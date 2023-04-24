https://ria.ru/20230424/sergienko-1866896065.html

Яков Сергиенко: в России настало время возможностей, которых не было 30 лет

Яков Сергиенко: в России настало время возможностей, которых не было 30 лет - РИА Новости, 24.04.2023

Яков Сергиенко: в России настало время возможностей, которых не было 30 лет

Бизнес оправился от прошлогоднего шока и хочет заглянуть за горизонт 10-20 и даже 30 лет, говорит партнер, руководитель консалтинговой компании "Яков и... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T11:00

2023-04-24T11:00

2023-04-24T11:00

интервью

экономика

технологии

россия

индия

европа

mckinsey

снг

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Бизнес оправился от прошлогоднего шока и хочет заглянуть за горизонт 10-20 и даже 30 лет, говорит партнер, руководитель консалтинговой компании "Яков и партнеры" (партнеры бывшего подразделения McKinsey в России) Яков Сергиенко. В интервью РИА Новости он рассказал, как изменился рынок консалтинга за последний год, какие отрасли оказались наиболее уязвимы перед санкциями, и на сколько лет у них хватит запаса оборудования, компании из каких стран проявляют интерес к проектам с Россией, на чем нужно сосредоточиться, чтобы выйти на долгосрочный рост экономики более 2%, а также оценил потери международных компаний от ухода из РФ, перспективы отказа от Европы от российского газа и сроки внедрения цифрового рубля.– По вашей оценке, во сколько обходится международным компаниям изоляция России?– Надо учитывать, что многие еще не подали отчетность, и она бывает непрозрачна и разнится в методологии. Основываясь на том, что компании уже заявили сами, на сегодняшний день мы оцениваем их потери в 80-100 миллиардов долларов.Важно понимать, что более 80% иностранных компаний в РФ все еще не отказались от своих активов в стране. Сумма упущенной выручки крупнейших компаний, объявивших о полном уходе или приостановке деятельности, по нашим оценкам, превысит 500 миллиардов долларов до 2025 года.– Какие отрасли российской экономики оказались самыми уязвимыми перед санкциями последнего года, сколько времени потребуется на их восстановление?– В первую очередь, это отрасли, которые были плотно завязаны на иностранных поставщиков, например, автомобилестроение. При этом в сфере микроэлектроники, есть интересный феномен: сама индустрия пострадала, но отечественные игроки, напротив, только выиграли за счет роста заказов.Также надо понимать, что санкции не в полной мере коснулись тех отраслей, которые могут быть наиболее уязвимы для удара. Это, например, фармацевтика и сельское хозяйство. В случае введения полномасштабных блокирующих санкций, данные индустрии могут быть весьма уязвимы.Еще одна категория компаний – игроки, которые уже были под санкциями, но не столь обширными. Они накопили определенные запасы оборудования и пока могут работать на нем. Но этот запас поддержит их еще два-три года, и, если они не найдут альтернатив или не разовьют собственные производства, им данная ситуация может создать неудобства. Это, например, наша нефтесервисная индустрия.Но в целом урок таков: компаниям необходимо как можно быстрее адаптироваться к новой реальности и развивать производство в России или искать поставщиков в дружественных странах, если спрос на внутреннем рынке не может оправдать разворачивание его производства на нашей территории.– Учитывая то, как поменялся рынок, изменились ли ваши клиенты?– Наш клиент помолодел и стал более амбициозным. Но если серьезно, с приходом 2022 года запросы действительно поменялись. Если раньше большинство из них касались периода планирования в три-пять лет, то сегодня проекты как бы поляризовались. Часть клиентов ищут ответы на проблемы и вопросы крайне прикладного характера, которые возникли здесь и сейчас. А часть, наоборот, задумались о своем месте и роли в новой реальности и поэтому просят нас заглянуть "за горизонт", на отрезке 10-20 и даже 30 лет.С точки зрения прикладных запросов, естественно произошло сильное смещение в зону увеличения устойчивости компаний, перестроения цепочек поставок, диверсификации рынков. Многие озаботились вопросами покупки бизнесов компаний, ушедших из страны, настолько, что это направление мы вывели в независимую компанию.Интересно, что ряд игроков почувствовали во всей этой ситуации окно возможностей, и поэтому довольно значительная часть проектов сегодня у нас касается оптимизации продуктовой линейки и создания новых продуктов, развития региональных сетей и проникновения на рынки и отрасли, смежные с основным бизнесом.– Как вы оцениваете перспективы России в этом году? Будет ли рост около 1%, как ожидают в правительстве?– В краткосрочной перспективе давать оценку роста довольно сложно ввиду того, что очень много факторов могут внезапно измениться. Но, если смотреть в чуть более долгосрочной перспективе, то мы ожидаем, что российская экономика будет расти в среднем примерно на 2,4% в ежегодном выражении до 2040 года. Предпосылки для этого простые: восстановление разорванных производственных цепочек, переориентация компаний, ведущих ВЭД, на новые рынки. Развитие локального производства взамен утерянным поставкам от западных компаний.Кстати, мы работаем с компаниями из разных стран, и многие из них присматриваются к возможности наращивания сотрудничества с Россией. Однако надо понимать, что сегодня есть ряд ограничений, связанных с такими инициативами. Первое – это сложности в проведении платежей, второе – риск вторичных санкций, третье – общая осторожность с точки зрения возможных инвестиций. Сейчас многие компании внимательно наблюдают за продажей бизнесов, решивших покинуть страну, и за открывающимися нишами.В свою очередь российский бизнес также ищет возможности диверсифицировать свое предложение в другие страны. Например, очень многие отмечают рынок ОАЭ как довольно свободную территорию, и я говорю не только с точки зрения легкости регулирования, но и с точки зрения конкуренции. Многие российские компании оказались на голову выше местных конкурентов и уже ощутили это, расширив свою географию и легко заняв выгодные позиции на рынке. Учитывая потенциал рынка и потребности наших клиентов, мы развиваем наше предложение в ОАЭ: Рас-эль-Хайма, Дубай, Абу-Даби. В ближайшее время мы расширим присутствие на рынке ряда эмиратов и начнем предлагать там услуги для компаний. В Саудовской Аравии также есть хороший потенциал с точки зрения двусторонних инвестиций.Схожие тенденции видны и в Индии, откуда я только что вернулся из бизнес-миссии, которую мы организовывали для ряда российских компаний. Обе страны явно выиграют от развития торговли и экономических связей, и российский бизнес наконец начал серьезно воспринимать этот рынок.– С Индией, кажется, немного другая история: она просто, пользуясь случаем, покупает российское сырье со скидкой. Или это не так? Есть другие проекты?– Индия находится на пороге 20-30 летнего периода динамичного роста, что требует от них уже сейчас задуматься о мерах обеспечения энергетической и продовольственной безопасности. Как показал опыт нашего взаимодействия с индийскими партнерами, наиболее актуальными являются вопросы обеспечения стабильных поставок российского сырья, при этом, в первую очередь интересны все виды удобрений, нефтехимия и металлургический уголь.Чтобы избежать ситуации, когда российские поставщики просто продают в Индию сырье с глубоким дисконтом, кажется разумным рассмотреть варианты создания совместных производств в Индии и интеграции российских производителей в следующие переделы производственной цепочки.Для российских компаний это может быть особенно интересно, в свете большого объема ликвидности в рупиях, которая уже накопилась в объеме примерно 30 миллиардов долларов, и продолжает накапливаться со скоростью два-три миллиарда ежемесячно. Эти деньги могут и должны быть использованы для создания совместных производств в Индии, с целью последующего экспорта продукции в Россию, что позволит сбалансировать торговлю между странами и обеспечить совместным компаниям значительную долю на растущем индийском рынке.Одним из таких проектов может стать создание специальной экономической зоны для российских компаний с доступом к портовой, железнодорожной и энергосетевой инфраструктуре. Мы со своей стороны уже ведем обсуждение данного вопроса с рядом российских и индийских игроков. В целом, по нашим оценкам, если правильно развернуть там бизнес, то потенциально положительный экономический эффект от взаимодействия двух стран может достигать 200 миллиардов долларов.– А Китай?– Если говорить о Китае, то компании оттуда сейчас очень внимательно приглядываются к наращиванию взаимодействия с российской добывающей отраслью с точки зрения замещения машин и других производственных элементов. Огромный потенциал есть в автопроме, авиапроме. Тут китайские коллеги готовы и уже активно развивают локальное производство. В целом компании из Китая, Ирана, Турции и других стран хотят работать в России и рассматривают возможности по покупке бизнесов.– Учитывая такую трансформацию, как вы думаете, нужна ли сейчас России масштабная приватизация? Если да, то какие отрасли и компании могли бы принять в ней участие? Приведет ли она к структурной перестройке экономики?– После первого шока сейчас очевидно, что на российском рынке настало время новых инвестиционных возможностей, которых не было в последние 30 лет. То, каким образом Россия воспользуется этим окном возможностей, во многом определит технологичность и конкурентоспособность продукции российских предприятий, а также темпы роста экономики на горизонте 5-10 лет. Принципиальной отличительной особенностью этого периода может стать превалирование институционализированного частного капитала в инвестициях, снижение роли государственных банков и институтов развития, а также фокус на повышение инвестиционной доходности и эффективности активов при общем контроле государства за развитием стратегических отраслей. При этом я бы не сказал, что речь идет о приватизации государственных активов, скорее изменении и развитии частного сектора.– Заставляет ли нынешний кризис компании отказываться от "зеленой" повестки и вопросов экологии?– Тема стала менее популярна в том числе ввиду того, что появились задачи с очень коротким горизонтом: как вести внешнеторговые отношения, как привлекать квалифицированные кадры, как подстроиться под новый рынок и так далее. По нашим оценкам, менее 5% руководителей в России сейчас озабочены вопросами экологии. Интересно, что примерно столько же россиян обозначили данную тему как важную при рассмотрении того или иного работодателя.– Вы, кстати, недавно выпустили отчет по будущему угля. Какой вы видите динамику энергопотребления в РФ в ближайшие пять лет? Какие отрасли или сектора экономики, на ваш взгляд, станут ключевыми потребителями? А какие, напротив, могут показать отрицательную динамику?– Мы ожидаем, что энергопотребление в России будет расти примерно на 0,6% ежегодно до 2050 года, при этом более 70% первичного потребления энергии в России приходится на нефть и природный газ, уголь отвечает сейчас за всего около 11% генерации, и там будет незначительное снижение. С точки зрения структуры промышленность, транспорт и домохозяйства обеспечат в общей сложности 85% потребления энергии.Основной рост, конечно, обеспечит промышленность, потребление там будет расти на 2,4-2,7% ежегодно, в целом она будет отвечать примерно за 37% потребления. Потребление энергии домохозяйствами будет расти в среднем на 1,4% ежегодно до 2030 года включительно, на них будет приходиться примерно четверть потребляемой энергии. Отрицательную динамику покажет автотранспорт, за счет распространения более энергоэффективных электромобилей.– А что с энергетикой в Европе? Как вы оцениваете развитие газовых отношений с Россией?– Европа нацелена отказаться от наших энергоносителей, и не только от газа, но и угля, и других видов топлива. Благодаря мягкой и короткой зиме и вливанию более чем 1,2 триллиона евро в различные меры и программы поддержки им удалось избежать катастрофического развития событий. Тем не менее мне кажется полностью отказаться от нашего топлива в ближайшие годы им все же не удастся.– Многие на Западе ожидали, что санкции нанесут сокрушительный удар по российской экономике и финансовой системе. Этого не произошло – почему? И каковы перспективы новых инициатив, например, цифрового рубля в текущих условиях?– Россия остается одной из передовых стран с точки зрения развития платежных систем как с точки зрения клиентского опыта, так и с точки зрения инфраструктуры. Уверен, что мы внедрим цифровой рубль в ближайшие годы.Пожалуй, главным трендом будет открытый банкинг, когда банки активней обмениваются информацией о клиентах друг друга. ЦБ уже принял ряд важных шагов в этом направлении, например, с 2024 года открытие некоторых API (Application Programming Interface, программный интерфейс приложения – ред.) станет обязательным, это существенно поменяет ландшафт банковского рынка.И мы ожидаем что банки начнут активней соревноваться за клиентов. Надеюсь, это будет борьба, которая только пойдет на руку клиентам как с точки зрения опыта, так и с точки зрения ценового предложения.В целом мы наблюдаем растущий спрос на формулирование обновленных стратегий не только у крупных банков, но и банков среднего и небольшого размеров.Если говорить о трансграничных платежах, по мере того, как будет формироваться все больше и больше региональных систем взаиморасчетов, для нас будет открываться все больше рынков и возможностей. Уверен, что передовой опыт России может оказаться полезен очень многим странам, а если так, то и реинтеграция страны в глобальные денежные потоки – не за горами.– Как поменялась отрасль консалтинга с начала 2022 года?– Высшей лигой управленческого консалтинга всегда считались всего три компании. Они вместе занимали около 50% рынка. Остальное в основном приходилось на профильные фирмы в различных добывающих отраслях, таких как нефть, газ или горнорудная индустрия. Отдельный сегмент занимали компании большой четверки со своим предложением в области стратегии. В целом в 2021 году рынок управленческого консалтинга можно было оценить в 50-55 миллиардов рублей. Несмотря на уход компаний "большой тройки" (McKinsey, BCG, Bain – ред.), спрос на профессиональные услуги не исчез. Изменились стратегии клиентов, географическая направленность и темы, но потребность в профессиональных сервисах осталась. Сейчас мы – крупнейшая компания стратегического консалтинга в стране. Наш оборот составил примерно пять-шесть миллиардов рублей, это примерно в два раза больше, чем Bain до их ухода, и на порядок выше остальных компаний отрасли в России.– А как шел процесс трансформации у вас?– Еще когда я руководил офисом McKinsey в СНГ, я чувствовал определенные рамки и ограничения, которые формировала большая фирма. Исторически консалтинг перестраивается раз в 30 лет в ответ на изменения мира. Но если раньше отрасль менялась довольно плавно, сейчас, как мне кажется, – период революционных изменений. То, что произошло, стало стимулом для того, чтобы переизобрести консалтинг в России и в целом. Я собрал группу партнеров, которые разделяют эти идеи, и каждый из которых внес что-то свое в новую компанию. Мы вступили в диалог глобальной фирмой и уже в середине мая изменения в структуре собственности зафиксировали формально. В результате в новой компании остались те, кто плотно связал свою судьбу с Россией и при этом хотел построить международный бизнес.– Судя по вашим оценкам, вы очень позитивно смотрите в будущее?– Знаете, я живу и работаю в России, потому что хочу жить здесь и строить лучшую жизнь для себя, своих родных и всех нас. Мне кажется, это ощущение разделяют и остальные коллеги.До событий февраля нас было около 700 человек – в какой-то момент нас осталось всего 120. Сейчас нас уже почти 300. В основном, это опытные сотрудники из международных консалтинговых компаний, ведущих инвестбанков, юридических фирм, иностранных компаний, покинувших Россию. А сейчас еще добавляются и сотрудники из крупных промышленных организаций, нефтедобывающих компаний и так далее. Так что да, я оптимистично смотрю на будущее нашей страны.– Подобное изменение структуры сотрудников как-то отразилось на том, как себя видит компания сейчас?– Мне кажется мы уже шире, чем консалтинг в классическом его восприятии. Если раньше большую часть экспертизы мы получали от большой фирмы, то сейчас мы выстраиваем собственную экспертную сеть партнерств с аналитическими центрами, исследовательскими агентствами, консалтинговыми компаниями в более чем 180 странах и на всех континентах. Мы постоянно добавляем контакты с новыми экспертами по интересующим нас темам и географиям. Это получается зачастую эффективнее, чем просто переосмысление других проектов, как было раньше в рамках глобальной компании.– Еще вы много пишете про рынок труда, в том числе о том, что люди готовы вернуться, на себе ощущаете этот тренд?– Да. Уже есть те, кто вернулся, возвращается и собирается вернуться. Например, недавно к нам из Азии вернулся один из партнеров, который долгое время руководил направлением больших данных и искусственного интеллекта в СНГ, странах Ближнего Востока и Африки в McKinsey. Вместе с ним мы начали развивать собственные продукты, связанные с большими данными и искусственным интеллектом.В моменте нам приходится сейчас запускать по семь-десять проектов в месяц, в связи с чем мы активно растем в том числе за счет найма людей с большим опытом в ключевых индустриях. Кстати, мы много работаем напрямую с акционерами. И наша фабрика талантов начала работать не только на нас, но на них, и мы стали в том числе поставщиком лучших управленческих кадров высшего звена. Поэтому, как говорится, мы находимся "в активном поиске" новых людей, в поисках разнообразных задач и быстрого роста.– Если сказать одной фразой, чем вы занимаетесь в вашей компании?– Я бы сказал, что мы строим международную компанию с русским сердцем.

https://ria.ru/20230407/ekonomika-1863869550.html

https://ria.ru/20230416/sotrudnichestvo-1865698701.html

https://ria.ru/20230421/sanktsii-1866872848.html

https://ria.ru/20230420/sanktsii-1866676206.html

https://ria.ru/20230316/biznes-1858311022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, экономика, технологии, россия, индия, европа, mckinsey, снг, центральный банк рф (цб рф)