https://ria.ru/20230424/sberezheniya-1867244393.html

СМИ: Минфин и Центробанк завершили проект о долгосрочных сбережениях

СМИ: Минфин и Центробанк завершили проект о долгосрочных сбережениях - РИА Новости, 24.04.2023

СМИ: Минфин и Центробанк завершили проект о долгосрочных сбережениях

Минфин и Центробанк направили в правительство России законопроект о программе долгосрочных сбережений, он будет рассмотрен на заседании правительственной... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T02:56

2023-04-24T02:56

2023-04-24T03:31

россия

владимир путин

рбк (медиагруппа)

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_df52de5a0c4bbf4aca5d11f2311c3021.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минфин и Центробанк направили в правительство России законопроект о программе долгосрочных сбережений, он будет рассмотрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 24 апреля, пишет РБК ссылкой на проект федерального закона. По данным издания, законопроект завершит работу по реформированию системы накоплений граждан, которая велась с 2016 года. Поручение запустить такую программу с апреля 2023 года ранее давал президент Владимир Путин, уточняет РБК. В случае принятия документа поправки будут внесены в целый ряд законов, в том числе о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании и так далее.Планируется, что россияне сами будут накапливать долгосрочные сбережения за счет взносов и из ранее созданных пенсионных накоплений. Делать взносы также сможет работодатель.Из-за падения у россиян интереса к накоплениям участникам программы дадут ряд стимулов, в том числе право на ежегодный налоговый вычет в 52 тысячи рублей при уплате взносов до 400 тысяч, а также софинансирование отчислений со стороны государства. Из проекта следует, поясняет РБК, что срок софинансирования и круг участников программы, которым эта опция будет доступна, планируется ограничить тремя годами, начиная со следующего года после уплаты физлицом сберегательных взносов. Таким образом, доплата от государства составит максимум 108 тысяч рублей.Поддержка будет доступна вступившим в программу в первые три года ее действия, уточнил собеседник РБК, знакомый с проектом. Минимальная сумма вложений для получения стимулирующего взноса определена в две тысячи рублей.Кроме того, как пишет РБК, законопроект предусматривает изменения в законах о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании и о гарантиях прав участников НПФ. В рамках программы НПФ будут выступать операторами и инвестировать сбережения граждан в различные ценные бумаги для их приумножения. НПФ будут получать вознаграждение в размере 0,6% от средней стоимости средств и до 15% от дохода от инвестирования. Уточняется, что для участия в программе необходимо заключить договор с НПФ, который можно заключить с 18 лет. Стартовый взнос определяется самостоятельно, периодичность - через договор. Граждане имеют право заключать неограниченное количество договоров. Внесенные средства будут застрахованы на сумму 2,8 миллиона рублей. Программа позволит накопить деньги на будущее и на случай "особых жизненных ситуаций". В случае возникновения таких ситуаций: получение высшего образования ребенком или оплата дорогостоящего лечения участника программы - возможно изъять часть накоплений или всю сумму целиком досрочно без потери процентного дохода. Правительство может установить требования к порядку определения максимального размера изымаемой суммы, а также состав документов, подтверждающих возникновения этой ситуации, пишет РБК.

https://ria.ru/20230329/sberezheniya-1861414061.html

https://ria.ru/20230103/valyuta-1842900230.html

https://sn.ria.ru/20221206/obrazovanie-1836647454.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, рбк (медиагруппа), министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), экономика