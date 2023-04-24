https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867387957.html

ЕС ввел санкции против 25 физлиц и восьми организаций в Сирии

ЕС ввел санкции против 25 физлиц и восьми организаций в Сирии - РИА Новости, 24.04.2023

ЕС ввел санкции против 25 физлиц и восьми организаций в Сирии

ЕС ввел санкции против 25 физлиц и восьми организаций в Сирии, обвинив их в причастности к наркоторговле, говорится в распространенном заявлении Совета... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T16:05

2023-04-24T16:05

2023-04-24T16:37

сирия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. ЕС ввел санкции против 25 физлиц и восьми организаций в Сирии, обвинив их в причастности к наркоторговле, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза."Совет ЕС ввел сегодня санкции против 25 физлиц и 8 организаций в рамках ограничительных мер в связи с ситуацией в Сирии. Большинство фигурантов являются физлицами или организациями, причастными к производству и торговле наркотиками, в частности, каптагоном", - указывается в документе.

https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867319716.html

сирия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сирия, евросоюз, в мире