https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867357829.html

Венгрия не поддержит даже частичные санкции против российского атома

Венгрия не поддержит даже частичные санкции против российского атома - РИА Новости, 24.04.2023

Венгрия не поддержит даже частичные санкции против российского атома

Венгрия не согласна даже на частичные санкции против российской атомной энергетики, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:41

2023-04-24T14:41

2023-04-24T15:59

венгрия

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россия

петер сийярто

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "пакш"

евросоюз

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 24 апр — РИА Новости. Венгрия не согласна даже на частичные санкции против российской атомной энергетики, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.По его мнению, ограничениями против Москвы воспользуются те, кто хочет поставить под угрозу энергоснабжение Венгрии."Мои коллеги из Балтии спрашивали, мол, давайте посмотрим, можно ли <...> чуть-чуть ввести санкции против (российской. — Прим. ред.) ядерной энергетики — нет, нельзя. Чуть-чуть тоже нельзя", — сказал Сийярто.Глава ведомства напомнил, что немецкое правительство не выдает разрешение компании Siemens на поставку оборудования для строительства АЭС "Пакш-2", хотя санкции не распространяются на российскую атомную энергетику.На прошлой неделе глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис предложил поэтапно вводить санкции против госкорпорации "Росатом" или наложить ограничения на Москву в области ядерной энергетики, но дать два года для завершения контрактов, в том числе по строительству новых блоков атомной электростанции в Венгрии.МИД Венгрии неоднократно подчеркивал, что их возведение — залог энергобезопасности страны, поэтому Будапешт заблокирует любые инициативы, которые ограничивали бы сотрудничество с Россией в ядерной отрасли. По словам Сийярто, введение санкций против российской атомной отрасли не поддержали несколько стран Европы, которые используют ядерную энергетику.

https://ria.ru/20230330/ekonomika-1861809081.html

https://ria.ru/20230420/vengriya-1866635255.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

венгрия, в мире, россия, петер сийярто, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш", евросоюз, санкции в отношении россии, москва, балтия, siemens