https://ria.ru/20230424/tribunal-1867417868.html

РВИО: преступления военных США в РСФСР должен расследовать трибунал

РВИО: преступления военных США в РСФСР должен расследовать трибунал - РИА Новости, 24.04.2023

РВИО: преступления военных США в РСФСР должен расследовать трибунал

Международный трибунал надо создать для расследования преступлений, совершенных американскими военными на протяжении многих десятилетий в разных странах,... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:57

2023-04-24T17:57

2023-04-24T17:57

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российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Международный трибунал надо создать для расследования преступлений, совершенных американскими военными на протяжении многих десятилетий в разных странах, начиная с северных территорий Советской России в годы Гражданской войны, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. В понедельник исполнилось 105 лет со дня высадки в Мурманске американских войск в составе сил стран Антанты. Американцы, осев на севере Советской России, приступили к созданию концлагерей, отметил Мягков. В августе 1918 года был создан самый известный на Севере России Мудьюгский концентрационный лагерь, ставший настоящим кладбищем жертв англо-франко-американской интервенции. По опубликованной ранее статистике, в тюрьмах и лагерях, созданных американцами, англичанами и французами, находились 52 тысячи человек. По решению военно-полевых судов было расстреляно 4 тысячи человек. Условия содержания в лагерях были ужасающими, кормление очень плохим, а пытки и издевательства были повсеместно распространены. Работать узников лагерей заставляли по 18-20 часов, поэтому каждый день умирали десятки граждан России. По его словам, США всегда силой убирали любые препятствия на пути к их мировому господству. "По сути дела, это кровавое американское "наследство" идет от Мурманска через войну в Корее, через вьетнамскую войну, через Сирию, Ирак, Афганистан, а теперь уже и Украину, где американцы помогают киевскому режиму", - добавил научный директор РВИО. Но на Западе о преступлениях американцев в Советской России практически неизвестно, отметил Мягков. "Я думаю, здесь нужен отдельный международный трибунал именно по преступлениям американской военщины в XX - начале XXI века", - подчеркнул историк. По его мнению, в этом трибунале могли бы принять участие заинтересованные страны Азии, Африки, Латинской Америки.

https://ria.ru/20230419/okkupanty-1866458518.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, россия, российское военно-историческое общество (рвио), советская россия