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Глава МИД Греции раскритиковал ЕС за ситуацию с эвакуацией из Судана - РИА Новости, 24.04.2023
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12:07 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/sudan-1867301639.html
Глава МИД Греции раскритиковал ЕС за ситуацию с эвакуацией из Судана
Глава МИД Греции раскритиковал ЕС за ситуацию с эвакуацией из Судана - РИА Новости, 24.04.2023
Глава МИД Греции раскритиковал ЕС за ситуацию с эвакуацией из Судана
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас раскритиковал Европу за неспособность организовать общеевропейскую операцию по эвакуации европейцев из Судана... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:07
2023-04-24T12:07
в мире
судан
европа
греция
никос дендиас
жозеп боррель
катрин колонна
евросоюз
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ЛЮКСЕМБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас раскритиковал Европу за неспособность организовать общеевропейскую операцию по эвакуации европейцев из Судана. Дендиас выступил перед журналистами с кратким заявлением до начала заседания совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. МИД Греции в последние дни пытается организовать эвакуацию из Судана примерно 150 греков. За два дня при помощи Франции и Италии были эвакуированы две группы - восемь и десять человек. "На сегодняшнем совете по иностранным делам я попрошу провести детальное обсуждение вопросов эвакуации европейских граждан из Хартума, из Судана. Вчера у меня уже состоялся разговор с Жозепом Боррелем, и он принял мою просьбу. Помимо этого, я хотел бы поблагодарить Жозепа Борреля за огромные усилия, которые он прилагает, а также поблагодарить министра иностранных дел Франции Катрин Колонна, министра иностранных дел Германии Анналену Бербок и министра иностранных дел Италии Антонио Таяни за помощь в эвакуации греческих граждан из Хартума", - сказал Дендиас. "Но я хотел бы сказать еще кое-что. По меньшей мере, противоречиво голосовать по таким текстам, как "Стратегический компас", и делать это в триумфальных тонах, а затем оказаться неспособным на европейском уровне, несмотря на усилия высокого представителя, организовать общеевропейскую операцию по эвакуации", - сказал он. "О Европе судят по ее способности реагировать на кризисы. И как Европа, я бы сказал, в кризисе в Судане мы не получили очень хорошую оценку", - заключил Дендиас. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230424/sudan-1867272843.html
https://ria.ru/20230423/sudan-1867174397.html
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в мире, судан, европа, греция, никос дендиас, жозеп боррель, катрин колонна, евросоюз, оон, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Европа, Греция, Никос Дендиас, Жозеп Боррель, Катрин Колонна, Евросоюз, ООН, Столкновения в Хартуме
Глава МИД Греции раскритиковал ЕС за ситуацию с эвакуацией из Судана

Глава МИД Греции раскритиковал ЕС за неспособность провести эвакуацию европейцев из Судана

© РИА Новости / Геннадий МельникНикос Дендиас
Никос Дендиас - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Никос Дендиас. Архивное фото
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ЛЮКСЕМБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас раскритиковал Европу за неспособность организовать общеевропейскую операцию по эвакуации европейцев из Судана. Дендиас выступил перед журналистами с кратким заявлением до начала заседания совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.
МИД Греции в последние дни пытается организовать эвакуацию из Судана примерно 150 греков. За два дня при помощи Франции и Италии были эвакуированы две группы - восемь и десять человек.
Люди прибывают на военный аэродром для эвакуации из Судана - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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Вчера, 10:10
"На сегодняшнем совете по иностранным делам я попрошу провести детальное обсуждение вопросов эвакуации европейских граждан из Хартума, из Судана. Вчера у меня уже состоялся разговор с Жозепом Боррелем, и он принял мою просьбу. Помимо этого, я хотел бы поблагодарить Жозепа Борреля за огромные усилия, которые он прилагает, а также поблагодарить министра иностранных дел Франции Катрин Колонна, министра иностранных дел Германии Анналену Бербок и министра иностранных дел Италии Антонио Таяни за помощь в эвакуации греческих граждан из Хартума", - сказал Дендиас.
"Но я хотел бы сказать еще кое-что. По меньшей мере, противоречиво голосовать по таким текстам, как "Стратегический компас", и делать это в триумфальных тонах, а затем оказаться неспособным на европейском уровне, несмотря на усилия высокого представителя, организовать общеевропейскую операцию по эвакуации", - сказал он.
"О Европе судят по ее способности реагировать на кризисы. И как Европа, я бы сказал, в кризисе в Судане мы не получили очень хорошую оценку", - заключил Дендиас.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Испания начнет эвакуацию своих граждан из Судана, пишут СМИ
23 апреля, 12:48
 
В миреСуданЕвропаГрецияНикос ДендиасЖозеп БоррельКатрин КолоннаЕвросоюзООНСтолкновения в Хартуме
 
 
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