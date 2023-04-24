https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1867342583.html

Киев потерял за сутки более 280 военных на Донецком направлении

Киев потерял за сутки более 280 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 24.04.2023

Киев потерял за сутки более 280 военных на Донецком направлении

Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 280 военнослужащих и наемников, а также 19 единиц техники, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:01

2023-04-24T14:01

2023-04-24T14:15

специальная военная операция на украине

киев

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безопасность

украина

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 280 военнослужащих и наемников, а также 19 единиц техники, сообщили в Минобороны России."За сутки на данном направлении уничтожено более 280 украинских военнослужащих и наемников, боевая машина пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1867347112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, безопасность, украина