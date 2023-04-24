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В Таиланде произошло ДТП с туристическим автобусом, есть пострадавшие
В Таиланде произошло ДТП с туристическим автобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.04.2023
В Таиланде произошло ДТП с туристическим автобусом, есть пострадавшие
Туристический автобус, перевозивший группу индийских туристов, вылетел с дороги на Пхукете утром 24 апреля, в результате инцидента пострадали шесть человек,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:49
2023-04-24T14:49
2023-04-24T14:49
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Туристический автобус, перевозивший группу индийских туристов, вылетел с дороги на Пхукете утром 24 апреля, в результате инцидента пострадали шесть человек, сообщает The Phuket News.Об аварии сообщила пхукетская служба спасения Ruamjai Foundation. Небольшой туристический автобус вылетел с проезжей части и врезался в другой, более крупный, который был припаркован рядом с дорогой.Согласно данным Ruamjai Foundation, в результате инцидента пострадали шесть человек. Издание уточняет, что пятеро из них поехали в больницу: шесть гостей из Индии и один – из Пакистана. Они получили ушибы и ссадины, переломов зафиксировано не было.Водитель автобуса пояснил, что в момент аварии он включал GPS-навигатор на своем телефоне.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, пхукет (остров), индия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд, Пхукет (остров), Индия
В Таиланде произошло ДТП с туристическим автобусом, есть пострадавшие
На Пхукете произошло ДТП с туристическим автобусом, шесть человек пострадали