https://ria.ru/20230424/sevastopol-1867314917.html

На внешнем рейде Севастополя уничтожили морские дроны

На внешнем рейде Севастополя уничтожили морские дроны - РИА Новости, 24.04.2023

На внешнем рейде Севастополя уничтожили морские дроны

Морские дроны были уничтожены на внешнем рейде Севастополя, от взрывов выбиты стекла в четырех домах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:45

2023-04-24T12:45

2023-04-24T13:07

севастополь

херсонес

михаил развожаев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Морские дроны были уничтожены на внешнем рейде Севастополя, от взрывов выбиты стекла в четырех домах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Черноморский флот ночью в понедельник отразил атаку надводных беспилотников на внешнем рейде, один надводный беспилотник уничтожили, второй взорвался сам, никакие объекты не повреждены, сообщил ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Рейд в бухте был временно перекрыт. "От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников повыбивало стекла в четырех жилых домах. Люди не пострадали", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что вражеский дрон не вошел в бухту, а взорвался на внешнем рейде. Власти пообещали устранить повреждения, остекление домов уже ведется, отметил он.

https://ria.ru/20230424/sevastopol-1867247707.html

https://ria.ru/20230323/sevastopol-1859974432.html

севастополь

херсонес

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Дарья Буймова

севастополь, херсонес, михаил развожаев, безопасность