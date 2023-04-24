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Свердловская область отправила гуманитарный груз в ЛНР - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:39 24.04.2023 (обновлено: 01:31 07.05.2023)
https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1870254311.html
Свердловская область отправила гуманитарный груз в ЛНР
Свердловская область отправила гуманитарный груз в ЛНР - РИА Новости, 07.05.2023
Свердловская область отправила гуманитарный груз в ЛНР
Свердловская область отправила более 40 тонн гуманитарных грузов в Луганскую Народную Республику, сообщила председатель Законодательного собрания региона... РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-24T16:39
2023-05-07T01:31
специальная военная операция на украине
свердловская область
луганская народная республика
богданович
надежные люди
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Свердловская область отправила более 40 тонн гуманитарных грузов в Луганскую Народную Республику, сообщила председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина. По ее словам, жители города Богданович собрали почти восемь тонн гуманитарной помощи - медикаменты и оборудование для полевых госпиталей, маскировочные сети и окопные свечи. "Женское движение Единой России" по Свердловской области, в свою очередь, отправило лекарства и необходимые в быту вещи для военнослужащих. Как добавила Бабушкина, в составе груза также две тонны питьевой и минеральной воды, колеса для грузовых автомобилей, доски для блиндажей и обустройства окопов.
https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1870253487.html
свердловская область
луганская народная республика
богданович
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свердловская область, луганская народная республика, богданович, надежные люди, общество
Специальная военная операция на Украине, Свердловская область, Луганская Народная Республика, Богданович, Надежные люди, Общество
Свердловская область отправила гуманитарный груз в ЛНР

Свердловская область отправила более 40 тонн гуманитарных грузов в ЛНР

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВолонтеры разгружают один из автомобилей 56-го гуманитарного конвоя МЧС России, прибывшего в Донецк
Волонтеры разгружают один из автомобилей 56-го гуманитарного конвоя МЧС России, прибывшего в Донецк - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Волонтеры разгружают один из автомобилей 56-го гуманитарного конвоя МЧС России, прибывшего в Донецк. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Свердловская область отправила более 40 тонн гуманитарных грузов в Луганскую Народную Республику, сообщила председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина.
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"Общественные организации и муниципалитеты Среднего Урала приняли участие в сборе и отправке очередной партии гуманитарного груза в ЛНР… Более 40 тонн гуманитарной помощи отправили из Свердловской области", - написала Бабушкина в своем Telegram-канале.
По ее словам, жители города Богданович собрали почти восемь тонн гуманитарной помощи - медикаменты и оборудование для полевых госпиталей, маскировочные сети и окопные свечи. "Женское движение Единой России" по Свердловской области, в свою очередь, отправило лекарства и необходимые в быту вещи для военнослужащих.
Как добавила Бабушкина, в составе груза также две тонны питьевой и минеральной воды, колеса для грузовых автомобилей, доски для блиндажей и обустройства окопов.
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Специальная военная операция на УкраинеСвердловская областьЛуганская Народная РеспубликаБогдановичНадежные людиОбщество
 
 
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