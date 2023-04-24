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В Таиланде произошло ДТП с туристическим автобусом, есть пострадавшие

В Таиланде произошло ДТП с туристическим автобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.04.2023

В Таиланде произошло ДТП с туристическим автобусом, есть пострадавшие

Туристический автобус, перевозивший группу индийских туристов, вылетел с дороги на Пхукете утром 24 апреля, в результате инцидента пострадали шесть человек,... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:49

2023-04-24T14:49

2023-04-24T14:49

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Туристический автобус, перевозивший группу индийских туристов, вылетел с дороги на Пхукете утром 24 апреля, в результате инцидента пострадали шесть человек, сообщает The Phuket News.Об аварии сообщила пхукетская служба спасения Ruamjai Foundation. Небольшой туристический автобус вылетел с проезжей части и врезался в другой, более крупный, который был припаркован рядом с дорогой.Согласно данным Ruamjai Foundation, в результате инцидента пострадали шесть человек. Издание уточняет, что пятеро из них поехали в больницу: шесть гостей из Индии и один – из Пакистана. Они получили ушибы и ссадины, переломов зафиксировано не было.Водитель автобуса пояснил, что в момент аварии он включал GPS-навигатор на своем телефоне.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, пхукет (остров), индия