https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1867342583.html
Киев потерял за сутки более 280 военных на Донецком направлении
Киев потерял за сутки более 280 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 24.04.2023
Киев потерял за сутки более 280 военных на Донецком направлении
Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 280 военнослужащих и наемников, а также 19 единиц техники, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:01
2023-04-24T14:01
2023-04-24T14:15
специальная военная операция на украине
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безопасность
украина
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 280 военнослужащих и наемников, а также 19 единиц техники, сообщили в Минобороны России."За сутки на данном направлении уничтожено более 280 украинских военнослужащих и наемников, боевая машина пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, россия, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность, Украина
Киев потерял за сутки более 280 военных на Донецком направлении
Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожено более 280 украинских военных
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 280 военнослужащих и наемников, а также 19 единиц техники, сообщили в Минобороны России.
"За сутки на данном направлении уничтожено более 280 украинских военнослужащих и наемников, боевая машина пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
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