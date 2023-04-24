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В Оренбурге два учителя заплатят штраф за фальсификации на выборах
В Оренбурге два учителя заплатят штраф за фальсификации на выборах - РИА Новости, 24.04.2023
В Оренбурге два учителя заплатят штраф за фальсификации на выборах
Суд в Оренбурге оштрафовал двух учителей за фальсификацию избирательных документов во время выборов в гордуму, сообщили в Ленинском районном суде города. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T11:11
2023-04-24T11:11
2023-04-24T11:11
происшествия
оренбург
оренбургская область
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УФА, 24 апр - РИА Новости. Суд в Оренбурге оштрафовал двух учителей за фальсификацию избирательных документов во время выборов в гордуму, сообщили в Ленинском районном суде города. По данным суда, речь идет о двух учителях одной из городских школ, которые в 2020 году на выборах депутатов Оренбургского городского совета работали в избирательной комиссии. "Подсудимые – председатель участковой избирательной комиссии №1072 и член участковой избирательной комиссии №1072 с правом решающего голоса - договорились совместно совершить фальсификацию избирательных документов путем составления списков избирателей и включения в них вымышленных лиц, фальсификации подписей избирателей в списках избирателей и фальсификации избирательных бюллетеней путем проставления в них отметок о волеизъявлении лиц, не обладающих активным избирательным правом", - говорится в сообщении. Ленинский районный суд признал педагогов виновными в фальсификации избирательных документов. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 270 тысяч и 260 тысяч рублей в доход государства, информирует суд. "Безусловно, подобное недопустимо в работе членов комиссий. Об этом мы будем говорить во время обучения, буквально дойдем до каждого члена комиссий. Во время выборов мы будем пресекать любое давление на членов комиссий и попытки дискредитировать их работу", - приводит избирком Оренбургской области слова председателя избирательной комиссии региона Евгении Ивлевой.
https://ria.ru/20230424/vybory-1867257908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, оренбургская область
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область
В Оренбурге два учителя заплатят штраф за фальсификации на выборах
В Оренбурге два учителя заплатят крупный штраф за фальсификации на выборах в гордуму
УФА, 24 апр - РИА Новости.
Суд в Оренбурге оштрафовал двух учителей за фальсификацию избирательных документов во время выборов в гордуму, сообщили
в Ленинском районном суде города.
По данным суда, речь идет о двух учителях одной из городских школ, которые в 2020 году на выборах депутатов Оренбургского городского совета работали в избирательной комиссии.
"Подсудимые – председатель участковой избирательной комиссии №1072 и член участковой избирательной комиссии №1072 с правом решающего голоса - договорились совместно совершить фальсификацию избирательных документов путем составления списков избирателей и включения в них вымышленных лиц, фальсификации подписей избирателей в списках избирателей и фальсификации избирательных бюллетеней путем проставления в них отметок о волеизъявлении лиц, не обладающих активным избирательным правом", - говорится в сообщении.
Ленинский районный суд признал педагогов виновными в фальсификации избирательных документов. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 270 тысяч и 260 тысяч рублей в доход государства, информирует суд.
"Безусловно, подобное недопустимо в работе членов комиссий. Об этом мы будем говорить во время обучения, буквально дойдем до каждого члена комиссий. Во время выборов мы будем пресекать любое давление на членов комиссий и попытки дискредитировать их работу", - приводит избирком Оренбургской области
слова председателя избирательной комиссии региона Евгении Ивлевой.
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