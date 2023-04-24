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Армия Судана допустила обращение за поддержкой к международным сторонам - РИА Новости, 24.04.2023
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17:04 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/sudan-1867401991.html
Армия Судана допустила обращение за поддержкой к международным сторонам
Армия Судана допустила обращение за поддержкой к международным сторонам - РИА Новости, 24.04.2023
Армия Судана допустила обращение за поддержкой к международным сторонам
Суданская правительственная армия вправе обратиться за поддержкой в противостоянии с Силами быстрого реагирования (СБР) к международным сторонам, заявил РИА... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:04
2023-04-24T17:04
в мире
судан
столкновения в хартуме
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ХАРТУМ, 24 апр - РИА Новости. Суданская правительственная армия вправе обратиться за поддержкой в противостоянии с Силами быстрого реагирования (СБР) к международным сторонам, заявил РИА Новости официальный представитель суданской армии бригадный генерал Набиль Абдулла. "Пока что мы справляемся, но мы имеем право взаимодействовать с любой международной или региональной стороной в рамках военного сотрудничества", - заявил Абдулла, отвечая на вопрос о том, не получали ли ВС Судана предложений из-за рубежа для помощи в противостоянии с СБР. Также официальный представитель суданской армии прокомментировал и позицию регионального и международного сообщества по ситуации в стране. "Мы благодарим международное сообщество, братьев и друзей за оказанное нам сотрудничество и надеемся как можно скорее прекратить беспорядки, решительно покончив с беззаконием. Мы ожидаем четкой позиции по этой ситуации от международных и региональных сторон", - сказал представитель военного ведомства. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве 21 апреля сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230424/rossiyanka-1867313201.html
https://ria.ru/20230424/sudan-1867301639.html
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в мире, судан, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Столкновения в Хартуме
Армия Судана допустила обращение за поддержкой к международным сторонам

Вооруженные силы Судана: армия вправе обратиться за поддержкой к международным сторонам

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 24 апр - РИА Новости. Суданская правительственная армия вправе обратиться за поддержкой в противостоянии с Силами быстрого реагирования (СБР) к международным сторонам, заявил РИА Новости официальный представитель суданской армии бригадный генерал Набиль Абдулла.
"Пока что мы справляемся, но мы имеем право взаимодействовать с любой международной или региональной стороной в рамках военного сотрудничества", - заявил Абдулла, отвечая на вопрос о том, не получали ли ВС Судана предложений из-за рубежа для помощи в противостоянии с СБР.
Также официальный представитель суданской армии прокомментировал и позицию регионального и международного сообщества по ситуации в стране.
"Мы благодарим международное сообщество, братьев и друзей за оказанное нам сотрудничество и надеемся как можно скорее прекратить беспорядки, решительно покончив с беззаконием. Мы ожидаем четкой позиции по этой ситуации от международных и региональных сторон", - сказал представитель военного ведомства.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Россиянку, заблокированную в церкви в Хартуме, эвакуировали
Вчера, 12:41
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве 21 апреля сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
Никос Дендиас - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Глава МИД Греции раскритиковал ЕС за ситуацию с эвакуацией из Судана
Вчера, 12:07
 
В миреСуданСтолкновения в Хартуме
 
 
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