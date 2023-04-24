https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1870254311.html

Свердловская область отправила гуманитарный груз в ЛНР

Свердловская область отправила гуманитарный груз в ЛНР - РИА Новости, 07.05.2023

Свердловская область отправила гуманитарный груз в ЛНР

Свердловская область отправила более 40 тонн гуманитарных грузов в Луганскую Народную Республику, сообщила председатель Законодательного собрания региона... РИА Новости, 07.05.2023

2023-04-24T16:39

2023-04-24T16:39

2023-05-07T01:31

специальная военная операция на украине

свердловская область

луганская народная республика

богданович

надежные люди

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147757/52/1477575221_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_0ceff32f711ae1d64941c7b5f62c1e2a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Свердловская область отправила более 40 тонн гуманитарных грузов в Луганскую Народную Республику, сообщила председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина. По ее словам, жители города Богданович собрали почти восемь тонн гуманитарной помощи - медикаменты и оборудование для полевых госпиталей, маскировочные сети и окопные свечи. "Женское движение Единой России" по Свердловской области, в свою очередь, отправило лекарства и необходимые в быту вещи для военнослужащих. Как добавила Бабушкина, в составе груза также две тонны питьевой и минеральной воды, колеса для грузовых автомобилей, доски для блиндажей и обустройства окопов.

https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1870253487.html

свердловская область

луганская народная республика

богданович

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

свердловская область, луганская народная республика, богданович, надежные люди, общество