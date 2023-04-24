https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1867340229.html

Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 40 военных ВСУ

Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 40 военных ВСУ - РИА Новости, 24.04.2023

Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 40 военных ВСУ

Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, а также... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:57

2023-04-24T13:57

2023-04-24T14:14

специальная военная операция на украине

россия

сша

безопасность

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865778377_0:32:2966:1700_1920x0_80_0_0_2220f2123159e6390b675787bf4378d9.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, а также одну артиллерийскую систему М777 производства США, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1867347112.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, безопасность, украина