https://ria.ru/20230424/shtraf-1867286297.html

В Оренбурге два учителя заплатят штраф за фальсификации на выборах

В Оренбурге два учителя заплатят штраф за фальсификации на выборах - РИА Новости, 24.04.2023

В Оренбурге два учителя заплатят штраф за фальсификации на выборах

Суд в Оренбурге оштрафовал двух учителей за фальсификацию избирательных документов во время выборов в гордуму, сообщили в Ленинском районном суде города. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T11:11

2023-04-24T11:11

2023-04-24T11:11

происшествия

оренбург

оренбургская область

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УФА, 24 апр - РИА Новости. Суд в Оренбурге оштрафовал двух учителей за фальсификацию избирательных документов во время выборов в гордуму, сообщили в Ленинском районном суде города. По данным суда, речь идет о двух учителях одной из городских школ, которые в 2020 году на выборах депутатов Оренбургского городского совета работали в избирательной комиссии. "Подсудимые – председатель участковой избирательной комиссии №1072 и член участковой избирательной комиссии №1072 с правом решающего голоса - договорились совместно совершить фальсификацию избирательных документов путем составления списков избирателей и включения в них вымышленных лиц, фальсификации подписей избирателей в списках избирателей и фальсификации избирательных бюллетеней путем проставления в них отметок о волеизъявлении лиц, не обладающих активным избирательным правом", - говорится в сообщении. Ленинский районный суд признал педагогов виновными в фальсификации избирательных документов. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 270 тысяч и 260 тысяч рублей в доход государства, информирует суд. "Безусловно, подобное недопустимо в работе членов комиссий. Об этом мы будем говорить во время обучения, буквально дойдем до каждого члена комиссий. Во время выборов мы будем пресекать любое давление на членов комиссий и попытки дискредитировать их работу", - приводит избирком Оренбургской области слова председателя избирательной комиссии региона Евгении Ивлевой.

https://ria.ru/20230424/vybory-1867257908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, оренбург, оренбургская область