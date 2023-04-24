https://ria.ru/20230424/sevastopol-1867251703.html

Рейд в Севастопольской бухте перекрыт после атаки беспилотников

Рейд в Севастопольской бухте перекрыт после атаки беспилотников - РИА Новости, 24.04.2023

Рейд в Севастопольской бухте перекрыт после атаки беспилотников

В Севастопольской бухте перекрыли рейд и остановили движение катеров и паромов, сообщили власти города. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T06:41

2023-04-24T06:41

2023-04-24T08:13

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. В Севастопольской бухте перекрыли рейд и остановили движение катеров и паромов, сообщили власти города.Между северной и центральной частью города организовали движение автобусов.Сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью силы Черноморского флота отражали атаку надводных беспилотников. Позднее он уточнил, что один дрон уничтожили, а второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты повреждений не получили.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20230411/flot-1864417413.html

севастополь

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михаил развожаев, севастополь