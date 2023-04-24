https://ria.ru/20230424/rosatom-1867311400.html

Глава "Росатома" рассказал о роли Путина в перезапуске атомного проекта

Глава "Росатома" рассказал о роли Путина в перезапуске атомного проекта - РИА Новости, 24.04.2023

Глава "Росатома" рассказал о роли Путина в перезапуске атомного проекта

Президент России Владимир Путин, в свое время приняв решение о создании госкорпорации "Росатом" для управления отечественной атомной отраслью, тем самым... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:35

2023-04-24T12:35

2023-04-24T13:08

технологии

россия

владимир путин

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, в свое время приняв решение о создании госкорпорации "Росатом" для управления отечественной атомной отраслью, тем самым "перезапустил" атомный проект страны и заложил основы мирового лидерства РФ в атомных технологиях, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Выступая в понедельник на просветительском марафоне общества "Знание", Лихачев рассказал об истории атомной отрасли России начиная с советского атомного проекта. В числе прочего он напомнил, как атомная отрасль РФ выжила в тяжелые 1990-е годы. "Но принципиальное решение, новое рождение атомной промышленности состоялось в 2007 году. В каком-то смысле, принимая решение о создании госкорпорации по атомной энергии, президент Российской Федерации перезапустил тот самый атомный проект из 1945-го", - сказал Лихачев. В контур "Росатома" тогда вошли предприятия атомного машиностроения, атомный ледокольный флот, металлургические мощности, отметил Лихачев. "Были мобилизованы лучшие кадры", - добавил он. Сочетание великолепных управленческих кадров, ученых и промышленников позволило российской атомной отрасли "шагнуть в будущее", подчеркнул Лихачев. По его словам, "Росатом" сейчас "не имеет равных в мире". "Дело здесь не только в количестве людей или в формальной выручке. Дело в широте и мощности технологической, научной повестки", - пояснил глава госкорпорации. Первого декабря 2007 года Путин подписал закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", на основании которого федеральное агентство по атомной энергии "Росатом" было преобразовано в одноименную госкорпорацию. По мнению специалистов, решение о формировании из разрозненных предприятий единой госкорпорации по атомной энергии было стратегически верным. Российская атомная отрасль при поддержке со стороны руководства страны не просто выстояла, сохранив свой уникальный научный, производственный и, главное, человеческий потенциал, но и перешла к активному развитию, в итоге став мировым ядерным гигантом.

https://ria.ru/20230420/uran-1866375858.html

https://ria.ru/20221230/rosatom-1842410707.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"