https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867430143.html

Песков считает, что замыслы Запада избавиться от России никуда не денутся

Песков считает, что замыслы Запада избавиться от России никуда не денутся - РИА Новости, 24.04.2023

Песков считает, что замыслы Запада избавиться от России никуда не денутся

Нынешние санкции в отношении России если и будут сняты, то на их месте появятся новые, поскольку замыслы по подавлению РФ никуда не денутся, заявил... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T18:47

2023-04-24T18:47

2023-04-24T18:47

россия

дмитрий песков

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Нынешние санкции в отношении России если и будут сняты, то на их месте появятся новые, поскольку замыслы по подавлению РФ никуда не денутся, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "(Если) санкции в отношении России будут сняты, на их место введут новые санкции. Вы должны это понимать. Их может стать меньше по числу, но замысел и устремления коллективного Запада, особенно англосаксов - Великобритании и США, замыслы по подавлению России, замысел избавиться от России в конечном итоге - эти замыслы никуда не денутся, они всегда останутся", - сказал Песков в своем выступлении на марафоне "Знание".Он добавил, что если санкций будет меньше, давление на Россию не сократится, но это не должно пугать молодых людей, поскольку в их руках – возможность заниматься развитием страны, "делать ее кайфовее"."Вы должны понимать, что вам с этим жить, но это абсолютно не преграда для того, чтобы вы прекрасно развивались, чтобы вы строили прекрасную Россию, чтобы вы несли ее к новым технологическим горизонтам, чтобы вы ее делали самой удобной страной для жизни, самой кайфовой страной для жизни. Это будете делать вы, я в этом уверен", - обратился Песков к участникам марафона.

https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862880010.html

россия

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Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, экономика, санкции в отношении россии