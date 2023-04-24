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Песков считает, что замыслы Запада избавиться от России никуда не денутся - РИА Новости, 24.04.2023
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18:47 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867430143.html
Песков считает, что замыслы Запада избавиться от России никуда не денутся
Песков считает, что замыслы Запада избавиться от России никуда не денутся - РИА Новости, 24.04.2023
Песков считает, что замыслы Запада избавиться от России никуда не денутся
Нынешние санкции в отношении России если и будут сняты, то на их месте появятся новые, поскольку замыслы по подавлению РФ никуда не денутся, заявил... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:47
2023-04-24T18:47
россия
дмитрий песков
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Нынешние санкции в отношении России если и будут сняты, то на их месте появятся новые, поскольку замыслы по подавлению РФ никуда не денутся, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "(Если) санкции в отношении России будут сняты, на их место введут новые санкции. Вы должны это понимать. Их может стать меньше по числу, но замысел и устремления коллективного Запада, особенно англосаксов - Великобритании и США, замыслы по подавлению России, замысел избавиться от России в конечном итоге - эти замыслы никуда не денутся, они всегда останутся", - сказал Песков в своем выступлении на марафоне "Знание".Он добавил, что если санкций будет меньше, давление на Россию не сократится, но это не должно пугать молодых людей, поскольку в их руках – возможность заниматься развитием страны, "делать ее кайфовее"."Вы должны понимать, что вам с этим жить, но это абсолютно не преграда для того, чтобы вы прекрасно развивались, чтобы вы строили прекрасную Россию, чтобы вы несли ее к новым технологическим горизонтам, чтобы вы ее делали самой удобной страной для жизни, самой кайфовой страной для жизни. Это будете делать вы, я в этом уверен", - обратился Песков к участникам марафона.
https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862880010.html
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россия, дмитрий песков, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Дмитрий Песков, Экономика, Санкции в отношении России
Песков считает, что замыслы Запада избавиться от России никуда не денутся

Песков: даже если Запад отменит санкции против России, на их месте тут же появятся новые

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Нынешние санкции в отношении России если и будут сняты, то на их месте появятся новые, поскольку замыслы по подавлению РФ никуда не денутся, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"(Если) санкции в отношении России будут сняты, на их место введут новые санкции. Вы должны это понимать. Их может стать меньше по числу, но замысел и устремления коллективного Запада, особенно англосаксов - Великобритании и США, замыслы по подавлению России, замысел избавиться от России в конечном итоге - эти замыслы никуда не денутся, они всегда останутся", - сказал Песков в своем выступлении на марафоне "Знание".
Он добавил, что если санкций будет меньше, давление на Россию не сократится, но это не должно пугать молодых людей, поскольку в их руках – возможность заниматься развитием страны, "делать ее кайфовее".
"Вы должны понимать, что вам с этим жить, но это абсолютно не преграда для того, чтобы вы прекрасно развивались, чтобы вы строили прекрасную Россию, чтобы вы несли ее к новым технологическим горизонтам, чтобы вы ее делали самой удобной страной для жизни, самой кайфовой страной для жизни. Это будете делать вы, я в этом уверен", - обратился Песков к участникам марафона.
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