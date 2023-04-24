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Киев наводит переправы через Северский Донец, заявил Марочко - РИА Новости, 24.04.2023
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08:09 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1867257062.html
Киев наводит переправы через Северский Донец, заявил Марочко
Киев наводит переправы через Северский Донец, заявил Марочко - РИА Новости, 24.04.2023
Киев наводит переправы через Северский Донец, заявил Марочко
Киевские силовики оборудуют новые понтонные переправы через реку Северский Донец на краснолиманском направлении в Донбассе, в районе населенных пунктов... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T08:09
2023-04-24T08:09
в мире
киев
донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Киевские силовики оборудуют новые понтонные переправы через реку Северский Донец на краснолиманском направлении в Донбассе, в районе населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка выявлены новые понтонные переправы через реку Северский Донец", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что переправы имеют разную вместительность и предназначаются как для техники, так и для пехоты, а в районе переправ выставлены посты с охраной.
https://ria.ru/20230419/pereprava-1866390194.html
киев
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
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в мире, киев, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко
В мире, Киев, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
Киев наводит переправы через Северский Донец, заявил Марочко

Марочко: Киев наводит переправы через Северский Донец на Краснолиманском направлении

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Киевские силовики оборудуют новые понтонные переправы через реку Северский Донец на краснолиманском направлении в Донбассе, в районе населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка выявлены новые понтонные переправы через реку Северский Донец", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко уточнил, что переправы имеют разную вместительность и предназначаются как для техники, так и для пехоты, а в районе переправ выставлены посты с охраной.
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
В ДНР уничтожили наведенную ВСУ понтонную переправу через Северский Донец
19 апреля, 16:38
 
В миреКиевДонбассЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
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