https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1870253487.html

Липецкий депутат отправил технику в зону СВО

Липецкий депутат отправил технику в зону СВО - РИА Новости, 07.05.2023

Липецкий депутат отправил технику в зону СВО

Депутат Липецкого областного совета Владимир Сериков отправил систему обнаружения дронов и автомобиль "УАЗ Патриот" в зону проведения спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 07.05.2023

2023-04-24T13:47

2023-04-24T13:47

2023-05-07T01:13

специальная военная операция на украине

ульяновский автомобильный завод (уаз)

надежные люди

общество

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ВОРОНЕЖ, 24 апр - РИА Новости. Депутат Липецкого областного совета Владимир Сериков отправил систему обнаружения дронов и автомобиль "УАЗ Патриот" в зону проведения спецоперации, сообщили в Липецком облсовете. "По просьбе Союза десантников мы заказали систему обнаружения дронов противника. Оборудование стоимостью более двух миллионов рублей способно автоматически определять координаты не только техники, но и операторов, самостоятельно подразделяя на "своих" и "чужих", - приводят слова депутата Серикова в телеграм-канале Липецкого областного совета. Кроме того, Сериков вместе с земляком-военнослужащим купили УАЗ "Патриот" и отправили его военным.

https://ria.ru/20230423/spetsoperatsiya-1870252513.html

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ульяновский автомобильный завод (уаз), надежные люди, общество