https://ria.ru/20230424/sukhoi-1867261824.html
Первый полет самолета Sukhoi Superjet New пройдет в мае
Первый полет самолета Sukhoi Superjet New пройдет в мае - РИА Новости, 24.04.2023
Первый полет самолета Sukhoi Superjet New пройдет в мае
Первый полет самолета Sukhoi Superjet New с российским оборудованием состоится в мае, сообщил журналистам генеральный директор Ульяновского конструкторского... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T09:05
2023-04-24T09:05
2023-04-24T09:05
экономика
александр войтов
sukhoi superjet 100 (ssj100)
россия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Первый полет самолета Sukhoi Superjet New с российским оборудованием состоится в мае, сообщил журналистам генеральный директор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения, входящего в АО "КРЭТ" Госкорпорации Ростех, Александр Войт. "Первый полет SSJ New запланирован на май месяц. Все, что видят пилоты в кабине, сделано в УКБП, все, что сигнализирует пилоту, - тоже. Это самое значимое событие, которое мы все ждем с нетерпением в этом году", - сказал Войт. Он добавил, что "бортовое радиоэлектронное оборудование, системы индикации, пульты управления, внешняя, внутренняя светотехника - это (SSJ New - ред.) сейчас главный проект, который реализуется и у нас на предприятии, и в стране". SSJ New - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. В октябре 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что первый полет SSJ New запланирован на весну, сертификация - на декабрь 2023 года, в перспективе – выпуск 20 самолетов в год.
https://ria.ru/20230214/sukhoi-1851889434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр войтов, sukhoi superjet 100 (ssj100), россия
Экономика, Александр Войтов, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Россия
Первый полет самолета Sukhoi Superjet New пройдет в мае
Первый полет самолета Sukhoi Superjet New с российским оборудованием пройдет в мае
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Первый полет самолета Sukhoi Superjet New с российским оборудованием состоится в мае, сообщил журналистам генеральный директор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения, входящего в АО "КРЭТ" Госкорпорации Ростех, Александр Войт.
"Первый полет SSJ New запланирован на май месяц. Все, что видят пилоты в кабине, сделано в УКБП, все, что сигнализирует пилоту, - тоже. Это самое значимое событие, которое мы все ждем с нетерпением в этом году", - сказал Войт.
Он добавил, что "бортовое радиоэлектронное оборудование, системы индикации, пульты управления, внешняя, внутренняя светотехника - это (SSJ New - ред.) сейчас главный проект, который реализуется и у нас на предприятии, и в стране".
SSJ New - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. В октябре 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров
сообщил, что первый полет SSJ New запланирован на весну, сертификация - на декабрь 2023 года, в перспективе – выпуск 20 самолетов в год.
ОАК рассматривает возможность производства в Индии Sukhoi SuperJet