https://ria.ru/20230424/sudan-1867401991.html

Армия Судана допустила обращение за поддержкой к международным сторонам

Армия Судана допустила обращение за поддержкой к международным сторонам - РИА Новости, 24.04.2023

Армия Судана допустила обращение за поддержкой к международным сторонам

Суданская правительственная армия вправе обратиться за поддержкой в противостоянии с Силами быстрого реагирования (СБР) к международным сторонам, заявил РИА... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:04

2023-04-24T17:04

2023-04-24T17:04

в мире

судан

столкновения в хартуме

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ХАРТУМ, 24 апр - РИА Новости. Суданская правительственная армия вправе обратиться за поддержкой в противостоянии с Силами быстрого реагирования (СБР) к международным сторонам, заявил РИА Новости официальный представитель суданской армии бригадный генерал Набиль Абдулла. "Пока что мы справляемся, но мы имеем право взаимодействовать с любой международной или региональной стороной в рамках военного сотрудничества", - заявил Абдулла, отвечая на вопрос о том, не получали ли ВС Судана предложений из-за рубежа для помощи в противостоянии с СБР. Также официальный представитель суданской армии прокомментировал и позицию регионального и международного сообщества по ситуации в стране. "Мы благодарим международное сообщество, братьев и друзей за оказанное нам сотрудничество и надеемся как можно скорее прекратить беспорядки, решительно покончив с беззаконием. Мы ожидаем четкой позиции по этой ситуации от международных и региональных сторон", - сказал представитель военного ведомства. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве 21 апреля сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

https://ria.ru/20230424/rossiyanka-1867313201.html

https://ria.ru/20230424/sudan-1867301639.html

судан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, судан, столкновения в хартуме