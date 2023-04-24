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ЕС ввел санкции против 25 физлиц и восьми организаций в Сирии - РИА Новости, 24.04.2023
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16:05 24.04.2023 (обновлено: 16:37 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867387957.html
ЕС ввел санкции против 25 физлиц и восьми организаций в Сирии
ЕС ввел санкции против 25 физлиц и восьми организаций в Сирии - РИА Новости, 24.04.2023
ЕС ввел санкции против 25 физлиц и восьми организаций в Сирии
ЕС ввел санкции против 25 физлиц и восьми организаций в Сирии, обвинив их в причастности к наркоторговле, говорится в распространенном заявлении Совета... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:05
2023-04-24T16:37
сирия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. ЕС ввел санкции против 25 физлиц и восьми организаций в Сирии, обвинив их в причастности к наркоторговле, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза."Совет ЕС ввел сегодня санкции против 25 физлиц и 8 организаций в рамках ограничительных мер в связи с ситуацией в Сирии. Большинство фигурантов являются физлицами или организациями, причастными к производству и торговле наркотиками, в частности, каптагоном", - указывается в документе.
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сирия, евросоюз, в мире
Сирия, Евросоюз, В мире
ЕС ввел санкции против 25 физлиц и восьми организаций в Сирии

ЕС ввел санкции против 25 физлиц и восьми организаций в Сирии, обвинив в наркоторговле

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. ЕС ввел санкции против 25 физлиц и восьми организаций в Сирии, обвинив их в причастности к наркоторговле, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза.
"Совет ЕС ввел сегодня санкции против 25 физлиц и 8 организаций в рамках ограничительных мер в связи с ситуацией в Сирии. Большинство фигурантов являются физлицами или организациями, причастными к производству и торговле наркотиками, в частности, каптагоном", - указывается в документе.
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