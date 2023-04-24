https://ria.ru/20230424/sdelka-1867407308.html

Генсек ООН призвал исполнять обе части продуктовой сделки

Генсек ООН призвал исполнять обе части продуктовой сделки - РИА Новости, 24.04.2023

Генсек ООН призвал исполнять обе части продуктовой сделки

Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ ООН, призвал исполнять черноморскую зерновую инициативу и меморандум о содействии экспорту продовольствия... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:21

2023-04-24T17:21

2023-04-24T17:21

россия

украина

турция

антониу гутерреш

оон

в мире

зерновая сделка

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ООН, 24 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ ООН, призвал исполнять черноморскую зерновую инициативу и меморандум о содействии экспорту продовольствия и удобрений из РФ. В понедельник проходит одно из знаковых заседаний СБ ООН для российского председательства в Совбезе. Оно посвящено эффективной многосторонности и защите принципов устава ООН. "Черноморская зерновая инициатива и меморандум о взаимопонимании по содействию экспорту российского продовольствия и удобрений являются убедительными примерами важности многостороннего сотрудничества, которому содействует ООН. Они ясно демонстрируют, что такое сотрудничество необходимо для обеспечения большей безопасности и процветания для всех", - сказал Гутерреш. "Я призываю к их дальнейшему исполнению", - добавил он. Продуктовая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта зерновую сделку на 60 дней.

https://ria.ru/20230420/postavki-1866741406.html

россия

украина

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, турция, антониу гутерреш, оон, в мире, зерновая сделка