровавое американское "наследство" идет от Мурманска через войну в Корее, через вьетнамскую войну, через Сирию, Ирак, Афганистан, а теперь уже и Украину
, где американцы помогают киевскому режиму", - добавил научный директор РВИО
.
Но на Западе о преступлениях американцев в Советской России
практически неизвестно, отметил Мягков.
"Я думаю, здесь нужен отдельный международный трибунал именно по преступлениям американской военщины в XX - начале XXI века", - подчеркнул историк.
По его мнению, в этом трибунале могли бы принять участие заинтересованные страны Азии, Африки, Латинской Америки.
Историк рассказала о зверствах оккупантов в концлагерях