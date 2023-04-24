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Липецкий депутат отправил технику в зону СВО - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:47 24.04.2023 (обновлено: 01:13 07.05.2023)
https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1870253487.html
Липецкий депутат отправил технику в зону СВО
Липецкий депутат отправил технику в зону СВО - РИА Новости, 07.05.2023
Липецкий депутат отправил технику в зону СВО
Депутат Липецкого областного совета Владимир Сериков отправил систему обнаружения дронов и автомобиль "УАЗ Патриот" в зону проведения спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-24T13:47
2023-05-07T01:13
специальная военная операция на украине
ульяновский автомобильный завод (уаз)
надежные люди
общество
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ВОРОНЕЖ, 24 апр - РИА Новости. Депутат Липецкого областного совета Владимир Сериков отправил систему обнаружения дронов и автомобиль "УАЗ Патриот" в зону проведения спецоперации, сообщили в Липецком облсовете. "По просьбе Союза десантников мы заказали систему обнаружения дронов противника. Оборудование стоимостью более двух миллионов рублей способно автоматически определять координаты не только техники, но и операторов, самостоятельно подразделяя на "своих" и "чужих", - приводят слова депутата Серикова в телеграм-канале Липецкого областного совета. Кроме того, Сериков вместе с земляком-военнослужащим купили УАЗ "Патриот" и отправили его военным.
https://ria.ru/20230423/spetsoperatsiya-1870252513.html
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ульяновский автомобильный завод (уаз), надежные люди, общество
Специальная военная операция на Украине, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Надежные люди, Общество
Липецкий депутат отправил технику в зону СВО

Липецкий депутат Сериков отправил систему обнаружения дронов и УАЗ "Патриот" в зону СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области на полученном автомобиле
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области на полученном автомобиле - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области на полученном автомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 24 апр - РИА Новости. Депутат Липецкого областного совета Владимир Сериков отправил систему обнаружения дронов и автомобиль "УАЗ Патриот" в зону проведения спецоперации, сообщили в Липецком облсовете.
"По просьбе Союза десантников мы заказали систему обнаружения дронов противника. Оборудование стоимостью более двух миллионов рублей способно автоматически определять координаты не только техники, но и операторов, самостоятельно подразделяя на "своих" и "чужих", - приводят слова депутата Серикова в телеграм-канале Липецкого областного совета.
Кроме того, Сериков вместе с земляком-военнослужащим купили УАЗ "Патриот" и отправили его военным.
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