Рейтинг@Mail.ru
Спасатели усилили тренировки собак-поисковиков - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/sobaki-poiskoviki-1867364155.html
Спасатели усилили тренировки собак-поисковиков
Спасатели усилили тренировки собак-поисковиков - РИА Новости, 24.04.2023
Спасатели усилили тренировки собак-поисковиков
В связи с предстоящими майскими праздниками аварийно-спасательный отряд №6 ГКУ "ПСЦ" перешел в усиленный режим тренировок служебных собак-поисковиков. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:56
2023-04-24T14:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573453935_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f79fd6bd45e8af79fb34cd08563bfd8a.jpg
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В связи с предстоящими майскими праздниками аварийно-спасательный отряд №6 ГКУ "ПСЦ" перешел в усиленный режим тренировок служебных собак-поисковиков. Как сообщила РИА Новости кинолог-спасатель аварийно-спасательного отряда №6 ГКУ "ПСЦ" Наталья Стародубцева, одно занятие может длиться три часа. "Во время тренировок собак погружают в реальные условия поиска человека", – отметила она. По словам кинолога, животное должно хорошо ориентироваться на любой местности, поэтому каждое занятие проходит в новой локации.
https://ria.ru/20230421/sobaki-spasateli-1866778624.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573453935_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_2dc20b990b31e7078a9b5f327bcd4016.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Спасатели усилили тренировки собак-поисковиков

Спасатели усилили тренировки собак-поисковиков накануне майских праздников

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС со служебной собакой во время тренировки
Сотрудник МЧС со служебной собакой во время тренировки - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС со служебной собакой во время тренировки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В связи с предстоящими майскими праздниками аварийно-спасательный отряд №6 ГКУ "ПСЦ" перешел в усиленный режим тренировок служебных собак-поисковиков.
Как сообщила РИА Новости кинолог-спасатель аварийно-спасательного отряда №6 ГКУ "ПСЦ" Наталья Стародубцева, одно занятие может длиться три часа.
"Во время тренировок собак погружают в реальные условия поиска человека", – отметила она.
По словам кинолога, животное должно хорошо ориентироваться на любой местности, поэтому каждое занятие проходит в новой локации.
Служебная собака - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
В МЧС рассказали о подготовке собак-спасателей
21 апреля, 02:54
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала