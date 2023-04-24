https://ria.ru/20230424/sobaki-poiskoviki-1867364155.html

Спасатели усилили тренировки собак-поисковиков

Спасатели усилили тренировки собак-поисковиков - РИА Новости, 24.04.2023

Спасатели усилили тренировки собак-поисковиков

В связи с предстоящими майскими праздниками аварийно-спасательный отряд №6 ГКУ "ПСЦ" перешел в усиленный режим тренировок служебных собак-поисковиков. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:56

2023-04-24T14:56

2023-04-24T14:56

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В связи с предстоящими майскими праздниками аварийно-спасательный отряд №6 ГКУ "ПСЦ" перешел в усиленный режим тренировок служебных собак-поисковиков. Как сообщила РИА Новости кинолог-спасатель аварийно-спасательного отряда №6 ГКУ "ПСЦ" Наталья Стародубцева, одно занятие может длиться три часа. "Во время тренировок собак погружают в реальные условия поиска человека", – отметила она. По словам кинолога, животное должно хорошо ориентироваться на любой местности, поэтому каждое занятие проходит в новой локации.

https://ria.ru/20230421/sobaki-spasateli-1866778624.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество