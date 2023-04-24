https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1867340229.html
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 40 военных ВСУ
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 40 военных ВСУ - РИА Новости, 24.04.2023
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 40 военных ВСУ
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, а также... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:57
2023-04-24T13:57
2023-04-24T14:14
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, а также одну артиллерийскую систему М777 производства США, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность, Украина
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 40 военных ВСУ
Минобороны: российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 40 военных ВСУ
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, а также одну артиллерийскую систему М777 производства США, сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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