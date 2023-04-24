https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1867257062.html
Киев наводит переправы через Северский Донец, заявил Марочко
Киев наводит переправы через Северский Донец, заявил Марочко - РИА Новости, 24.04.2023
Киев наводит переправы через Северский Донец, заявил Марочко
Киевские силовики оборудуют новые понтонные переправы через реку Северский Донец на краснолиманском направлении в Донбассе, в районе населенных пунктов... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T08:09
2023-04-24T08:09
2023-04-24T08:09
в мире
киев
донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Киевские силовики оборудуют новые понтонные переправы через реку Северский Донец на краснолиманском направлении в Донбассе, в районе населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка выявлены новые понтонные переправы через реку Северский Донец", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что переправы имеют разную вместительность и предназначаются как для техники, так и для пехоты, а в районе переправ выставлены посты с охраной.
https://ria.ru/20230419/pereprava-1866390194.html
киев
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко
В мире, Киев, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
Киев наводит переправы через Северский Донец, заявил Марочко
Марочко: Киев наводит переправы через Северский Донец на Краснолиманском направлении
ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Киевские силовики оборудуют новые понтонные переправы через реку Северский Донец на краснолиманском направлении в Донбассе, в районе населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка выявлены новые понтонные переправы через реку Северский Донец", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко уточнил, что переправы имеют разную вместительность и предназначаются как для техники, так и для пехоты, а в районе переправ выставлены посты с охраной.
В ДНР уничтожили наведенную ВСУ понтонную переправу через Северский Донец