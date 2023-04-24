https://ria.ru/20230424/trafik-1867245209.html

Как узнать, воруют ли соседи ваш интернет-трафик

Как узнать, воруют ли соседи ваш интернет-трафик - РИА Новости, 24.04.2023

Как узнать, воруют ли соседи ваш интернет-трафик

Как понять, что соседи подключаются к вашему Wi-Fi-роутеру, и как этому помешать, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по телекоммуникациям Вячеслав... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T02:10

2023-04-24T02:10

2023-04-24T03:10

общество

технологии

wi-fi

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Как понять, что соседи подключаются к вашему Wi-Fi-роутеру, и как этому помешать, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло.Неожиданное снижение скорости работы подключенных к роутеру устройств может указывать на то, что в домашней Wi-Fi-сети появились неизвестные вам потребители интернет-трафика, отметил он.Воровать трафик могут, например, соседи, живущие за стеной, считает он. Если есть подозрение, что вашим Wi-Fi-роутером пользуются посторонние, необходимо заглянуть в веб-интерфейс устройства, продолжил эксперт."Для этого необходимо зайти в браузере на IP-адрес устройства, найти который можно на заводской наклейке на нижней части прибора, там же указаны логин и пароль для входа. Далее в разделе "подключенные устройства" или "Wi-Fi-клиенты" нужно проверить количество девайсов, которые пользуются вашим интернет-соединением", – уточнил Бурхайло.По его словам, современный роутер может также иметь приложение для смартфона, где отражаются типы подключенных к нему устройств.Предотвратить хищение трафика можно с помощью смены пароля, уверен Бурхайло. Большинство россиян используют слишком простые сочетания букв и цифр для защиты своих Wi-Fi-роутеров, полагает он."Нужно поменять пароль через приложение (если оно есть, – ред.) или веб-интерфейс роутера. Это обрубит ворам доступ. 80% паролей для доступа к Wi-Fi слишком просты, люди не хотят заморачиваться. Это удобно, но небезопасно: программа подбора паролей быстро угадает простую комбинацию. Поэтому пароль должен быть сложным, состоять из букв в нижнем и вернем регистрах, цифр и, желательно, символов", – порекомендовал Вячеслав Бурхайло в интервью радио Sputnik.После того, как вы изменили пароль, нужно подключить к Wi-Fi все имеющиеся в доме устройства, а затем заглянуть в веб-интерфейс роутера (или в приложение) и убедиться, что лишние девайсы там больше не отражаются, советует эксперт.Использование роутера посторонними чревато непредсказуемыми последствиями: например, цифровой след злоумышленников может привести к вашему IP-адресу, предостерег Вячеслав Бурхайло.

https://ria.ru/20230205/wi-fi-1849809952.html

https://ria.ru/20220118/wi-fi-1768298033.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, технологии, wi-fi