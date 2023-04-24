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На внешнем рейде Севастополя уничтожили морские дроны - РИА Новости, 24.04.2023
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12:45 24.04.2023 (обновлено: 13:07 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/sevastopol-1867314917.html
На внешнем рейде Севастополя уничтожили морские дроны
На внешнем рейде Севастополя уничтожили морские дроны - РИА Новости, 24.04.2023
На внешнем рейде Севастополя уничтожили морские дроны
Морские дроны были уничтожены на внешнем рейде Севастополя, от взрывов выбиты стекла в четырех домах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:45
2023-04-24T13:07
севастополь
херсонес
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Морские дроны были уничтожены на внешнем рейде Севастополя, от взрывов выбиты стекла в четырех домах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Черноморский флот ночью в понедельник отразил атаку надводных беспилотников на внешнем рейде, один надводный беспилотник уничтожили, второй взорвался сам, никакие объекты не повреждены, сообщил ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Рейд в бухте был временно перекрыт. "От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников повыбивало стекла в четырех жилых домах. Люди не пострадали", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что вражеский дрон не вошел в бухту, а взорвался на внешнем рейде. Власти пообещали устранить повреждения, остекление домов уже ведется, отметил он.
https://ria.ru/20230424/sevastopol-1867247707.html
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севастополь, херсонес, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Херсонес, Михаил Развожаев, Безопасность
На внешнем рейде Севастополя уничтожили морские дроны

На внешнем рейде Севастополя уничтожили морские дроны, выбиты стекла в четырех домах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Морские дроны были уничтожены на внешнем рейде Севастополя, от взрывов выбиты стекла в четырех домах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Черноморский флот ночью в понедельник отразил атаку надводных беспилотников на внешнем рейде, один надводный беспилотник уничтожили, второй взорвался сам, никакие объекты не повреждены, сообщил ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Рейд в бухте был временно перекрыт.
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"От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников повыбивало стекла в четырех жилых домах. Люди не пострадали", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что вражеский дрон не вошел в бухту, а взорвался на внешнем рейде.
«
"Важный момент: в Бухту Стрелецкую дрон не вошел. Внешним рейдом Севастополя является акватория, ограниченная меридианом мыса Херсонес, параллелью устья реки Кача и береговой линией до границ внутреннего рейда, т.е. перед входом в бухту, где установлено заграждение, это внешний рейд. Зданий, причальных и иных сооружений не разрушено", – добавил он.
Власти пообещали устранить повреждения, остекление домов уже ведется, отметил он.
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