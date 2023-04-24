Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Минфин и Центробанк завершили проект о долгосрочных сбережениях - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:56 24.04.2023 (обновлено: 03:31 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/sberezheniya-1867244393.html
СМИ: Минфин и Центробанк завершили проект о долгосрочных сбережениях
СМИ: Минфин и Центробанк завершили проект о долгосрочных сбережениях - РИА Новости, 24.04.2023
СМИ: Минфин и Центробанк завершили проект о долгосрочных сбережениях
Минфин и Центробанк направили в правительство России законопроект о программе долгосрочных сбережений, он будет рассмотрен на заседании правительственной... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T02:56
2023-04-24T03:31
россия
владимир путин
рбк (медиагруппа)
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_df52de5a0c4bbf4aca5d11f2311c3021.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минфин и Центробанк направили в правительство России законопроект о программе долгосрочных сбережений, он будет рассмотрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 24 апреля, пишет РБК ссылкой на проект федерального закона. По данным издания, законопроект завершит работу по реформированию системы накоплений граждан, которая велась с 2016 года. Поручение запустить такую программу с апреля 2023 года ранее давал президент Владимир Путин, уточняет РБК. В случае принятия документа поправки будут внесены в целый ряд законов, в том числе о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании и так далее.Планируется, что россияне сами будут накапливать долгосрочные сбережения за счет взносов и из ранее созданных пенсионных накоплений. Делать взносы также сможет работодатель.Из-за падения у россиян интереса к накоплениям участникам программы дадут ряд стимулов, в том числе право на ежегодный налоговый вычет в 52 тысячи рублей при уплате взносов до 400 тысяч, а также софинансирование отчислений со стороны государства. Из проекта следует, поясняет РБК, что срок софинансирования и круг участников программы, которым эта опция будет доступна, планируется ограничить тремя годами, начиная со следующего года после уплаты физлицом сберегательных взносов. Таким образом, доплата от государства составит максимум 108 тысяч рублей.Поддержка будет доступна вступившим в программу в первые три года ее действия, уточнил собеседник РБК, знакомый с проектом. Минимальная сумма вложений для получения стимулирующего взноса определена в две тысячи рублей.Кроме того, как пишет РБК, законопроект предусматривает изменения в законах о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании и о гарантиях прав участников НПФ. В рамках программы НПФ будут выступать операторами и инвестировать сбережения граждан в различные ценные бумаги для их приумножения. НПФ будут получать вознаграждение в размере 0,6% от средней стоимости средств и до 15% от дохода от инвестирования. Уточняется, что для участия в программе необходимо заключить договор с НПФ, который можно заключить с 18 лет. Стартовый взнос определяется самостоятельно, периодичность - через договор. Граждане имеют право заключать неограниченное количество договоров. Внесенные средства будут застрахованы на сумму 2,8 миллиона рублей. Программа позволит накопить деньги на будущее и на случай "особых жизненных ситуаций". В случае возникновения таких ситуаций: получение высшего образования ребенком или оплата дорогостоящего лечения участника программы - возможно изъять часть накоплений или всю сумму целиком досрочно без потери процентного дохода. Правительство может установить требования к порядку определения максимального размера изымаемой суммы, а также состав документов, подтверждающих возникновения этой ситуации, пишет РБК.
https://ria.ru/20230329/sberezheniya-1861414061.html
https://ria.ru/20230103/valyuta-1842900230.html
https://sn.ria.ru/20221206/obrazovanie-1836647454.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_485276d9f1d04e2c72c16d69dba553be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, рбк (медиагруппа), министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Владимир Путин, РБК (медиагруппа), Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
СМИ: Минфин и Центробанк завершили проект о долгосрочных сбережениях

РБК: Минфин и Центробанк направили в правительство проект о долгосрочных сбережениях

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минфин и Центробанк направили в правительство России законопроект о программе долгосрочных сбережений, он будет рассмотрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 24 апреля, пишет РБК ссылкой на проект федерального закона.
По данным издания, законопроект завершит работу по реформированию системы накоплений граждан, которая велась с 2016 года. Поручение запустить такую программу с апреля 2023 года ранее давал президент Владимир Путин, уточняет РБК.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В Минфине назвали минимальные сроки для договоров долгосрочных сбережений
29 марта, 02:45
В случае принятия документа поправки будут внесены в целый ряд законов, в том числе о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании и так далее.
Планируется, что россияне сами будут накапливать долгосрочные сбережения за счет взносов и из ранее созданных пенсионных накоплений. Делать взносы также сможет работодатель.
Из-за падения у россиян интереса к накоплениям участникам программы дадут ряд стимулов, в том числе право на ежегодный налоговый вычет в 52 тысячи рублей при уплате взносов до 400 тысяч, а также софинансирование отчислений со стороны государства.
Из проекта следует, поясняет РБК, что срок софинансирования и круг участников программы, которым эта опция будет доступна, планируется ограничить тремя годами, начиная со следующего года после уплаты физлицом сберегательных взносов. Таким образом, доплата от государства составит максимум 108 тысяч рублей.
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Эксперт назвал лучшие валюты для сбережений в 2023 году
3 января, 08:42
Поддержка будет доступна вступившим в программу в первые три года ее действия, уточнил собеседник РБК, знакомый с проектом. Минимальная сумма вложений для получения стимулирующего взноса определена в две тысячи рублей.
Кроме того, как пишет РБК, законопроект предусматривает изменения в законах о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании и о гарантиях прав участников НПФ. В рамках программы НПФ будут выступать операторами и инвестировать сбережения граждан в различные ценные бумаги для их приумножения. НПФ будут получать вознаграждение в размере 0,6% от средней стоимости средств и до 15% от дохода от инвестирования.
Уточняется, что для участия в программе необходимо заключить договор с НПФ, который можно заключить с 18 лет. Стартовый взнос определяется самостоятельно, периодичность - через договор. Граждане имеют право заключать неограниченное количество договоров. Внесенные средства будут застрахованы на сумму 2,8 миллиона рублей. Программа позволит накопить деньги на будущее и на случай "особых жизненных ситуаций".
В случае возникновения таких ситуаций: получение высшего образования ребенком или оплата дорогостоящего лечения участника программы - возможно изъять часть накоплений или всю сумму целиком досрочно без потери процентного дохода. Правительство может установить требования к порядку определения максимального размера изымаемой суммы, а также состав документов, подтверждающих возникновения этой ситуации, пишет РБК.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Исследование: 47% россиян готовы вложить часть сбережений в образование
6 декабря 2022, 13:38
 
РоссияВладимир ПутинРБК (медиагруппа)Министерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала