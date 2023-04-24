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В Таиланде произошло ДТП с туристическим автобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.04.2023
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Туризм
 
14:49 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/tailand-1867358611.html
В Таиланде произошло ДТП с туристическим автобусом, есть пострадавшие
В Таиланде произошло ДТП с туристическим автобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.04.2023
В Таиланде произошло ДТП с туристическим автобусом, есть пострадавшие
Туристический автобус, перевозивший группу индийских туристов, вылетел с дороги на Пхукете утром 24 апреля, в результате инцидента пострадали шесть человек,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:49
2023-04-24T14:49
туризм
новости - туризм
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туристы
таиланд
пхукет (остров)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Туристический автобус, перевозивший группу индийских туристов, вылетел с дороги на Пхукете утром 24 апреля, в результате инцидента пострадали шесть человек, сообщает The Phuket News.Об аварии сообщила пхукетская служба спасения Ruamjai Foundation. Небольшой туристический автобус вылетел с проезжей части и врезался в другой, более крупный, который был припаркован рядом с дорогой.Согласно данным Ruamjai Foundation, в результате инцидента пострадали шесть человек. Издание уточняет, что пятеро из них поехали в больницу: шесть гостей из Индии и один – из Пакистана. Они получили ушибы и ссадины, переломов зафиксировано не было.Водитель автобуса пояснил, что в момент аварии он включал GPS-навигатор на своем телефоне.
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новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, пхукет (остров), индия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд, Пхукет (остров), Индия
В Таиланде произошло ДТП с туристическим автобусом, есть пострадавшие

На Пхукете произошло ДТП с туристическим автобусом, шесть человек пострадали

© Flickr / Jim FruchtermanСкорая помощь Таиланда. Архивное фото
Скорая помощь Таиланда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Flickr / Jim Fruchterman
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Туристический автобус, перевозивший группу индийских туристов, вылетел с дороги на Пхукете утром 24 апреля, в результате инцидента пострадали шесть человек, сообщает The Phuket News.
Об аварии сообщила пхукетская служба спасения Ruamjai Foundation. Небольшой туристический автобус вылетел с проезжей части и врезался в другой, более крупный, который был припаркован рядом с дорогой.
Согласно данным Ruamjai Foundation, в результате инцидента пострадали шесть человек. Издание уточняет, что пятеро из них поехали в больницу: шесть гостей из Индии и один – из Пакистана. Они получили ушибы и ссадины, переломов зафиксировано не было.
Водитель автобуса пояснил, что в момент аварии он включал GPS-навигатор на своем телефоне.
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