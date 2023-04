https://ria.ru/20230424/sukhoi-1867261824.html

Первый полет самолета Sukhoi Superjet New пройдет в мае

Первый полет самолета Sukhoi Superjet New пройдет в мае - РИА Новости, 24.04.2023

Первый полет самолета Sukhoi Superjet New пройдет в мае

Первый полет самолета Sukhoi Superjet New с российским оборудованием состоится в мае, сообщил журналистам генеральный директор Ульяновского конструкторского... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T09:05

2023-04-24T09:05

2023-04-24T09:05

экономика

александр войтов

sukhoi superjet 100 (ssj100)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155335/58/1553355880_0:62:3421:1986_1920x0_80_0_0_c7e3d3d73f57184d61526ea92ee735ac.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Первый полет самолета Sukhoi Superjet New с российским оборудованием состоится в мае, сообщил журналистам генеральный директор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения, входящего в АО "КРЭТ" Госкорпорации Ростех, Александр Войт. "Первый полет SSJ New запланирован на май месяц. Все, что видят пилоты в кабине, сделано в УКБП, все, что сигнализирует пилоту, - тоже. Это самое значимое событие, которое мы все ждем с нетерпением в этом году", - сказал Войт. Он добавил, что "бортовое радиоэлектронное оборудование, системы индикации, пульты управления, внешняя, внутренняя светотехника - это (SSJ New - ред.) сейчас главный проект, который реализуется и у нас на предприятии, и в стране". SSJ New - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. В октябре 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что первый полет SSJ New запланирован на весну, сертификация - на декабрь 2023 года, в перспективе – выпуск 20 самолетов в год.

https://ria.ru/20230214/sukhoi-1851889434.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, александр войтов, sukhoi superjet 100 (ssj100), россия