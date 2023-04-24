Венгрия не поддержит даже частичные санкции против российского атома
МИД Венгрии заявил, что не согласится даже на частичные санкции против российского атома
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 24 апр — РИА Новости. Венгрия не согласна даже на частичные санкции против российской атомной энергетики, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
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"Если бы появилось решение о санкциях в ядерной сфере, это означало бы, что безопасность энергоснабжения одной страны — члена ЕС, Венгрии, совершенно конкретно стала бы невозможной в последующий период", — пояснил дипломат.
По его мнению, ограничениями против Москвы воспользуются те, кто хочет поставить под угрозу энергоснабжение Венгрии.
"Мои коллеги из Балтии спрашивали, мол, давайте посмотрим, можно ли <...> чуть-чуть ввести санкции против (российской. — Прим. ред.) ядерной энергетики — нет, нельзя. Чуть-чуть тоже нельзя", — сказал Сийярто.
Глава ведомства напомнил, что немецкое правительство не выдает разрешение компании Siemens на поставку оборудования для строительства АЭС "Пакш-2", хотя санкции не распространяются на российскую атомную энергетику.
На прошлой неделе глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис предложил поэтапно вводить санкции против госкорпорации "Росатом" или наложить ограничения на Москву в области ядерной энергетики, но дать два года для завершения контрактов, в том числе по строительству новых блоков атомной электростанции в Венгрии.
МИД Венгрии неоднократно подчеркивал, что их возведение — залог энергобезопасности страны, поэтому Будапешт заблокирует любые инициативы, которые ограничивали бы сотрудничество с Россией в ядерной отрасли. По словам Сийярто, введение санкций против российской атомной отрасли не поддержали несколько стран Европы, которые используют ядерную энергетику.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков, № 5 и 6, с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Москва даст Будапешту на проект государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.