https://ria.ru/20230424/travlya-1867297080.html

Китай обвинил США в "научно-технической" травле

Китай обвинил США в "научно-технической" травле - РИА Новости, 24.04.2023

Китай обвинил США в "научно-технической" травле

Контроль США над экспортом чипов в Китай с целью сдерживания КНР представляет собой образец "научно-технической" травли, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T11:53

2023-04-24T11:53

2023-04-24T11:53

в мире

китай

сша

технологии

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ПЕКИН, 24 апр - РИА Новости. Контроль США над экспортом чипов в Китай с целью сдерживания КНР представляет собой образец "научно-технической" травли, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в понедельник. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что власти США попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на рынке Китая в случае запрета там деятельности американской компании Micron. По словам Мао Нин, США для сохранения собственной гегемонии и личных интересов, не колеблясь, принуждают своих союзников к сотрудничеству с США для сдерживания Китая. Дипломат отметила, что это серьезно нарушает принципы рыночной экономики и международные экономические и торговые правила, подрывает стабильность глобальных цепочек производства и поставок, а также наносит ущерб интересам компаний со всего мира. "Это представляет собой образец научно-технической травли и торгового протекционизма", - сказала она, добавив, что Китай выступает против этого. Говоря о проверке Китая в отношении американской компании Micron, Мао Нин отметила, что проверка кибербезопасности является обычной практикой в рамках закона. Financial Times уточняла со ссылкой на четырех человек, знакомых с переговорами между Белым домом и администрацией президента Южной Кореи, что США выразили такую просьбу на фоне визита президента Южной Кореи в Вашингтон 24 апреля. Как отмечают источники издания, американские власти попросили Сеул призвать крупные компании Samsung Electronics и SK Hynix воздержаться от увеличения продаж в Китай, если деятельность компании Micron там будет запрещена. Посольство Южной Кореи в Вашингтоне и Samsung не ответили на запросы о комментариях. В SK Hynix заявили, что не получали запроса от правительства Южной Кореи. Компания Micron также отказалась от комментариев. Ранее власти Китая сообщили, что проведут проверку кибербезопасности в отношении товаров, продаваемых в стране американским производителем чипов памяти Micron Technology. Управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) пояснило, что соответствующий шаг предпринят ради обеспечения безопасности цепочек поставок для критически важной информационной инфраструктуры, предотвращения скрытых рисков и обеспечения национальной безопасности. До этого в начале октября 2022 года США ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Ограничения распространяются не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.

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китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, сша, технологии