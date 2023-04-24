https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1867257062.html

Киев наводит переправы через Северский Донец, заявил Марочко

Киев наводит переправы через Северский Донец, заявил Марочко - РИА Новости, 24.04.2023

Киев наводит переправы через Северский Донец, заявил Марочко

Киевские силовики оборудуют новые понтонные переправы через реку Северский Донец на краснолиманском направлении в Донбассе, в районе населенных пунктов... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T08:09

2023-04-24T08:09

2023-04-24T08:09

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андрей марочко

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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Киевские силовики оборудуют новые понтонные переправы через реку Северский Донец на краснолиманском направлении в Донбассе, в районе населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка выявлены новые понтонные переправы через реку Северский Донец", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что переправы имеют разную вместительность и предназначаются как для техники, так и для пехоты, а в районе переправ выставлены посты с охраной.

https://ria.ru/20230419/pereprava-1866390194.html

киев

донбасс

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко