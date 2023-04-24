https://ria.ru/20230424/sudan-1867272843.html
ВВС Германии эвакуировали свыше ста немецких граждан из Судана
ВВС Германии эвакуировали свыше ста немецких граждан из Судана - РИА Новости, 24.04.2023
ВВС Германии эвакуировали свыше ста немецких граждан из Судана
Бундесвер эвакуировал 101 находившегося в Судане гражданина Германии, сообщает в понедельник министерство иностранных дел страны. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:10
2023-04-24T10:10
2023-04-24T10:10
в мире
судан
германия
иордания
бундесвер германии
столкновения в хартуме
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БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости. Бундесвер эвакуировал 101 находившегося в Судане гражданина Германии, сообщает в понедельник министерство иностранных дел страны. "В 6.15 (7.15 мск – ред.) утра 101 немец, их семьи, а также граждане других стран-партнеров приземлились в Берлине", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. Уточняется, что Airbus A321 немецких ВВС отправился из Судана в воскресенье, сделав остановку в Иордании. На прошлой неделе издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что бундесвер свернул миссию по эвакуации 150 граждан Германии из Судана, поскольку в стране после недолгого перемирия продолжились военные действия. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, что погибли более 420 человек, свыше 3,7 тысячи получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230424/sudan-1867246138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, германия, иордания, бундесвер германии, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Германия, Иордания, Бундесвер Германии, Столкновения в Хартуме
ВВС Германии эвакуировали свыше ста немецких граждан из Судана
Бундесвер эвакуировал 101 находившегося в Судане гражданина Германии и их семьи
БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости.
Бундесвер эвакуировал 101 находившегося в Судане гражданина Германии, сообщает
в понедельник министерство иностранных дел страны.
"В 6.15 (7.15 мск – ред.) утра 101 немец, их семьи, а также граждане других стран-партнеров приземлились в Берлине", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
СМИ: из Судана в Иорданию эвакуировали более 340 человек
Уточняется, что Airbus A321 немецких ВВС отправился из Судана в воскресенье, сделав остановку в Иордании
.
На прошлой неделе издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что бундесвер свернул миссию по эвакуации 150 граждан Германии из Судана, поскольку в стране после недолгого перемирия продолжились военные действия.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, что погибли более 420 человек, свыше 3,7 тысячи получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
Швейцария закрыла посольство в Хартуме из-за ситуации с безопасностью