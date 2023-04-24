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В Оренбурге два учителя заплатят штраф за фальсификации на выборах - РИА Новости, 24.04.2023
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11:11 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/shtraf-1867286297.html
В Оренбурге два учителя заплатят штраф за фальсификации на выборах
В Оренбурге два учителя заплатят штраф за фальсификации на выборах - РИА Новости, 24.04.2023
В Оренбурге два учителя заплатят штраф за фальсификации на выборах
Суд в Оренбурге оштрафовал двух учителей за фальсификацию избирательных документов во время выборов в гордуму, сообщили в Ленинском районном суде города. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T11:11
2023-04-24T11:11
происшествия
оренбург
оренбургская область
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УФА, 24 апр - РИА Новости. Суд в Оренбурге оштрафовал двух учителей за фальсификацию избирательных документов во время выборов в гордуму, сообщили в Ленинском районном суде города. По данным суда, речь идет о двух учителях одной из городских школ, которые в 2020 году на выборах депутатов Оренбургского городского совета работали в избирательной комиссии. "Подсудимые – председатель участковой избирательной комиссии №1072 и член участковой избирательной комиссии №1072 с правом решающего голоса - договорились совместно совершить фальсификацию избирательных документов путем составления списков избирателей и включения в них вымышленных лиц, фальсификации подписей избирателей в списках избирателей и фальсификации избирательных бюллетеней путем проставления в них отметок о волеизъявлении лиц, не обладающих активным избирательным правом", - говорится в сообщении. Ленинский районный суд признал педагогов виновными в фальсификации избирательных документов. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 270 тысяч и 260 тысяч рублей в доход государства, информирует суд. "Безусловно, подобное недопустимо в работе членов комиссий. Об этом мы будем говорить во время обучения, буквально дойдем до каждого члена комиссий. Во время выборов мы будем пресекать любое давление на членов комиссий и попытки дискредитировать их работу", - приводит избирком Оренбургской области слова председателя избирательной комиссии региона Евгении Ивлевой.
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происшествия, оренбург, оренбургская область
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область
В Оренбурге два учителя заплатят штраф за фальсификации на выборах

В Оренбурге два учителя заплатят крупный штраф за фальсификации на выборах в гордуму

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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УФА, 24 апр - РИА Новости. Суд в Оренбурге оштрафовал двух учителей за фальсификацию избирательных документов во время выборов в гордуму, сообщили в Ленинском районном суде города.
По данным суда, речь идет о двух учителях одной из городских школ, которые в 2020 году на выборах депутатов Оренбургского городского совета работали в избирательной комиссии.
"Подсудимые – председатель участковой избирательной комиссии №1072 и член участковой избирательной комиссии №1072 с правом решающего голоса - договорились совместно совершить фальсификацию избирательных документов путем составления списков избирателей и включения в них вымышленных лиц, фальсификации подписей избирателей в списках избирателей и фальсификации избирательных бюллетеней путем проставления в них отметок о волеизъявлении лиц, не обладающих активным избирательным правом", - говорится в сообщении.
Ленинский районный суд признал педагогов виновными в фальсификации избирательных документов. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 270 тысяч и 260 тысяч рублей в доход государства, информирует суд.
"Безусловно, подобное недопустимо в работе членов комиссий. Об этом мы будем говорить во время обучения, буквально дойдем до каждого члена комиссий. Во время выборов мы будем пресекать любое давление на членов комиссий и попытки дискредитировать их работу", - приводит избирком Оренбургской области слова председателя избирательной комиссии региона Евгении Ивлевой.
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