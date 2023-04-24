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Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 40 военных ВСУ - РИА Новости, 24.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:57 24.04.2023 (обновлено: 14:14 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1867340229.html
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 40 военных ВСУ
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 40 военных ВСУ - РИА Новости, 24.04.2023
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 40 военных ВСУ
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, а также... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:57
2023-04-24T14:14
специальная военная операция на украине
россия
сша
безопасность
украина
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, а также одну артиллерийскую систему М777 производства США, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1867347112.html
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россия, сша, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность, Украина
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 40 военных ВСУ

Минобороны: российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 40 военных ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПодготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО
Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, а также одну артиллерийскую систему М777 производства США, сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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