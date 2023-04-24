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Венгрия не поддержит даже частичные санкции против российского атома - РИА Новости, 24.04.2023
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14:41 24.04.2023 (обновлено: 15:59 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867357829.html
Венгрия не поддержит даже частичные санкции против российского атома
Венгрия не поддержит даже частичные санкции против российского атома - РИА Новости, 24.04.2023
Венгрия не поддержит даже частичные санкции против российского атома
Венгрия не согласна даже на частичные санкции против российской атомной энергетики, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:41
2023-04-24T15:59
венгрия
в мире
россия
петер сийярто
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "пакш"
евросоюз
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 24 апр — РИА Новости. Венгрия не согласна даже на частичные санкции против российской атомной энергетики, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.По его мнению, ограничениями против Москвы воспользуются те, кто хочет поставить под угрозу энергоснабжение Венгрии."Мои коллеги из Балтии спрашивали, мол, давайте посмотрим, можно ли &lt;...&gt; чуть-чуть ввести санкции против (российской. — Прим. ред.) ядерной энергетики — нет, нельзя. Чуть-чуть тоже нельзя", — сказал Сийярто.Глава ведомства напомнил, что немецкое правительство не выдает разрешение компании Siemens на поставку оборудования для строительства АЭС "Пакш-2", хотя санкции не распространяются на российскую атомную энергетику.На прошлой неделе глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис предложил поэтапно вводить санкции против госкорпорации "Росатом" или наложить ограничения на Москву в области ядерной энергетики, но дать два года для завершения контрактов, в том числе по строительству новых блоков атомной электростанции в Венгрии.МИД Венгрии неоднократно подчеркивал, что их возведение — залог энергобезопасности страны, поэтому Будапешт заблокирует любые инициативы, которые ограничивали бы сотрудничество с Россией в ядерной отрасли. По словам Сийярто, введение санкций против российской атомной отрасли не поддержали несколько стран Европы, которые используют ядерную энергетику.
https://ria.ru/20230330/ekonomika-1861809081.html
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венгрия, в мире, россия, петер сийярто, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш", евросоюз, санкции в отношении россии, москва, балтия, siemens
Венгрия, В мире, Россия, Петер Сийярто, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш", Евросоюз, Санкции в отношении России, Москва, Балтия, Siemens
Венгрия не поддержит даже частичные санкции против российского атома

МИД Венгрии заявил, что не согласится даже на частичные санкции против российского атома

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 апр — РИА Новости. Венгрия не согласна даже на частичные санкции против российской атомной энергетики, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
«
"Если бы появилось решение о санкциях в ядерной сфере, это означало бы, что безопасность энергоснабжения одной страны — члена ЕС, Венгрии, совершенно конкретно стала бы невозможной в последующий период", — пояснил дипломат.
По его мнению, ограничениями против Москвы воспользуются те, кто хочет поставить под угрозу энергоснабжение Венгрии.
"Мои коллеги из Балтии спрашивали, мол, давайте посмотрим, можно ли <...> чуть-чуть ввести санкции против (российской. — Прим. ред.) ядерной энергетики — нет, нельзя. Чуть-чуть тоже нельзя", — сказал Сийярто.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Глава МИД Венгрии объяснил ошибочность антироссийских санкций
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Глава ведомства напомнил, что немецкое правительство не выдает разрешение компании Siemens на поставку оборудования для строительства АЭС "Пакш-2", хотя санкции не распространяются на российскую атомную энергетику.
На прошлой неделе глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис предложил поэтапно вводить санкции против госкорпорации "Росатом" или наложить ограничения на Москву в области ядерной энергетики, но дать два года для завершения контрактов, в том числе по строительству новых блоков атомной электростанции в Венгрии.
МИД Венгрии неоднократно подчеркивал, что их возведение — залог энергобезопасности страны, поэтому Будапешт заблокирует любые инициативы, которые ограничивали бы сотрудничество с Россией в ядерной отрасли. По словам Сийярто, введение санкций против российской атомной отрасли не поддержали несколько стран Европы, которые используют ядерную энергетику.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков, № 5 и 6, с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Москва даст Будапешту на проект государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.

Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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